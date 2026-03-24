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« Il n'est pas la solution » : Manchester United est invité à trouver un « remplaçant de meilleure qualité » que Benjamin Sesko, Michael Owen estimant que l'attaquant de 74 millions de livres sterling n'est pas capable de mener la course au titre
Sesko s'épanouit sous la houlette de Carrick
La décision de Manchester United de dépenser 74 millions de livres sterling pour recruter Sesko l’été dernier visait à apporter une solution définitive à ses problèmes chroniques de finition. Venu remplacer Rasmus Hojlund, parti en prêt à Naples, l’international slovène a d’abord peiné à s’adapter aux rigueurs de la vie à Old Trafford, ne marquant que deux buts décevants au cours de la première moitié de la saison sous les ordres de Ruben Amorim. Cependant, la situation a radicalement changé depuis que Carrick a pris les rênes en tant qu'entraîneur par intérim. Sous la houlette de Carrick, Sesko semble avoir retrouvé un second souffle, inscrivant huit buts lors de ses 11 dernières apparitions toutes compétitions confondues, contribuant ainsi à propulser United à la troisième place du classement de la Premier League.
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Le verdict d'Owen sur l'attaquant
Malgré cette amélioration statistique, Owen reste sceptique quant à la capacité du joueur de 22 ans à atteindre le niveau requis pour devenir le numéro 9 de Manchester United sur le long terme. S'adressant à casino.org, l'ancien attaquant de United a déclaré : « Pour moi, il n'est pas la solution à long terme. Il ne sera pas l'attaquant de pointe de Manchester United pour toujours. C'est un joueur coûteux qui peut s'améliorer et être un atout pour l'équipe, mais de la même manière, si United disputait demain le match le plus important de la saison, je ne pense pas qu'il serait titulaire.
»Si Manchester United veut retrouver la place qui lui revient et se battre pour le titre, je ne pense pas qu’il soit l’avant-centre sur lequel on peut fonder tous ses espoirs pour la saison. Oui, il s’améliore. C’est formidable à voir, car ce n’est agréable de voir personne en difficulté. Cela dit, je pense qu’il y aura une amélioration à un moment donné au cours des deux prochaines années, ou dès qu’un joueur sera disponible.
« C’est formidable qu’il puisse désormais avoir une influence sur l’équipe et le groupe et marquer des buts importants. Mais je ne dis pas : “Oh oui, tout va bien maintenant et il va mener l’équipe au titre de champion”. Il a amélioré les choses, il a retrouvé confiance et il est soudainement devenu un atout pour l’équipe, mais il reste encore un long chemin à parcourir. »
Le cas de Carrick
Owen est également stupéfait par toute opposition à la nomination définitive de Carrick, faisant valoir qu’après 12 ans d’expériences infructueuses avec des entraîneurs qui avaient pourtant fait leurs preuves, Manchester United a enfin trouvé un entraîneur capable de redonner de l’élan à l’équipe et de tirer le meilleur d’un effectif jusque-là en perte de vitesse. Il a déclaré : « Comment diable peut-on affirmer qu’il ne devrait pas rester ? Que peut-il arriver de pire ? Vous lui offrez un contrat de deux ans. Il commence la saison suivante, et pendant les trois ou quatre premiers mois, il perd tous ses matchs et s’avère incompétent. Il peut alors quitter le club.
Ce n’est pas comme si on devait s’accrocher à quelqu’un pendant 10 ans. Ce n’est pas comme si c’était la décision la plus importante de tous les temps. Il s’en sort bien, pourquoi ne pas simplement le laisser continuer ? Ce qu’on voit de la part de Manchester United est absolument incroyable. Si le championnat avait commencé quand Carrick a pris les rênes, Manchester United serait en tête du classement. À ce stade, nous serions à un tiers de la saison et Man United serait en tête du championnat. On se demanderait : « Est-ce qu’ils peuvent remporter le championnat ? »
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Une dernière ligne droite décisive
Manchester United occupe la troisième place et reste en lice pour une qualification en Ligue des champions, mais ses ambitions seront mises à rude épreuve lors d'une série éprouvante de sept matchs qui clôturera la saison 2025-2026 de Premier League. Les Red Devils disputeront des rencontres décisives contre Leeds, Chelsea et Brentford en avril, avant d'affronter Liverpool, Sunderland, Nottingham Forest et Brighton au cours du dernier mois. Cette période constituera le test ultime tant pour la régularité de Sesko que pour le sens tactique de Carrick, alors qu'ils cherchent à s'assurer une place parmi les quatre premiers.