« Il n’est pas apte à présider la FIFA ! » : Les excuses de Gianni Infantino ne parviennent pas à apaiser la colère, tandis que le Conseil reste sans réponses sur un projet d’investissement secret

Les coulisses du pouvoir à Zurich ont été le théâtre d’une confrontation de trois heures et demie jeudi, alors qu’Infantino tentait de gérer les retombées de l’abandon du projet FIFA Forward Enterprise (FFE). Ce plan secret, qui aurait confié une part importante des droits commerciaux de la FIFA à des investisseurs privés, a été abandonné quelques jours seulement après avoir été révélé.

La réputation du président semble toutefois avoir subi un sérieux coup. Des représentants européens et nord-américains réclament la divulgation intégrale des documents relatifs aux négociations avortées. Debbie Hewitt, présidente de la Fédération anglaise de football et également vice-présidente de la FIFA, a été l’une des critiques les plus virulentes. Elle a exprimé sa frustration de voir que le conseil restait dans l’ignorance des détails de l’accord.

Lors d’une réunion décrite comme « sans tabou », Infantino a reconnu avoir eu tort de ne pas consulter le conseil de l’instance avant d’entamer des discussions avec des financiers extérieurs. Hewitt a pris acte de ses excuses, mais a insisté sur le fait qu’elles ne suffisaient pas à rétablir la confiance. Selon elle, le refus du président de répondre à des questions directes sur les documents liés à FFE soulevait de sérieuses inquiétudes quant à sa capacité à diriger la FIFA.

La présidente de la Fédération anglaise a clairement indiqué que la situation avait atteint un point de rupture : si les informations demandées n’étaient pas fournies immédiatement, Infantino ne devrait plus occuper la plus haute fonction du football mondial. « Je pense qu’il doit répondre à ces questions et que, s’il n’y répond pas maintenant, il n’est pas apte à être président de la FIFA », a-t-elle déclaré à BBC Sport.