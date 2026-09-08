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« Il n’est pas un milieu de terrain ! » - Graeme Souness lance une attaque sensationnelle, l’accusant de « tricherie », contre la star d’Arsenal Declan Rice après la victoire contre Chelsea
Souness fustige le rôle de Rice au milieu de terrain
Souness s’en est pris au joueur de 27 ans après la récente victoire 2-1 d’Arsenal contre son rival pour le titre, Chelsea. Sur le plateau de Football Uncensored, l’émission de Piers Morgan, l’ancien capitaine de Liverpool a disséqué l’habitude de Rice de décrocher lors de la phase de construction. Il a estimé que le joueur recruté pour 105 millions de livres sterling évolue fréquemment comme un défenseur plutôt que comme un véritable milieu de terrain.
Tout en reconnaissant que Rice est le meilleur milieu défensif d’Angleterre, Souness a insisté sur le fait que sa tendance à venir chercher le ballon sans être attaqué depuis la ligne défensive limite fortement son impact global. Le consultant a catégoriquement rejeté l’idée que la sentinelle d’Arsenal appartienne à la même catégorie que les milieux défensifs d’élite des plus grands clubs d’Europe.
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Évaluation brutale de la « triche »
Souness n’a pas mâché ses mots au moment d’évaluer le positionnement très bas du milieu de terrain. « Combien de fois le voyez-vous comme dernier homme avec le ballon ? », a-t-il déclaré à Morgan. « Dans la construction, il est le dernier homme. Il se place entre les deux défenseurs centraux ou entre le défenseur central et l’arrière latéral. Il est le dernier homme. Très souvent, il ne joue pas au milieu de terrain.
« Lors de mon deuxième ou troisième match à domicile (de ma carrière), je suis descendu dans la ligne de quatre derrière, comme le font tous les milieux aujourd’hui. C’est le football des vieux. C’est de la triche. Une manière de vieux de jouer au milieu. Vous recevez le ballon sans aucune pression et vous le jouez vers l’arrière latéral. »
Tout en saluant ses instincts défensifs, Souness a remis en question son influence sur les matches. « Il (Rice) joue trop bas pour avoir un impact sur le match », a poursuivi Souness. « Je ne pense pas qu’il ait assez de football. Laissez-moi vous dire ce qu’il peut faire. C’est le meilleur milieu défensif du pays à l’heure actuelle, il sent le danger. Mais encore une fois, il est là derrière tout le temps. »
Souness a même suggéré qu’un changement de poste pourrait être approprié pour l’international anglais. « Ce n’est donc pas un milieu de terrain, si ? Je pense qu’il est peut-être un défenseur central. Le ballon va plus vite que vous. Je le vois courir avec le ballon sur 30 yards et faire une passe latérale. Il frappe très bien le ballon et ouvre bien son corps, il n’y a rien à ne pas aimer chez lui. Mais les joueurs modernes sont un peu susceptibles. Les critiques ne tombent pas facilement sur les épaules de ces joueurs. Ce n’est pas un milieu de terrain complet. »
Effondrement en Coupe du monde et comparaisons avec l’élite
Interrogé sur le statut de classe mondiale de Rice, Souness s’est montré totalement catégorique. « Je ne suis pas sûr qu’il ait sa place au FC Barcelone, au Real Madrid, au Bayern Munich, à Manchester City, a-t-il déclaré. Si vous voulez les meilleurs à ce poste, City en a eu deux, Fernandinho et Rodri. Ils jouaient au milieu. La prochaine fois, regardez-le, s’il vous plaît. Il va la récupérer facilement sans aucune pression, sur une passe de 10 yards de Gabriel, puis il la donne sur le côté. »
Le consultant a également tenu Rice pour responsable de l’élimination de l’Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde contre l’Argentine cet été. « Quand l’Angleterre a mené un-zéro contre l’Argentine, ils se sont chié dessus. “Oh, qu’est-ce qu’on fait maintenant ?” Et j’attribue ça à Declan Rice et à [Elliot] Anderson comme milieux centraux dans l’entrejeu, a affirmé Souness. Ils ne les ont pas fait jouer. Ils sont revenus en se tenant la main avec la défense à quatre. »
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Les défis à venir d’Arsenal
Malgré les critiques, Rice reste une pièce essentielle de l’équipe de Mikel Arteta, qui occupe la deuxième place de Premier League après un début de saison parfait. Arsenal a enchaîné trois victoires consécutives contre Coventry, Aston Villa et Chelsea pour lancer la défense de son titre.
Arteta a désormais le luxe de pouvoir faire tourner son patron du milieu de terrain après l’arrivée estivale de Bruno Guimaraes pour 75 millions de livres sterling, lui qui a commencé sur le banc contre Chelsea. Arsenal retrouve la compétition mercredi avec un choc de Ligue des champions contre Naples, avant de se déplacer au Stadium of Light pour affronter Sunderland samedi.
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