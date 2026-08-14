Bellingham a occupé ces deux postes au cours de sa carrière jusqu’à présent. Il s’est révélé sur le devant de la scène comme un adolescent au talent précoce en occupant un poste dans l’entrejeu de Birmingham City. À ce moment-là, d’inévitables comparaisons ont été faites avec la légende de Liverpool Steven Gerrard.

Il n’a pas fallu longtemps, après son transfert au Borussia Dortmund, pour qu’il soit appelé en équipe nationale A. Le joueur de 23 ans est devenu une présence talismanique pour l’Angleterre, son iconique célébration « qui d’autre ? » à l’Euro 2024 ayant été suivie par sept buts lors de la Coupe du monde 2026.

L’Angleterre compte sur Bellingham, aux côtés du capitaine recordman Harry Kane, pour trouver l’inspiration. Il a répondu présent avec régularité, Thomas Tuchel lui trouvant une place de meneur de jeu dans ses plans pour un homme qui évolue juste derrière Kylian Mbappe en club.