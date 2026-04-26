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« Il n’avait littéralement rien d’autre à faire que de se remettre en forme » : un bilan sans concession du retour de Paul Pogba après sa suspension pour dopage, alors qu’on reproche à l’ancienne star de Manchester United de « ne pas arriver à couvrir le terrain » à Monaco
Un véritable cauchemar sportif s’est joué à Monaco.
Le retour de Pogba à Monaco devait marquer le renouveau de l’un des grands noms du football moderne. Au lieu de cela, son aventure s’essouffle déjà, ajoutant un nouveau chapitre décevant depuis son départ de Manchester United en 2022. Entre un deuxième passage mitigé chez les Red Devils, un intermède peu convaincant à la Juventus et une suspension de 18 mois pour infraction aux règles antidopage qu’il assure ne pas avoir commise intentionnellement, les dernières années n’ont pas épargné le champion du monde. À bientôt 33 ans, l’âge d’or du milieu de terrain semble désormais derrière lui. Sa première saison sur la Côte d’Azur, constamment perturbée par les blessures, l’a d’ailleurs prouvé : il n’a joué que 57 minutes en cinq apparitions pour Monaco alors que le championnat touche à sa fin.
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Le bilan sans concession de son déclin
Selon les observateurs, un nouveau transfert se profile pour le milieu de terrain, qui n’a pas réussi à s’imposer à Fontvieille à un moment clé de sa carrière. Tom Williams, spécialiste du football français, a livré une analyse sans concession sur les raisons pour lesquelles l’ancienne recrue la plus chère du club peine au Stade Louis II. « Oui, malheureusement », a-t-il déclaré à MEN Sport lorsqu’on lui a demandé d’évaluer la saison de retour de Pogba après deux ans sans avoir disputé le moindre match officiel. « D’après ce que nous avons vu, c’est le même joueur. Il se déplace toujours de la même manière sur le terrain. Il a toujours la même autorité. Il possède la même dextérité technique avec le ballon. Il est toujours capable d’envoyer une passe en diagonale de 60 mètres parfaitement dosée. »
Il ne parvient plus à se déplacer sur le terrain comme avant. Depuis le début de la saison, il ne tient pas plus de 20 minutes à un niveau acceptable, malgré des mois consacrés exclusivement à sa remise en forme. Je ne vois pas quelle solution à long terme pourrait exister, s’il en existe une, et il est difficile de faire pleinement confiance à sa capacité de rebondir durablement. Il a eu près de neuf mois pour y parvenir et cela n’a tout simplement pas fonctionné. »
Une contribution minime sur le terrain
La dernière contribution de Pogba s’est résumée à une brève entrée en jeu de six minutes comme remplaçant, samedi à Toulouse, lors du match nul 2-2. Le milieu de terrain a remplacé Simon Adingra alors que le score était de 2-1, dans le but de consolider la défense et d’assurer le résultat, mais l’équipe de Sébastien Pocognoli s’est à nouveau effondrée, laissant filer un terrain crucial dans la course aux places européennes. Sous contrat jusqu’en 2027, Pogba pourrait toutefois quitter le club dès cet été.
Williams a ajouté : « Si Monaco avait envisagé différents scénarios en début de saison en matière de temps de jeu et de contribution, la réalité actuelle se rapprocherait sans doute du plus pessimiste. Sur le plan des blessures, les choses ont pratiquement tourné aussi mal qu'elles pouvaient l'être. Je suppose qu'on pourrait considérer cette saison comme un échec total en ce qui concerne la situation de Pogba. »
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Que nous réserve l’avenir ?
Ce qui devait être le renouveau de l’ancien prodige français n’est que le rappel implacable de l’usure du temps. À 33 ans, d’autres milieux créatifs ajustent leur style pour compenser les limites physiques ; Pogba, lui, serait déjà content de tenir 90 minutes. La réalité, c’est que l’expérience monégasque « n’a tout simplement pas fonctionné », laissant l’avenir professionnel du milieu de terrain toujours plus incertain.