Souness n’a pas mâché ses mots au moment d’évaluer le positionnement très bas du milieu de terrain. « Combien de fois le voyez-vous comme dernier homme avec le ballon ? », a-t-il déclaré à Morgan. « Dans la construction, il est le dernier homme. Il se place entre les deux défenseurs centraux ou entre le défenseur central et l’arrière latéral. Il est le dernier homme. Très souvent, il ne joue pas au milieu de terrain.

« Lors de mon deuxième ou troisième match à domicile (de ma carrière), je suis descendu dans la ligne de quatre derrière, comme le font tous les milieux aujourd’hui. C’est le football des vieux. C’est de la triche. Une manière de vieux de jouer au milieu. Vous recevez le ballon sans aucune pression et vous le jouez vers l’arrière latéral. »

Tout en saluant ses instincts défensifs, Souness a remis en question son influence sur les matches. « Il (Rice) joue trop bas pour avoir un impact sur le match », a poursuivi Souness. « Je ne pense pas qu’il ait assez de football. Laissez-moi vous dire ce qu’il peut faire. C’est le meilleur milieu défensif du pays à l’heure actuelle, il sent le danger. Mais encore une fois, il est là derrière tout le temps. »

Souness a même suggéré qu’un changement de poste pourrait être approprié pour l’international anglais. « Ce n’est donc pas un milieu de terrain, si ? Je pense qu’il est peut-être un défenseur central. Le ballon va plus vite que vous. Je le vois courir avec le ballon sur 30 yards et faire une passe latérale. Il frappe très bien le ballon et ouvre bien son corps, il n’y a rien à ne pas aimer chez lui. Mais les joueurs modernes sont un peu susceptibles. Les critiques ne tombent pas facilement sur les épaules de ces joueurs. Ce n’est pas un milieu de terrain complet. »



