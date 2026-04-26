« Il n’avait littéralement rien d’autre à faire que de se remettre en forme » : un bilan sans concession du retour de Paul Pogba après sa suspension pour dopage, alors qu’on reproche à l’ancienne star de Manchester United de « ne pas arriver à couvrir le terrain » à Monaco

Selon les observateurs, un nouveau transfert se profile pour le milieu de terrain, qui n’a pas réussi à s’imposer à Fontvieille à un moment clé de sa carrière. Tom Williams, spécialiste du football français, a livré une analyse sans concession sur les raisons pour lesquelles l’ancienne recrue la plus chère du club peine au Stade Louis II. « Oui, malheureusement », a-t-il déclaré à MEN Sport lorsqu’on lui a demandé d’évaluer la saison de retour de Pogba après deux ans sans avoir disputé le moindre match officiel. « D’après ce que nous avons vu, c’est le même joueur. Il se déplace toujours de la même manière sur le terrain. Il a toujours la même autorité. Il possède la même dextérité technique avec le ballon. Il est toujours capable d’envoyer une passe en diagonale de 60 mètres parfaitement dosée. »

Il ne parvient plus à se déplacer sur le terrain comme avant. Depuis le début de la saison, il ne tient pas plus de 20 minutes à un niveau acceptable, malgré des mois consacrés exclusivement à sa remise en forme. Je ne vois pas quelle solution à long terme pourrait exister, s’il en existe une, et il est difficile de faire pleinement confiance à sa capacité de rebondir durablement. Il a eu près de neuf mois pour y parvenir et cela n’a tout simplement pas fonctionné. »