ZUMA Press Wire
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« Il n’est pas encore un joueur abouti ! » : Jose Mourinho défend Arda Guler face aux critiques des médias
Mourinho soutient Guler, de plus en plus sous le feu des projecteurs
L’entraîneur du Real Madrid, Jose Mourinho, a pris le temps de souligner la progression du milieu de terrain Arda Guler, 21 ans, avant le match de Liga contre Séville dimanche. L’international turc suscite une attention croissante alors que le Real Madrid enchaîne les rencontres sur la scène nationale et européenne.
Avec Vinicius Junior suspendu et plusieurs joueurs offensifs indisponibles, la polyvalence tactique de Guler offre des solutions précieuses au staff technique.
Mourinho s’est dit pleinement satisfait de l’investissement du jeune milieu de terrain et de son adaptation.
- PS Images
L’entraîneur réplique au discours négatif des médias
Mourinho a reproché aux médias de négliger les contributions positives des jeunes joueurs tout en s’attardant sur leurs moindres contretemps. « Il me semble que vous avez beaucoup de mal à reconnaître le travail accompli », a déclaré Mourinho lors de sa conférence de presse.
« On dirait que les choses les plus négatives ont toujours un responsable, tandis que les choses positives sont attribuées à la chance. Mais Arda est un joueur très talentueux. Nous le savons tous. »
« Il a 21 ans et, heureusement, il n’a pas fini de progresser. Il est polyvalent et j’en suis très heureux. »
Guler retenu dans le solide groupe du Real Madrid pour affronter Séville
Guler figurait dans le groupe du Real Madrid pour le match, aux côtés des autres milieux de terrain Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Federico Valverde et Aurelien Tchouameni. Sa capacité à jouer au milieu de terrain comme à des postes offensifs offre à Mourinho une précieuse souplesse tactique en cours de match.
« Séville est toujours compétitif, mais nous voulons gagner », a ajouté Mourinho au sujet du défi qui attend son équipe.
« C’est un match difficile, sans aucun doute, mais nous voulons gagner. »
- ABACAPRESS
La forteresse du Bernabéu se prépare à un duel à forts enjeux
Le Real Madrid veut conserver son bilan de 100 % de victoires à domicile cette saison en recevant Séville, cinquième du classement.
Alors que Guler aspire à un rôle de premier plan, le Real Madrid cherche à allier jeunesse et expérience pour venir à bout de l’équipe compétitive de Luis Garcia.
Une victoire au Santiago Bernabeu permettrait au Real Madrid de prolonger sa belle dynamique sur le plan national.
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