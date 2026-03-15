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« Il n’avait plus atteint un tel niveau depuis l’âge de sept ans ! » - L’attaquant de Manchester City, Erling Haaland, en « territoire inconnu » avec une série de trois buts en 12 matchs de Premier League
Il manque une touche clinique
Le match nul contre West Ham a été un nouvel après-midi à oublier pour l'ancien joueur du Borussia Dortmund. Bien que Manchester City ait dominé la possession du ballon pendant de longues périodes, Haaland semblait frustré, peinant à trouver le chemin des filets. Ce résultat laisse City à neuf points d'Arsenal, leader de la Premier League, mettant ainsi sérieusement en péril ses espoirs de titre.
S'exprimant sur TNT Sports, l'ancien milieu de terrain de Chelsea Joe Cole a souligné à quel point cette période est inhabituelle pour le joueur de 25 ans. « C'est un territoire inconnu pour lui, ce genre de statistiques », a fait remarquer Cole lors de l'analyse d'après-match. « Il n'a pas connu un tel creux depuis qu'il avait probablement sept ans. »
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Une erreur tactique ou un moment de faiblesse individuel ?
Même si les chiffres parlent d'eux-mêmes, l'ancien défenseur de Manchester City, Joleon Lescott, estime que la responsabilité ne doit pas reposer uniquement sur les épaules d'Haaland. Lescott a laissé entendre que la ligne d'approvisionnement vers le meilleur buteur de la Premier League s'était affaiblie ces dernières semaines.
« Il y a un manque de cohésion entre les joueurs qui l'entourent », a expliqué Lescott. « Je ne pense pas qu'ils comprennent le type de passe ou le bon type de centre pour Erling Haaland. C'est un terrain inconnu en ce qui concerne sa forme actuelle, mais il a inscrit 29 buts en 41 matchs [toutes compétitions confondues]. C'est ce que tout attaquant, quel que soit son parcours, rêve d'avoir. On peut dire que les 14 derniers matchs ne sont pas brillants, mais si c'avaient été les 14 premiers, City ne serait de toute façon pas dans cette situation. »
Guardiola reste le plus fervent défenseur de l'attaquant
Les inquiétudes concernant la forme d’Haaland ne se limitent pas au championnat national. Après avoir manqué la victoire contre Leeds pour cause de blessure et avoir fait son retour lors du match nul contre Nottingham Forest, Haaland est resté discret lors de la défaite de City en Ligue des champions face au Real Madrid, ne parvenant pas à cadrer un seul tir. Malgré le bruit qui entoure sa star, Pep Guardiola reste convaincu que son numéro neuf reste la clé du succès de City et qu’il retrouvera bientôt son rythme.
« Son manque de buts nous manque, bien sûr », a déclaré Guardiola. « Je crois toujours que ce sont les connexions et de nombreux autres éléments qui créent de bonnes interactions. Mais Erling, nous avons besoin de ses buts. Nous devons créer davantage d’occasions, comme en [première mi-temps], où il a eu trois occasions. Nous devons créer cette menace qui nous a parfois fait défaut. Il reviendra. »
- AFP
La course au titre et les défis européens attendent
Cette période de disette ne pouvait pas tomber plus mal pour Manchester City, alors que le club aborde une phase décisive de la saison. Il doit désormais remonter un déficit de 3-0 face au Real Madrid en Ligue des champions avant d'affronter Arsenal lors de la finale de la Carabao Cup. Les supporters de City espèrent également que Haaland retrouvera le chemin des filets à temps pour le quart de finale crucial de la FA Cup contre Liverpool.
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