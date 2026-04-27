Pulisic et Leao ont tous deux reconnu que les rumeurs de désaccord étaient exagérées. Ces spéculations étaient apparues après un échange tendu, alors que l’AC Milan traversait une zone de turbulences. Peu après, l’ensemble du groupe s’est rassemblé pour célébrer un but en mimant les gestes caractéristiques des deux joueurs, sourires et rires compris : l’entente était rétablie.

Pourtant, le dispositif tactique d’Allegri, axé sur un 3-5-2 censé garantir l’équilibre, ne met pas en valeur leurs qualités. Privé de véritable avant-centre, le technicien italien aligne deux ailiers, ce qui, au vu des performances actuelles, ne surprend guère les observateurs.

« Je me rends compte qu'il n'est pas tout à fait à sa place ici », a reconnu Allegri à propos de Pulisic. « Je lui avais demandé de jouer au centre droit ce soir et à Leao au centre gauche, donc nous n'avions pas d'avant-centre. »

Leao traverse lui aussi un long passage à vide : il n’a plus trouvé le chemin des filets depuis sa réalisation du 1ᵉʳ mars contre Cremonese, et aucun des deux hommes n’a pesé sur les grands rendez-vous milanais. Privé de ses deux fers de lance, le club lombard a logiquement du mal à trouver le chemin des filets. Les Rossoneri ont disputé 18 matchs en 2026 et n’en ont remporté que cinq avec plusieurs buts au compteur.

Pire, lors des quatre dernières sorties, les Rossoneri n’ont trouvé le chemin des filets qu’une seule fois, récoltant seulement quatre points. Conséquence : ils ont rétrogradé au classement et occupent désormais la troisième place, après avoir longtemps collé aux talons de l’Inter, leader de la Serie A.

La solution paraît évidente : recruter un avant-centre pour relancer l’attaque. Allegri, lui, hésite. Dans ce 3-5-2, la défense milanaise a nettement progressé : seulement 27 buts encaissés cette saison, contre 43 l’an passé, soit le meilleur total de Serie A.

La question est de savoir si le jeu en vaut la chandelle : faut-il vraiment sacrifier l’attaque pour garantir une telle solidité défensive ? Pour égaler son total de 61 buts de la saison dernière, le Milan devra marquer 13 fois lors de ses quatre dernières journées de Serie A.

Et comme si cela ne suffisait pas, le club manque d’un véritable avant-centre sur lequel s’appuyer : Niclas Fullkrug n’a marqué qu’une fois, Santiago Gimenez, tout juste revenu de blessure, reste muet après 12 rencontres, tandis que Christopher Nkunku, souvent aligné dans l’axe, n’a lui-même trouvé le chemin des filets qu’à cinq reprises en 28 matchs.

Heureusement pour Pulisic, ce ne sera pas un problème lorsqu’il rejoindra l’équipe nationale américaine, mieux organisée que Milan pour le placer aux bons endroits sur le terrain.