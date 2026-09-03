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« Il n’avait pas l’air intéressé » : pourquoi Alexander Isak, à 125 M£, est un « énorme problème » pour Liverpool, alors qu’une ancienne star des Reds s’interroge sur le « poids du maillot » de l’attaquant suédois
Isak a inscrit quatre buts lors de sa première saison à Liverpool
Après avoir poussé pour quitter Newcastle durant l’été 2025, Isak s’est vu confier le mythique numéro 9 à son arrivée sur la Mersey. À la suite d’une préparation estivale perturbée, Arne Slot l’a intégré progressivement au groupe.
La forme et la condition physique ont été difficiles à trouver au cours d’une première saison décevante, marquée notamment par une fracture de la jambe, avec seulement quatre buts inscrits en 22 apparitions toutes compétitions confondues. Sa participation à la Coupe du monde avec la Suède était censée aider Isak à se préparer pour 2026-2027.
Il a trouvé le chemin des filets lors du match nul 2-2 de Liverpool contre Nottingham Forest, mais il est considéré comme apportant peu à la cause collective. À 26 ans, Isak devrait approcher de son apogée, après avoir déjà prouvé sa valeur en Premier League, mais il a offert un rendement minimal malgré des investissements records en confiance et en moyens financiers.
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Pourquoi Isak est devenu une source d'inquiétude à Anfield
L’ancien défenseur de Liverpool, Warnock, qui s’exprimait en association avec Gambler Media, a confié à GOAL ses inquiétudes concernant le coût à Anfield : « J’étais au match contre Nottingham Forest ce week-end. Isak, à part son but, n’a absolument rien fait.
« Il a été très mauvais. Il n’avait pas l’air intéressé du tout. Et je me dis : c’est ce joueur qui est censé avoir eu une vraie préparation estivale, revenir avec de la faim, en forme, pour montrer ce qu’il peut faire. Et il n’avait pas l’air d’en être capable.
« Il n’avait pas l’air capable de porter ce maillot. Et c’est un énorme problème. Il y a ce poids des attentes lié au montant du transfert, avec l’obligation de répondre présent. En ce moment, il n’est pas dans le coup. Et est-ce que c’est simplement un petit manque de compréhension avec les autres joueurs autour de lui ? Mais tu t’entraînes tous les jours. Tu devrais comprendre le jeu maintenant.
« [Florian] Wirtz, j’ai trouvé qu’il avait été correct. Mais là encore, il joue en périphérie du match et n’en fait pas assez par rapport à ce qu’on attend de lui dans l’équipe. C’est une énigme par moments. Il disparaît puis réapparaît dans les matches et n’influe pas assez longtemps sur le jeu. »
Comment Liverpool intègre-t-il 400 millions de livres sterling de talent offensif dans son équipe ?
Le meneur de jeu allemand Wirtz a coûté 116 M£ (157 M$) à Liverpool. En plus de la somme dépensée pour Isak, Liverpool a aussi recruté Hugo Ekitike pour 79 M£ (107 M$) l’été dernier et a attiré l’ancien joueur du Paris Saint-Germain, vainqueur de la Ligue des champions, Bradley Barcola pour 123 M£ (166 M$) lors du dernier mercato.
Cela représente plus de 400 M£ (540 M$) de talent offensif, mais comment Andoni Iraola peut-il faire entrer tout ce monde dans la même équipe ? En réponse à cette question, Warnock a ajouté : « C’est très compliqué. Pour le moment, cela aide parce qu’Ekitike est blessé. Donc, à l’heure actuelle, cela lui enlève un casse-tête.
« Mais c’est une équipe très orientée vers le côté gauche. Donc, même quand Isak et Ekitike jouent, ils dézonent vers la gauche. C’est leur instinct naturel de trouver cette position sur le terrain. Barcola aime jouer à gauche. On sait que [Cody] Gakpo aussi.
« Je suis d’ailleurs content qu’ils aient gardé Gakpo parce que je pense que c’est un excellent joueur d’effectif, un excellent joueur polyvalent qui peut jouer dans l’axe, à gauche, et aussi à droite. Il est probablement moins à l’aise à droite, mais je pense qu’on lui demandera de jouer davantage de ce côté cette saison parce que je pense qu’il devra alterner avec [Victor] Munoz dans le secteur offensif. Et Ngumoha, c’est l’autre problème que vous avez.
« Vous êtes tellement dépendants du côté gauche. Est-ce simplement parce qu’il n’y a pas assez de qualité sur le côté droit du terrain ? Ou parce que ces profils ne sont pas disponibles en ce moment sur le marché européen ou mondial ? Et qu’ils n’ont trouvé personne d’adéquat pour jouer à ce poste ? C’est un poste qu’ils n’ont, en réalité, pas renforcé. Et c’est une vraie source d’inquiétude. »
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Quelqu’un doit prendre le relais et faire oublier Salah
Ce poste sur le flanc droit a été occupé ces neuf dernières années par Mohamed Salah. Le « Roi d’Égypte » a inscrit 257 buts pour Liverpool en 442 apparitions, remportant deux titres de Premier League, la Ligue des champions, quatre Souliers d’or et trois récompenses de Joueur de l’année de la PFA.
Quelqu’un allait forcément devoir, après l’avoir vu rejoindre Trabzonspor en tant qu’agent libre, passer à la vitesse supérieure et combler un énorme vide offensif. Isak était censé faire partie de ce processus, mais des questions continuent d’être posées sur le fait de savoir s’il est l’homme de la situation et si un contrat courant jusqu’en 2031 sera honoré.
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