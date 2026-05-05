« Il n'est pas nécessaire de faire ça dès 18 ans » : Uli Hoeneß annonce qu'il va passer un savon à Lennart Karl, le jeune prodige du Bayern Munich

Interrogé sur le fait que Michael Olise se présente souvent aux rassemblements de l’équipe de France habillé de manière très voyante, Hoeneß a répondu avec autorité : « Oui, mais c’est déjà une star mondiale, il a le droit. Les médias attisent ce genre d’attitude, et sa nouvelle petite amie s’y intéresse forcément aussi.

En revanche, un costume rose n’est « jamais raisonnable ». Il doit comprendre qu’il doit convaincre par le football. Il doit enthousiasmer les gens sur le terrain. Et s’il conduit ensuite une voiture tape-à-l’œil ou quelque chose du genre, c’est une autre histoire. Mais on n’a pas besoin de faire ça dès l’âge de 18 ans. »

Il incombe donc au FC Bayern d’intervenir. Hoeneß se dit « convaincu » que l’entraîneur principal Vincent Kompany a déjà évoqué le sujet avec Karl. Sa conclusion : « Au final, il doit être jugé sur ce qu’il montre sur le terrain. Mais s’il devient international au bout de quatre ou cinq ans et que les gens disent : « J’irai aussi au stade pour le voir », alors il pourra peut-être se permettre quelques écarts pendant le carnaval. Il pourra ressortir son costume du placard – et le porter à nouveau. »