« Il n’est pas encore un joueur abouti ! » : Jose Mourinho défend Arda Guler face aux critiques des médias

L’entraîneur du Real Madrid, Jose Mourinho, a pris le temps de souligner la progression du milieu de terrain Arda Guler, 21 ans, avant le match de Liga contre Séville dimanche. L’international turc suscite une attention croissante alors que le Real Madrid enchaîne les rencontres sur la scène nationale et européenne.

Avec Vinicius Junior suspendu et plusieurs joueurs offensifs indisponibles, la polyvalence tactique de Guler offre des solutions précieuses au staff technique.

Mourinho s’est dit pleinement satisfait de l’investissement du jeune milieu de terrain et de son adaptation.