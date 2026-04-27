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Pulisic AC Milan gfxGetty/GOAL
Ryan Tolmich

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« Il n'est pas tout à fait à sa place ici » - Pourquoi la disette de Christian Pulisic, la star de l'équipe nationale américaine, à l'AC Milan est due à des raisons tactiques

Analysis
Etats-Unis
C. Pulisic
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AC Milan vs Juventus
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La disette de buts de Christian Pulisic n'est pas simplement due à un passage à vide : elle résulte d'un système mis en place par l'AC Milan qui lui impose un rôle qui ne correspond pas à son style de jeu.

Après une nouvelle prestation offensive décevante dimanche, Massimiliano Allegri a dû se rendre à l’évidence : ça ne fonctionne pas. L’attaque de l’AC Milan continue de piétiner. Les sifflets se font de plus en plus assourdissants et le manque de buts devient criant. Il est désormais impossible de le nier : Christian Pulisic et Rafael Leão ne forment pas un duo efficace à la pointe de l’attaque milanaise.

Ce constat était déjà patent bien avant le match nul 0-0 de dimanche contre la Juve. Une performance terne de plus, marquée par un manque flagrant de complicité entre les deux hommes. Il est désormais clair que l’association Pulisic-Leao, sans véritable avant-centre, ne produit pas de résultats offensifs, et Milan en paie le prix.

« Pulisic est celui qui en souffre le plus », a constaté Allegri. En restant muet dimanche, l’Américain n’a toujours pas marqué, ni en club ni en sélection, en 2026. Il demeure le deuxième meilleur buteur du club avec huit réalisations, mais n’a plus fait trembler les filets depuis plus de cinq mois. « Cela le perturbe clairement », ajoute l’entraîneur.

Il serait tentant d’imputer cette disette à Pulisic, de parler d’un joueur en manque de forme ou de confiance. C’est partiellement vrai, mais la réalité est plus nuancée : Allegri persiste à l’aligner dans des positions qui ne lui sont pas naturelles, limitant ainsi ses chances de réussite.

  • Christian Pulisic AC Milan 2025-26Getty

    La disette de buts

    Comme le rappelle l’adage souvent invoqué, il y a toujours une phase où « rien ne sort » avant que tout se débloque d’un coup, comme avec une bouteille de ketchup. Christian Pulisic se trouve toujours dans cette première phase.

    Depuis le début de l’année, l’ailier de l’équipe nationale masculine américaine a disputé 18 matchs pour son club et son pays. Il n’a marqué dans aucun d’entre eux, sa série de 16 matchs sans but avec son club égalant la plus longue période de disette de sa carrière. Sur ces 18 matchs, il n’a également délivré qu’une seule passe décisive. Dans l’ensemble, Pulisic n’a pas encore réussi à faire la différence en 2026. Interrogé lors du stage de l’équipe nationale américaine en mars, il a reconnu qu’il avait le sentiment de bien travailler, mais qu’il attendait simplement que la chance tourne.

    « Je sais qu’un ballon va finir par rebondir sur mon genou et entrer dans les filets, et que tout va alors s’inverser », expliquait-il en mars. « Je ne vais pas paniquer. Mieux vaut que cela se produise maintenant plutôt qu’en été. Les choses vont changer. Tout ce que je peux faire, c’est rester positif. »

    Selon Allegri, il devient de plus en plus difficile de conserver cet optimisme au fil des matchs.

    « Christian est un homme très sensible, et cette période de disette le touche plus durement », a déclaré Allegri à DAZN après le match. « C'est aussi quelqu'un qui a plus de mal avec l'aspect physique des duels et l'absence d'un avant-centre, mais je dois essayer d'apporter un équilibre à cette équipe, car nous avons un objectif à atteindre. »

    Le véritable enjeu, comme l’a souligné Allegri, réside dans sa quête d’équilibre : en cherchant à stabiliser l’équipe, il risque d’étouffer ses deux meilleurs attaquants.

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  • AC Milan v Udinese Calcio - Serie AGetty Images Sport

    Partenariat et stratégie

    Pulisic et Leao ont tous deux reconnu que les rumeurs de désaccord étaient exagérées. Ces spéculations étaient apparues après un échange tendu, alors que l’AC Milan traversait une zone de turbulences. Peu après, l’ensemble du groupe s’est rassemblé pour célébrer un but en mimant les gestes caractéristiques des deux joueurs, sourires et rires compris : l’entente était rétablie.

    Pourtant, le dispositif tactique d’Allegri, axé sur un 3-5-2 censé garantir l’équilibre, ne met pas en valeur leurs qualités. Privé de véritable avant-centre, le technicien italien aligne deux ailiers, ce qui, au vu des performances actuelles, ne surprend guère les observateurs.

    « Je me rends compte qu'il n'est pas tout à fait à sa place ici », a reconnu Allegri à propos de Pulisic. « Je lui avais demandé de jouer au centre droit ce soir et à Leao au centre gauche, donc nous n'avions pas d'avant-centre. »

    Leao traverse lui aussi un long passage à vide : il n’a plus trouvé le chemin des filets depuis sa réalisation du 1ᵉʳ mars contre Cremonese, et aucun des deux hommes n’a pesé sur les grands rendez-vous milanais. Privé de ses deux fers de lance, le club lombard a logiquement du mal à trouver le chemin des filets. Les Rossoneri ont disputé 18 matchs en 2026 et n’en ont remporté que cinq avec plusieurs buts au compteur.

    Pire, lors des quatre dernières sorties, les Rossoneri n’ont trouvé le chemin des filets qu’une seule fois, récoltant seulement quatre points. Conséquence : ils ont rétrogradé au classement et occupent désormais la troisième place, après avoir longtemps collé aux talons de l’Inter, leader de la Serie A.

    La solution paraît évidente : recruter un avant-centre pour relancer l’attaque. Allegri, lui, hésite. Dans ce 3-5-2, la défense milanaise a nettement progressé : seulement 27 buts encaissés cette saison, contre 43 l’an passé, soit le meilleur total de Serie A.

    La question est de savoir si le jeu en vaut la chandelle : faut-il vraiment sacrifier l’attaque pour garantir une telle solidité défensive ? Pour égaler son total de 61 buts de la saison dernière, le Milan devra marquer 13 fois lors de ses quatre dernières journées de Serie A.

    Et comme si cela ne suffisait pas, le club manque d’un véritable avant-centre sur lequel s’appuyer : Niclas Fullkrug n’a marqué qu’une fois, Santiago Gimenez, tout juste revenu de blessure, reste muet après 12 rencontres, tandis que Christopher Nkunku, souvent aligné dans l’axe, n’a lui-même trouvé le chemin des filets qu’à cinq reprises en 28 matchs.

    Heureusement pour Pulisic, ce ne sera pas un problème lorsqu’il rejoindra l’équipe nationale américaine, mieux organisée que Milan pour le placer aux bons endroits sur le terrain.

  • Christian Pulisic USMNT Belgium 2026Getty

    L'impact de l'équipe nationale masculine américaine

    La disette actuelle de buts de Pulisic suscite, à tout le moins, une certaine inquiétude au sein de l’équipe nationale américaine. Même s’il n’est pas le joueur le plus important de la sélection, il en est l’un des éléments clés. Si les États-Unis veulent aller loin lors de la Coupe du monde cet été, ils auront besoin d’un Pulisic à son meilleur niveau.

    Moins en vue à Milan ces derniers mois, il n’a pas non plus occupé son meilleur positionnement. Chez les Stars and Stripes, il retrouvera un rôle de meneur de jeu, juste derrière l’attaquant, où il peut recevoir le ballon dans l’espace, créer des occasions et orienter le jeu vers ses coéquipiers. Dans cette zone, il n’est pas bridé et peut interagir avec ses coéquipiers pour dynamiser l’attaque.

    L’efficacité de ce schéma s’est vue lors du rassemblement de mars : face à la Belgique, Pulisic a multiplié les occasions, mais a manqué la dernière passe vers le but. Trois tentatives cadrées ont frôlé la lucarne : si l’une d’elles avait fini au fond, le discours serait différent.

    C’est une facette du problème. L’autre concerne son rôle : avec les États-Unis, il n’a pas besoin d’être le principal buteur. Folarin Balogun éclabousse à Monaco, Ricardo Pepi brille au PSV, et Haji Wright vient de remporter le championnat avec Coventry City. Et ce ne sont que les avant-postes : Weston McKennie a élevé son niveau à la Juventus en marquant en Serie A comme en Ligue des champions, tandis que Malik Tillman, Brenden Aaronson, Gio Reyna ou Diego Luna ont également trouvé le chemin des filets, en club ou en sélection.

    Si la pression sera bien présente cet été sur les épaules de Pulisic, elle n’est pas de la même nature. Reste désormais à le voir confirmer, d’abord à Milan.

  • Christian Pulisic AC Milan 2025-26Getty

    Il reste quatre matchs pour inverser la tendance.

    Quatre journées restent au programme de l’AC Milan, et chacune s’avère cruciale. Actuellement troisième, le club compte trois points d’avance sur la Juventus et, plus préoccupant, seulement six unités de marge sur Como, cinquième.

    D’une certaine manière, le match nul de dimanche a été bénéfique dans l’ensemble, car il a permis de tenir la Juventus à distance tout en se rapprochant d’un point d’un retour en Ligue des champions. C’est en tout cas ainsi qu’Allegri l’a vu.

    « Nous pouvons nous estimer satisfaits de ce point », a-t-il déclaré, « car il nous permet de faire un nouveau petit pas en avant. Mathématiquement, nous ne sommes plus qu’à six points de notre objectif, ce qui signifie qu’il nous faut remporter deux matchs. »

    Sur le papier, la tâche semble à leur portée : seule l’Atalanta, septième, semble pouvoir les bousculer, tandis que les trois autres adversaires figurent dans la seconde partie du classement, dont Cagliari, en lutte pour éviter la relégation.

    Pulisic disposera ainsi de plusieurs occasions de se remettre sur les rails. Il devrait encore se retrouver isolé dans des situations qui ne lui conviennent pas toujours, mais, comme il l’a souligné, un simple rebond favorable ou une erreur défensive peut suffire à débloquer son compteur. Allegri en est convaincu.

    « Soyez rassurés, d’ici la fin de la saison, Pulisic aura apporté sa contribution », assure l’entraîneur rossonero.

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