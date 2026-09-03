S'exprimant sur The Overlap, Keane n'a pas mâché ses mots au moment d'évaluer la piste Hall pour United. L'international anglais de 21 ans aurait été disponible pour la somme vertigineuse de 75 millions de livres sterling, mais Keane insiste sur le fait qu'il ne correspond pas au bon profil pour le club.

« Je ne pense pas que Hall soit la réponse. Il n'est pas mauvais, ne vous méprenez pas », a expliqué l'ancien capitaine de United. « Je ne pense pas que ce soit un bon défenseur. On revient à cette discussion : quelle est votre priorité chez un défenseur aujourd'hui ?

« Bien sûr, vous voulez qu'il soit à l'aise avec le ballon, bien sûr, mais avant tout, il doit savoir défendre, parce que c'est là votre défi aujourd'hui. »