Il n'avait jamais réussi cela auparavant ! Michael Olise crée une première au FC Bayern

Les experts légendaires Jamie Carragher, Thierry Henry et Micah Richards l'ont accueilli avec des applaudissements et des cris de « Michael ! Michael ! ». Olise a souri. Richards a même réussi là où le trophée avait échoué : il a fait rire Olise en racontant publiquement qu'il l'avait récemment rencontré dans un restaurant. (« Il n'a rien fait de mal, il a juste savouré un bon repas. »)

Ceux qui s'attendaient à une interview capricieuse en raison de cet accueil triomphal et de cette anecdote sympathique ont été déçus. Olise a répondu de manière laconique, comme à son habitude. On a toutefois pu constater une légère amélioration par rapport à une interview télévisée réalisée pendant son passage à Crystal Palace, qui était devenue virale en tant que « pire interview de tous les temps ». Ou à une interview réalisée peu après son arrivée à Munich, où son coéquipier Jamal Musiala avait dû répondre à toutes les questions à la place d'Olise.

Cette fois-ci, le jeune homme de 24 ans a déclaré que « l'objectif d'un club comme le Bayern est de tout gagner ». Et qu'en est-il de ses chances de remporter le Ballon d'Or ? « Je ne me concentre pas là-dessus. La saison est encore longue. Si cela arrive, ce serait bien. Mais d'abord, les trophées. »