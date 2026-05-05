Blessé, Karl avait manqué la victoire 4-3 au match retour des quarts de finale contre le club le plus titré d’Espagne. Il est toutefois réapparu au stade, arborant pantalon, veste, bonnet (à l’effigie des Schtroumpfs) et chaussures roses.
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« Il n'est pas nécessaire de faire ça dès 18 ans » : Uli Hoeneß annonce qu'il va passer un savon à Lennart Karl, le jeune prodige du Bayern Munich
Uli Hoeneß, le patron du Bayern, a fait part de son agacement dans un entretien accordé à DAZN. Selon lui, le club se distingue cette saison tant par ses performances sportives exceptionnelles que par une image publique soignée. Or, la tenue rose fluo de Karl ce soir-là ne correspondait pas à cette image : « Inutile d’apparaître sur Internet en costume rose. Nous avions connu la même situation avec Bastian Schweinsteiger lorsqu’il s’était verni les ongles en noir. À l’époque, Franz Beckenbauer et moi étions également intervenus. »
L’homme de 74 ans a donc annoncé : « Je pense que je prendrai Lennart à part un jour, quand j’en aurai l’occasion, pour lui dire ce qui est important dans la vie et ce qui ne l’est pas. »
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Uli Hoeneß, figure expérimentée du football allemand, s’exprime sur le jeune Lennart Karl : « Il n’est pas utile de le faire dès l’âge de 18 ans. »
Interrogé sur le fait que Michael Olise se présente souvent aux rassemblements de l’équipe de France habillé de manière très voyante, Hoeneß a répondu avec autorité : « Oui, mais c’est déjà une star mondiale, il a le droit. Les médias attisent ce genre d’attitude, et sa nouvelle petite amie s’y intéresse forcément aussi.
En revanche, un costume rose n’est « jamais raisonnable ». Il doit comprendre qu’il doit convaincre par le football. Il doit enthousiasmer les gens sur le terrain. Et s’il conduit ensuite une voiture tape-à-l’œil ou quelque chose du genre, c’est une autre histoire. Mais on n’a pas besoin de faire ça dès l’âge de 18 ans. »
Il incombe donc au FC Bayern d’intervenir. Hoeneß se dit « convaincu » que l’entraîneur principal Vincent Kompany a déjà évoqué le sujet avec Karl. Sa conclusion : « Au final, il doit être jugé sur ce qu’il montre sur le terrain. Mais s’il devient international au bout de quatre ou cinq ans et que les gens disent : « J’irai aussi au stade pour le voir », alors il pourra peut-être se permettre quelques écarts pendant le carnaval. Il pourra ressortir son costume du placard – et le porter à nouveau. »
La tenue rose de Lennart Karl n’a pas séduit Michael Ballack.
La tenue de Karl et sa célébration au centre du terrain avec ses coéquipiers ont agacé son conseiller, Michael Ballack. « Le simple fait qu’il saute est déjà excessif, mais cela tient à l’euphorie et à la jeunesse », a tranché l’ancien milieu sur DAZN. « Il va se prendre une remontrance dans les vestiaires, j’en suis sûr. » Et l’ex-international a précisé qu’il enverrait « à coup sûr » un message personnel à Karl.
Aleksandar Pavlovic, interrogé à son tour, a simplement souri : « On connaît le garçon. Il veut se faire remarquer. On l’a encore vu aujourd’hui. Qu’il fasse ce qu’il veut. »
- AFP
Les statistiques de Lennart Karl cette saison
Matchs Buts Passes décisives Cartons jaunes 36 9 7 1