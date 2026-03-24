« Il n'est pas la solution » : Manchester United est invité à trouver un « remplaçant de meilleure qualité » que Benjamin Sesko, Michael Owen estimant que l'attaquant de 74 millions de livres sterling n'est pas capable de mener la course au titre

Malgré cette amélioration statistique, Owen reste sceptique quant à la capacité du joueur de 22 ans à atteindre le niveau requis pour devenir le numéro 9 de Manchester United sur le long terme. S'adressant à casino.org, l'ancien attaquant de United a déclaré : « Pour moi, il n'est pas la solution à long terme. Il ne sera pas l'attaquant de pointe de Manchester United pour toujours. C'est un joueur coûteux qui peut s'améliorer et être un atout pour l'équipe, mais de la même manière, si United disputait demain le match le plus important de la saison, je ne pense pas qu'il serait titulaire.

»Si Manchester United veut retrouver la place qui lui revient et se battre pour le titre, je ne pense pas qu’il soit l’avant-centre sur lequel on peut fonder tous ses espoirs pour la saison. Oui, il s’améliore. C’est formidable à voir, car ce n’est agréable de voir personne en difficulté. Cela dit, je pense qu’il y aura une amélioration à un moment donné au cours des deux prochaines années, ou dès qu’un joueur sera disponible.

« C’est formidable qu’il puisse désormais avoir une influence sur l’équipe et le groupe et marquer des buts importants. Mais je ne dis pas : “Oh oui, tout va bien maintenant et il va mener l’équipe au titre de champion”. Il a amélioré les choses, il a retrouvé confiance et il est soudainement devenu un atout pour l’équipe, mais il reste encore un long chemin à parcourir. »