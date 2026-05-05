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Lennart KarlGetty Images
Falko Blöding

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« Il n'est pas nécessaire de faire ça dès 18 ans » : Uli Hoeneß annonce qu'il va passer un savon à Lennart Karl, le jeune prodige du Bayern Munich

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Bayern Munich
Bayern Munich
L. Karl
M. Olise

Lennart Karl, jeune prodige du Bayern Munich, s'est attiré les foudres du président d'honneur du FCB, Uli Hoeneß, en raison de sa tenue extravagante lors du match retour de la Ligue des champions contre le Real Madrid, qui s'est déroulé il y a quelques semaines à l'Allianz Arena.

Blessé, Karl avait manqué la victoire 4-3 au match retour des quarts de finale contre le club le plus titré d’Espagne. Il est toutefois réapparu au stade, arborant pantalon, veste, bonnet (à l’effigie des Schtroumpfs) et chaussures roses.

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  • Uli Hoeneß, le patron du Bayern, a fait part de son agacement dans un entretien accordé à DAZN. Selon lui, le club se distingue cette saison tant par ses performances sportives exceptionnelles que par une image publique soignée. Or, la tenue rose fluo de Karl ce soir-là ne correspondait pas à cette image : « Inutile d’apparaître sur Internet en costume rose. Nous avions connu la même situation avec Bastian Schweinsteiger lorsqu’il s’était verni les ongles en noir. À l’époque, Franz Beckenbauer et moi étions également intervenus. »

    L’homme de 74 ans a donc annoncé : « Je pense que je prendrai Lennart à part un jour, quand j’en aurai l’occasion, pour lui dire ce qui est important dans la vie et ce qui ne l’est pas. »

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    Uli Hoeneß, figure expérimentée du football allemand, s’exprime sur le jeune Lennart Karl : « Il n’est pas utile de le faire dès l’âge de 18 ans. »

    Interrogé sur le fait que Michael Olise se présente souvent aux rassemblements de l’équipe de France habillé de manière très voyante, Hoeneß a répondu avec autorité : « Oui, mais c’est déjà une star mondiale, il a le droit. Les médias attisent ce genre d’attitude, et sa nouvelle petite amie s’y intéresse forcément aussi.

    En revanche, un costume rose n’est « jamais raisonnable ». Il doit comprendre qu’il doit convaincre par le football. Il doit enthousiasmer les gens sur le terrain. Et s’il conduit ensuite une voiture tape-à-l’œil ou quelque chose du genre, c’est une autre histoire. Mais on n’a pas besoin de faire ça dès l’âge de 18 ans. »

    Il incombe donc au FC Bayern d’intervenir. Hoeneß se dit « convaincu » que l’entraîneur principal Vincent Kompany a déjà évoqué le sujet avec Karl. Sa conclusion : « Au final, il doit être jugé sur ce qu’il montre sur le terrain. Mais s’il devient international au bout de quatre ou cinq ans et que les gens disent : « J’irai aussi au stade pour le voir », alors il pourra peut-être se permettre quelques écarts pendant le carnaval. Il pourra ressortir son costume du placard – et le porter à nouveau. »

  • La tenue rose de Lennart Karl n’a pas séduit Michael Ballack.

    La tenue de Karl et sa célébration au centre du terrain avec ses coéquipiers ont agacé son conseiller, Michael Ballack. « Le simple fait qu’il saute est déjà excessif, mais cela tient à l’euphorie et à la jeunesse », a tranché l’ancien milieu sur DAZN. « Il va se prendre une remontrance dans les vestiaires, j’en suis sûr. » Et l’ex-international a précisé qu’il enverrait « à coup sûr » un message personnel à Karl.

    Aleksandar Pavlovic, interrogé à son tour, a simplement souri : « On connaît le garçon. Il veut se faire remarquer. On l’a encore vu aujourd’hui. Qu’il fasse ce qu’il veut. »

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-FREIBURG-BAYERN MUNICHAFP

    Les statistiques de Lennart Karl cette saison

    MatchsButsPasses décisivesCartons jaunes
    36971
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