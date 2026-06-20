L’attaquant devra « faire preuve à nouveau de la même rigueur défensive que celle dont il avait fait preuve contre Curaçao », a insisté Nagelsmann avant la rencontre de samedi sur la chaîne ZDF, précisant qu’il attendait de Sané qu’il adopte la même approche défensive que lors de la victoire 7-1 en ouverture de la Coupe du monde.
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« Il n'est pas du genre à abandonner l'équipe » : le sélectionneur national Julian Nagelsmann justifie une décision de personnel délicate au sein de la Mannschaft
Compte tenu de sa saison en demi-teinte à Galatasaray, la sélection de Sané pour la Coupe du monde avait déjà suscité un certain scepticisme. Après la prestation du joueur de 30 ans face à Curaçao, il est celui, parmi les stars de la DFB, qui a dû se contenter de la pire note auprès du public allemand, malgré un engagement irréprochable.
« S’il avait marqué sur l’une de ses deux occasions franches, sa note aurait été tout autre », a plaidé Nagelsmann pour défendre son protégé. Selon l’entraîneur, Sané a récemment « repris avec assiduité l’entraînement individuel de ses tirs. Il a beaucoup sprinté contre Curaçao, il devra recommencer aujourd’hui. »
Contre les ailiers fulgurants de la Côte d’Ivoire, notamment Yan Diomande (Leipzig), il devra aussi épauler son partenaire Joshua Kimmich dans le travail défensif sur le côté droit. « Mais c’est exactement ce qu’il a fait : ce n’est pas un joueur qui abandonne l’équipe. S’il joue comme il sait le faire, il nous comblera », a conclu Nagelsmann.
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Le capitaine Kimmich a également pris sa défense : Leroy Sané conserve sa place dans le onze de départ de la DFB.
Nagelsmann a souligné que l’implication défensive de Sané, parfois critiqué pour son manque de discipline dans ce domaine, ne relevait pas uniquement de son mérite personnel lors de la rencontre face à Curaçao. « Nous travaillons beaucoup avec des analyses vidéo et nous avons aussi dans l’équipe des joueurs qui discutent avec les autres et leur indiquent ce dont le groupe a besoin. Ce n’est pas toujours uniquement l’entraîneur qui fait le travail, mais aussi les joueurs », a expliqué le sélectionneur national.
Il fait notamment référence à des cadres comme le capitaine Kimmich. Quelques jours plus tôt, le capitaine avait déjà défendu son coéquipier en conférence de presse : « J’ai bien remarqué cela et je ne comprends vraiment pas les critiques, surtout pas après un 7-1. Je l’ai trouvé extrêmement engagé, notamment dans son jeu de transition. Il ne m’a jamais laissé seul, il est toujours revenu en sprintant. »
Avant la rencontre face à la Côte d’Ivoire, l’ancien coach de Fribourg, Christian Streich, consultant pour la ZDF, a souligné l’importance de l’implication de Sané pour la cohésion du groupe : « Leroy Sané a manqué deux ou trois occasions contre Curaçao, mais cela n’a pas été déterminant. Ce qui a été déterminant, c’est qu’il a réalisé de bons mouvements de transition et récupéré des ballons. On peut toujours rater des occasions de temps en temps. Mais cela permet à Kimmich, en tant que capitaine, d’argumenter lors de la conférence de presse et de dire : « Sané a tout donné pour l’équipe. » Cela renforce la cohésion du groupe, et c’est ainsi que la confiance s’installe. On peut alors dire : « Qu’ils en disent ce qu’ils veulent à l’extérieur, nous savons qu’il l’a fait. »
Allemagne - Côte d’Ivoire : Leroy Sané dans le onze de départ de la DFB
BUT
Manuel Neuer
Défense
Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck et Nathaniel Brown.
Milieu de terrain
Aleksandar Pavlovic, Felix Nmecha – Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz
Attaque
Kai Havertz