Le meneur de jeu allemand Wirtz a coûté 116 M£ (157 M$) à Liverpool. En plus de la somme dépensée pour Isak, Liverpool a aussi recruté Hugo Ekitike pour 79 M£ (107 M$) l’été dernier et a attiré l’ancien joueur du Paris Saint-Germain, vainqueur de la Ligue des champions, Bradley Barcola pour 123 M£ (166 M$) lors du dernier mercato.

Cela représente plus de 400 M£ (540 M$) de talent offensif, mais comment Andoni Iraola peut-il faire entrer tout ce monde dans la même équipe ? En réponse à cette question, Warnock a ajouté : « C’est très compliqué. Pour le moment, cela aide parce qu’Ekitike est blessé. Donc, à l’heure actuelle, cela lui enlève un casse-tête.

« Mais c’est une équipe très orientée vers le côté gauche. Donc, même quand Isak et Ekitike jouent, ils dézonent vers la gauche. C’est leur instinct naturel de trouver cette position sur le terrain. Barcola aime jouer à gauche. On sait que [Cody] Gakpo aussi.

« Je suis d’ailleurs content qu’ils aient gardé Gakpo parce que je pense que c’est un excellent joueur d’effectif, un excellent joueur polyvalent qui peut jouer dans l’axe, à gauche, et aussi à droite. Il est probablement moins à l’aise à droite, mais je pense qu’on lui demandera de jouer davantage de ce côté cette saison parce que je pense qu’il devra alterner avec [Victor] Munoz dans le secteur offensif. Et Ngumoha, c’est l’autre problème que vous avez.

« Vous êtes tellement dépendants du côté gauche. Est-ce simplement parce qu’il n’y a pas assez de qualité sur le côté droit du terrain ? Ou parce que ces profils ne sont pas disponibles en ce moment sur le marché européen ou mondial ? Et qu’ils n’ont trouvé personne d’adéquat pour jouer à ce poste ? C’est un poste qu’ils n’ont, en réalité, pas renforcé. Et c’est une vraie source d’inquiétude. »