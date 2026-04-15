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Manuel NeuerGetty Images
Jonas Rütten

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Il n'en reste plus qu'un devant lui : Manuel Neuer, du FC Bayern, dépasse Lionel Messi face au Real Madrid et se lance à la poursuite d'un record historique

Ligue des Champions
Bayern Munich vs Real Madrid
Bayern Munich
Real Madrid
M. Neuer
L. Messi
I. Casillas

Pour l’instant, la durée de carrière de Manuel Neuer reste indéterminée. Si le gardien prolonge d’une saison au FC Bayern, il s’approchera d’un record historique.

Lors du match retour des quarts de finale contre le Real Madrid, le légendaire gardien du FC Bayern a été titularisé pour la 137^e fois en Ligue des champions avec le FCB, dépassant ainsi Lionel Messi (136). Thomas Müller occupe la 9^e place de ce classement avec 119 titularisations.

  • Pour l’instant, Iker Casillas demeure le leader incontesté avec 149 titularisations en Ligue des champions sous le maillot du Real Madrid. Toutefois, si Neuer prolongeait d’une saison son contrat avec le champion d’Allemagne et gardait les buts dès le coup d’envoi d’une éventuelle demi-finale et finale cette année, le record de l’Espagnol serait sérieusement menacé.

    Avec huit matchs déjà assurés en phase de groupes, plus d’éventuelles rencontres à élimination directe, le gardien de 40 ans a donc une réelle chance de s’emparer du record.

    Néanmoins, le gardien de 40 ans a déjà précisé que cette perspective ne sera pas décisive dans sa réflexion sur son avenir, encore en suspens. Il l’a réaffirmé mardi en conférence de presse, juste avant le choc face au Real, lorsqu’on lui a demandé si la perspective d’un titre influençait sa décision.

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  • Urbig NeuerGetty Images

    Neuer serait favorable à une prolongation de son contrat avec le FC Bayern, tandis qu’Urbig devrait obtenir davantage de temps de jeu.

    Manuel Neuer a indiqué que le club et lui-même s’apprêtent à rendre publique leur décision. « Je ne pense pas que cela prendra encore très longtemps, a-t-il précisé. Je vais bientôt me décider, puis nous engagerons des discussions avec le club. »

    Les dirigeants bavarois ont récemment fait savoir qu’ils étaient prêts à prolonger d’une saison le contrat du gardien de 40 ans, à condition que ce dernier donne son feu vert. Neuer a répété qu’il prendrait sa décision après avoir écouté son corps.

    Selon Sport Bild, une prolongation d’un an est désormais « probable ». Dans ce scénario, les dirigeants bavarois souhaiteraient toutefois réduire la charge de matchs du champion du monde 2014. Son remplaçant, Jonas Urbig, bénéficierait ainsi de davantage de temps de jeu pour se préparer au mieux à l’ère post-Neuer. Le gardien de 22 ans pourrait ainsi disputer environ 20 matchs.

    Cette saison, Urbig a déjà gardé les buts lors de 14 rencontres, profitant notamment de l’indisponibilité de Neuer en début d’année (deux blessures musculaires, six matchs manqués).

  • Ligue des champions : Manuel Neuer en quête du record de Casillas

    PosteJoueursSélections en Ligue des championsClub
    1Iker Casillas149Real Madrid
    2Manuel Neuer137FC Bayern
    3Lionel Messi136FC Barcelone
    4Sergio Ramos129Real Madrid
    5Xavi126FC Barcelone
    Raúl 6RaúlRaúl 123Real Madrid
    7Sergio Busquets121FC Barcelone
    8Gerard Piqué120FC Barcelone
    9Thomas Müller119FC Bayern
    10Ryan Giggs118Manchester United
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