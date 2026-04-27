Après une nouvelle prestation offensive décevante dimanche, Massimiliano Allegri a dû se rendre à l’évidence : ça ne fonctionne pas. L’attaque de l’AC Milan continue de piétiner. Les sifflets se font de plus en plus assourdissants et le manque de buts devient criant. Il est désormais impossible de le nier : Christian Pulisic et Rafael Leão ne forment pas un duo efficace à la pointe de l’attaque milanaise.
Ce constat était déjà patent bien avant le match nul 0-0 de dimanche contre la Juve. Une performance terne de plus, marquée par un manque flagrant de complicité entre les deux hommes. Il est désormais clair que l’association Pulisic-Leao, sans véritable avant-centre, ne produit pas de résultats offensifs, et Milan en paie le prix.
« Pulisic est celui qui en souffre le plus », a constaté Allegri. En restant muet dimanche, l’Américain n’a toujours pas marqué, ni en club ni en sélection, en 2026. Il demeure le deuxième meilleur buteur du club avec huit réalisations, mais n’a plus fait trembler les filets depuis plus de cinq mois. « Cela le perturbe clairement », ajoute l’entraîneur.
Il serait tentant d’imputer cette disette à Pulisic, de parler d’un joueur en manque de forme ou de confiance. C’est partiellement vrai, mais la réalité est plus nuancée : Allegri persiste à l’aligner dans des positions qui ne lui sont pas naturelles, limitant ainsi ses chances de réussite.