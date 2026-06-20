Nagelsmann a souligné que l’implication défensive de Sané, parfois critiqué pour son manque de discipline dans ce domaine, ne relevait pas uniquement de son mérite personnel lors de la rencontre face à Curaçao. « Nous travaillons beaucoup avec des analyses vidéo et nous avons aussi dans l’équipe des joueurs qui discutent avec les autres et leur indiquent ce dont le groupe a besoin. Ce n’est pas toujours uniquement l’entraîneur qui fait le travail, mais aussi les joueurs », a expliqué le sélectionneur national.

Il fait notamment référence à des cadres comme le capitaine Kimmich. Quelques jours plus tôt, le capitaine avait déjà défendu son coéquipier en conférence de presse : « J’ai bien remarqué cela et je ne comprends vraiment pas les critiques, surtout pas après un 7-1. Je l’ai trouvé extrêmement engagé, notamment dans son jeu de transition. Il ne m’a jamais laissé seul, il est toujours revenu en sprintant. »

Avant la rencontre face à la Côte d’Ivoire, l’ancien coach de Fribourg, Christian Streich, consultant pour la ZDF, a souligné l’importance de l’implication de Sané pour la cohésion du groupe : « Leroy Sané a manqué deux ou trois occasions contre Curaçao, mais cela n’a pas été déterminant. Ce qui a été déterminant, c’est qu’il a réalisé de bons mouvements de transition et récupéré des ballons. On peut toujours rater des occasions de temps en temps. Mais cela permet à Kimmich, en tant que capitaine, d’argumenter lors de la conférence de presse et de dire : « Sané a tout donné pour l’équipe. » Cela renforce la cohésion du groupe, et c’est ainsi que la confiance s’installe. On peut alors dire : « Qu’ils en disent ce qu’ils veulent à l’extérieur, nous savons qu’il l’a fait. »