« Il n’avait plus atteint un tel niveau depuis l’âge de sept ans ! » - L’attaquant de Manchester City, Erling Haaland, en « territoire inconnu » avec une série de trois buts en 12 matchs de Premier League

Le match nul contre West Ham a été un nouvel après-midi à oublier pour l'ancien joueur du Borussia Dortmund. Bien que Manchester City ait dominé la possession du ballon pendant de longues périodes, Haaland semblait frustré, peinant à trouver le chemin des filets. Ce résultat laisse City à neuf points d'Arsenal, leader de la Premier League, mettant ainsi sérieusement en péril ses espoirs de titre.

S'exprimant sur TNT Sports, l'ancien milieu de terrain de Chelsea Joe Cole a souligné à quel point cette période est inhabituelle pour le joueur de 25 ans. « C'est un territoire inconnu pour lui, ce genre de statistiques », a fait remarquer Cole lors de l'analyse d'après-match. « Il n'a pas connu un tel creux depuis qu'il avait probablement sept ans. »