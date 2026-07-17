« Il n'est pas nécessaire que ce soit le meilleur joueur » - Kylian Mbappé, meilleur buteur de l'histoire, est-il le bon capitaine pour l'équipe de France ?

On pourrait penser qu’un capitaine doit toujours rester dans le droit chemin et éviter toute polémique. Interrogé sur la question de savoir si Mbappé est le candidat idéal pour assumer les fonctions de capitaine dans cette nouvelle ère sous la houlette de Zinedine Zidane, son compatriote Aliadière – s’exprimant en partenariat avec BetVictor Online Casino – a déclaré à GOAL : « Ce n’est pas forcément le meilleur joueur, ni celui qui parle le plus fort ; pour moi, le capitaine doit avant tout montrer l’exemple et indiquer la bonne voie.

« Il est important aussi de savoir parler à la presse et de soigner son image, de la façon dont on évoque son entraîneur ou ses coéquipiers… Il faut simplement savoir calmer le jeu.

Être capitaine quand tout va bien, c’est facile ; le vrai leadership se montre quand les temps sont durs et qu’il faut gérer la tempête. Alors, Mbappé ? Oui, il incarne l’exemple sur le terrain : son jeu, son travail, tout est irréprochable. Mais après la demi-finale perdue de la Coupe du monde, ses critiques publiques des choix tactiques de l’entraîneur ont attisé le feu au lieu de calmer les esprits.

« Sur le plan de l’exemple, sa manière de jouer, sa manière de travailler, tout ce qu’il fait, oui. Il y a eu quelques incidents après un match, où les émotions étaient évidemment à fleur de peau, et il a peut-être critiqué la tactique de l’entraîneur et d’autres choses de ce genre ; même si on pense que c’est la bonne façon de faire, le dire à la presse, juste après avoir perdu la demi-finale de la Coupe du monde, ce n’est pas une bonne idée, car ça ne fait qu’attiser le feu.

Tout le monde attend le moindre faux pas, la moindre critique du sélectionneur ou d’un coéquipier. Dans ces moments-là, il doit savoir calmer le jeu et garder la tête froide.

« Il possède de nombreux atouts pour porter le brassard et entretient depuis des années une relation solide avec Didier Deschamps ; sur le terrain, c’est un leader reconnu. En dehors, chacun gère sa déception à sa manière, mais je reste convaincu qu’il est l’homme de la situation pour assumer ce capitanat. »