Getty/GOAL
Traduit par
« Il n’est ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo » : on a dit à Jude Bellingham qu’il « ne peut pas gagner des matches à lui seul » et qu’il est davantage un Bryan Robson pour l’Angleterre qu’un numéro 10 créatif
Qui d’autre ? Bellingham est devenu le porte-bonheur de l’Angleterre
Bellingham a occupé ces deux postes au cours de sa carrière jusqu’à présent. Il s’est révélé sur le devant de la scène comme un adolescent au talent précoce en occupant un poste dans l’entrejeu de Birmingham City. À ce moment-là, d’inévitables comparaisons ont été faites avec la légende de Liverpool Steven Gerrard.
Il n’a pas fallu longtemps, après son transfert au Borussia Dortmund, pour qu’il soit appelé en équipe nationale A. Le joueur de 23 ans est devenu une présence talismanique pour l’Angleterre, son iconique célébration « qui d’autre ? » à l’Euro 2024 ayant été suivie par sept buts lors de la Coupe du monde 2026.
L’Angleterre compte sur Bellingham, aux côtés du capitaine recordman Harry Kane, pour trouver l’inspiration. Il a répondu présent avec régularité, Thomas Tuchel lui trouvant une place de meneur de jeu dans ses plans pour un homme qui évolue juste derrière Kylian Mbappe en club.
- Getty Images
Pourquoi Bellingham n’est pas du moule de Messi et Ronaldo
Il y a la promesse d’encore mieux à venir, mais l’ancien international anglais Barnes, s’exprimant en association avec 247Bet, a déclaré à GOAL, lorsqu’on lui a demandé si la meilleure version de Bellingham avait été retrouvée dans le sillage de récents problèmes de blessure : « La meilleure version de Jude ne va pas nous faire gagner la Coupe du monde. C’est la meilleure version de l’Angleterre qui va nous faire gagner la Coupe du monde.
« Jude Bellingham et Harry Kane, à eux seuls, ne vont pas nous faire gagner la Coupe du monde. Ils ont montré ce qu’ils peuvent faire, à savoir qu’ils peuvent gagner certains matches à eux seuls compte tenu de la manière dont l’équipe est mise en place pour qu’ils soient les buteurs.
« Mais si vous voulez gagner au plus haut niveau, tout en haut, Jude Bellingham à lui seul ne va pas faire ça. Ce n’est ni un Messi ni un Ronaldo, et même Messi ou Ronaldo n’ont pas fait ça.
« Il en fera partie, mais nous devons avoir un meilleur environnement afin d’avoir ensuite une bien meilleure équipe, plutôt que de voir Jude briller dans une équipe moyenne. Nous avons des joueurs suffisamment bons pour faire mieux que ce que nous avons fait d’un point de vue collectif. »
Huit ou 10 : quel est le meilleur poste de Bellingham ?
Interrogé plus précisément sur le meilleur poste pour Bellingham, alors qu’il est important que le Real Madrid et l’Angleterre tirent le meilleur de lui, la légende de Liverpool Barnes a ajouté : « Jude n’est pas un numéro 10, c’est un numéro 8. Ce n’est pas un 10, ce n’est pas un Messi, ce n’est pas un Wirtz.
« Ce n’est pas ce qu’il est, et peut-être qu’il le pense, mais ce n’est pas le cas. C’est un Bryan Robson, il peut faire des allers-retours, parce qu’il peut aussi revenir défendre. Ce n’est pas un joueur créatif dans ce sens-là, comme un Florian Wirtz, avec une passe dans un trou de souris et ces combinaisons complexes dans les petits espaces. C’est un numéro 8, ce qui peut avoir une grande valeur, comme [Dominik] Szoboszlai, par exemple.
« Je pense que le sélectionneur doit alors trouver une manière d’utiliser Jude, peut-être pas Harry Kane à son âge, afin de trouver la façon dont l’équipe joue pour convenir à tous les joueurs, et Jude en sera un élément important. »
- Getty/GOAL
Special One : Bellingham travaille avec Mourinho à Madrid
Après avoir aidé l’Angleterre à atteindre une nouvelle demi-finale d’un grand tournoi et à décrocher une troisième place lors de la phase finale de la Coupe du monde en Amérique du Nord, Bellingham a réintégré les rangs du Real, qui ouvre un nouveau chapitre sous la direction de Jose Mourinho.
Travailler avec le « Special One » pourrait lui permettre d’exploiter davantage son potentiel, en redevenant un prétendant au Ballon d’Or, tandis que l’Angleterre sera de retour en action entre fin septembre et début octobre pour lancer sa nouvelle campagne de Ligue des nations de l’UEFA contre l’Espagne, la Tchéquie et la Croatie.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles