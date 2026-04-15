Il n'en reste plus qu'un devant lui : Manuel Neuer, du FC Bayern, dépasse Lionel Messi face au Real Madrid et se lance à la poursuite d'un record historique

Pour l’instant, Iker Casillas demeure le leader incontesté avec 149 titularisations en Ligue des champions sous le maillot du Real Madrid. Toutefois, si Neuer prolongeait d’une saison son contrat avec le champion d’Allemagne et gardait les buts dès le coup d’envoi d’une éventuelle demi-finale et finale cette année, le record de l’Espagnol serait sérieusement menacé.

Avec huit matchs déjà assurés en phase de groupes, plus d’éventuelles rencontres à élimination directe, le gardien de 40 ans a donc une réelle chance de s’emparer du record.

Néanmoins, le gardien de 40 ans a déjà précisé que cette perspective ne sera pas décisive dans sa réflexion sur son avenir, encore en suspens. Il l’a réaffirmé mardi en conférence de presse, juste avant le choc face au Real, lorsqu’on lui a demandé si la perspective d’un titre influençait sa décision.