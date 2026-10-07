S'exprimant auprès d'ITV Sport, Rogers a reconnu que ses premiers centres n'étaient pas à la hauteur de ses propres standards et avaient provoqué l'agacement du sélectionneur.

« Oui, je n’étais pas content de quelques-uns d’entre eux. Le sélectionneur m’a regardé après l’un d’eux et il n’avait pas l’air très content », a-t-il déclaré. « C’est quelque chose dont je suis fier, donc j’étais un peu déçu, mais en voir un aboutir, c’était bien. J’étais content d’offrir encore une passe décisive au capitaine. »

En évaluant l’approche plus globale de l’équipe, le joueur de 24 ans a souligné un changement positif dans l’état d’esprit tactique de l’Angleterre.

« C’est comme ça que nous voulons jouer et vous avez vraiment pu le voir sur l’ensemble du rassemblement, même lors du match contre l’Espagne. Nous essayons d’être plus positifs et nous essayons de nous montrer », a expliqué Rogers. « Par moments pendant la Coupe du monde, avec le recul, il y a eu des moments dans les matches où nous n’avons pas tout à fait montré notre vraie capacité.

« Bien sûr, c’est plus difficile en Coupe du monde et les équipes essaient de vous empêcher de jouer, mais nous savions que nous voulions nous montrer un peu plus et continuer à nous améliorer et à progresser en tant qu’unité. Je pense que nous l’avons clairement fait et que c’est un pas dans la bonne direction. »



