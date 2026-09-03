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루이스 홀 (Lewis Hall)Getty Images
Yosua Arya

Traduit par

« Il n’est pas la solution ! » : Roy Keane démonte la piste de Manchester United pour la star de Newcastle Lewis Hall, estimée à 75 millions de livres sterling

Manchester United
L. Hall
Premier League
Newcastle

La légende de Manchester United Roy Keane a ouvertement critiqué l’activité tardive du club lors du mercato, qualifiant sa quête de renforts défensifs à la dernière heure de désespérée. L’ancien capitaine emblématique a également remis en question l’intérêt de longue date de Manchester United pour le latéral gauche de Newcastle Lewis Hall, émettant des doutes sur ses capacités défensives.

  • Keane fustige le désespoir sur le marché des transferts

    Keane a vivement critiqué la fin de mercato de Manchester United et remis en question l'intérêt évoqué du club pour le défenseur de Newcastle Hall. L'équipe de Michael Carrick cherchait désespérément à recruter un arrière gauche pour suppléer Luke Shaw pendant le mercato estival, mais n'est finalement pas parvenue à faire signer un renfort spécialiste du poste.

    Manchester United a été associé à plusieurs défenseurs, dont une approche de dernière minute le jour de la date limite pour Rayan Ait-Nouri. Toutefois, le club n'a pas réussi à conclure un accord, laissant le jeune du centre de formation Harry Amass comme seule option de remplacement naturelle pour Shaw.

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  • Lewis HALL-england-newcastle-202602(C)Getty Images

    Pas un bon défenseur

    S'exprimant sur The Overlap, Keane n'a pas mâché ses mots au moment d'évaluer la piste Hall pour United. L'international anglais de 21 ans aurait été disponible pour la somme vertigineuse de 75 millions de livres sterling, mais Keane insiste sur le fait qu'il ne correspond pas au bon profil pour le club.

    « Je ne pense pas que Hall soit la réponse. Il n'est pas mauvais, ne vous méprenez pas », a expliqué l'ancien capitaine de United. « Je ne pense pas que ce soit un bon défenseur. On revient à cette discussion : quelle est votre priorité chez un défenseur aujourd'hui ?

    « Bien sûr, vous voulez qu'il soit à l'aise avec le ballon, bien sûr, mais avant tout, il doit savoir défendre, parce que c'est là votre défi aujourd'hui. »

  • Une course contre la montre le dernier jour du mercato

    La conversation a été lancée par Gary Neville, qui a remis en question l’offensive tardive de Manchester United pour Ait-Nouri. Neville s’est demandé s’il n’était pas maladroit de courir après des dossiers alors qu’il ne restait que deux heures avant la fermeture du mercato. Keane a approuvé son ancien coéquipier, estimant que cette précipitation de dernière minute ressemblait à une mauvaise planification.

    « Vous êtes désespérés, ils sont désespérés, a lancé Keane. Pour un club comme Manchester United, vous ne devriez pas en être à ce point de désespoir à deux heures de la fin. Cela dit, des transferts complètement fous se sont déjà conclus à la dernière minute et cela a bien marché pour le club, pas seulement pour Manchester United, donc je pense que c’est comme ça que fonctionne ce milieu. Je ne serais pas trop dur avec eux, mais le problème, c’est quand on devient désespéré à la fin. »

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  • Carrick (C)Getty Images

    Le focus se tourne vers le choc contre Everton

    Alors que United compte relancer sa poursuite de Hall en 2027 dans le cadre du renforcement de l’effectif mené par INEOS, son attention immédiate se tourne de nouveau vers la Premier League. Carrick devra gérer les prochaines semaines sans la nouvelle recrue Baleba, écarté en raison d’une blessure à la cheville.

    Le milieu de terrain ne devrait pas faire son retour avant la fin du mois. Cela l’écarte des prochaines rencontres contre Everton, Sabah FK, Manchester City et son ancien club de Brighton.

    Après une victoire à domicile contre Ipswich, United tentera d’enchaîner lors de son déplacement pour affronter Everton au Hill Dickinson Stadium dimanche.

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