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Muhammad Zaki
Traduit par

« Il n’avait pas l’air très content de moi » : la star de Chelsea Morgan Rogers révèle la FUREUR de Thomas Tuchel malgré une passe décisive pour Harry Kane lors de la victoire de l’Angleterre contre la Tchéquie

M. Rogers
Angleterre
T. Tuchel
Tchéquie
Angleterre vs Tchéquie
UEFA Nations League A
Chelsea
Premier League
H. Kane

La star de Chelsea Morgan Rogers a révélé que le sélectionneur de l’Angleterre, Thomas Tuchel, était loin d’être satisfait de sa performance lors de la victoire de l’Angleterre contre la Tchéquie en Ligue des nations. Malgré une passe décisive cruciale pour le capitaine Harry Kane, l’ancien joueur d’Aston Villa a admis avoir reçu un regard sévère depuis la ligne de touche après une série de centres mal ajustés.

  • Des difficultés initiales avant une passe décisive cruciale

    Rogers a obtenu une place de titulaire sur l’aile droite après son entrée décisive, ponctuée d’un but, lors de la récente démonstration 7-0 de l’Angleterre contre la Croatie. Cependant, la recrue de Chelsea à 117 millions de livres sterling a connu un début de match hésitant à Wembley, peinant à trouver le bon rythme et envoyant plusieurs centres imprécis dans la surface.

    Sa réussite a tourné juste avant la pause lorsqu’il a adressé un superbe ballon en première intention à Kane, qui a conclu à bout portant. L’Angleterre a finalement décroché une confortable victoire 3-0 contre la Tchéquie en Ligue des nations, aidée par un but contre son camp de Vladimir Coufal et un autre but de Kane. Rogers a failli s’offrir une deuxième passe décisive après la pause, mais Lukas Hornicek a repoussé la déviation de Jude Bellingham.


  • England v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD4Getty Images Sport

    S’imposer sur la scène internationale

    S'exprimant auprès d'ITV Sport, Rogers a reconnu que ses premiers centres n'étaient pas à la hauteur de ses propres standards et avaient provoqué l'agacement du sélectionneur.

    « Oui, je n’étais pas content de quelques-uns d’entre eux. Le sélectionneur m’a regardé après l’un d’eux et il n’avait pas l’air très content », a-t-il déclaré. « C’est quelque chose dont je suis fier, donc j’étais un peu déçu, mais en voir un aboutir, c’était bien. J’étais content d’offrir encore une passe décisive au capitaine. »

    En évaluant l’approche plus globale de l’équipe, le joueur de 24 ans a souligné un changement positif dans l’état d’esprit tactique de l’Angleterre.

    « C’est comme ça que nous voulons jouer et vous avez vraiment pu le voir sur l’ensemble du rassemblement, même lors du match contre l’Espagne. Nous essayons d’être plus positifs et nous essayons de nous montrer », a expliqué Rogers. « Par moments pendant la Coupe du monde, avec le recul, il y a eu des moments dans les matches où nous n’avons pas tout à fait montré notre vraie capacité.

    « Bien sûr, c’est plus difficile en Coupe du monde et les équipes essaient de vous empêcher de jouer, mais nous savions que nous voulions nous montrer un peu plus et continuer à nous améliorer et à progresser en tant qu’unité. Je pense que nous l’avons clairement fait et que c’est un pas dans la bonne direction. »


  • En quête d’un trophée pour Kane

    Le doublé de Kane a porté son total en sélection à 91 buts tout en lui permettant d’égaler le record absolu de 125 sélections détenu par Peter Shilton. Rogers n’a pas tardé à encenser le talisman du Bayern Munich, saluant son influence durable au sein du groupe.

    « On manque de mots pour le décrire », a déclaré Rogers. « Il est vraiment unique en son genre et nous devons vraiment, sincèrement, prendre pleinement la mesure de tout ce qui le rend si spécial et de ce qu’il est en train de faire. C’est incroyable. Il n’y a pas seulement les buts et le nombre de sélections, il y a aussi sa manière de s’appliquer, sa façon de jouer, sa façon de montrer l’exemple en tant que leader. C’est une véritable idole pour les jeunes joueurs, et pour moi aussi. »

    Marqué par la récente désillusion de l’Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde, Rogers est déterminé à aider Kane à décrocher ce trophée international qui lui échappe encore. « C’est probablement la seule chose qui lui manque, il a littéralement tout fait d’autre avec l’Angleterre », a-t-il ajouté. « C’est probablement juste le trophée, et c’est tout ce vers quoi nous nous tournons. Nous aurons encore quelques occasions et je sais qu’il sera là vu la forme dans laquelle il se maintient, la faim qui l’anime… il sera là, à marquer des buts comme il sait le faire. Tout le monde doit mettre la main à la pâte pour lui offrir ce trophée qu’il mérite sous le maillot de l’Angleterre. »


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  • England v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD4Getty Images Sport

    Retour aux compétitions nationales avant des tests cruciaux

    À l’issue de la trêve internationale, Rogers reportera son attention sur le football de club. Chelsea doit affronter Bournemouth en Premier League ce samedi, avec la reprise des compétitions nationales.

    Sur la scène internationale, l’Angleterre occupe la deuxième place du groupe A3 de la Ligue des nations derrière l’Espagne. L’équipe de Tuchel se retrouvera le mois prochain pour une revanche à Wembley contre la Croatie, avant de se rendre trois jours plus tard au Metropolitano de l’Atlético de Madrid pour tenter de prendre sa revanche contre les champions d’Europe et du monde en titre.