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Harry Kane England 2026Getty Images

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« Il n'avait jamais fait ça auparavant » : des sources anglaises révèlent le plan de Thomas Tuchel pour la Coupe du monde avec Harry Kane, du FC Bayern Munich

Coupe du monde
Angleterre

En tant que capitaine et avant-centre, Harry Kane est aussi indispensable aux Three Lions qu’au Bayern Munich. Il pourrait néanmoins disposer de moins de temps de jeu que prévu lors de la Coupe du monde.

Cette décision est motivée par les températures caniculaires prévues sur les différents sites accueillant les matchs de poule de l’Angleterre lors de la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada, selon Sky Sports. On s’attend donc à ce que Tuchel accorde à Kane des périodes de repos dès que l’occasion s’en présentera.

  • Cette décision éclairerait aussi le choix du sélectionneur allemand des Three Lions d’inclure trois véritables avant-centres dans son groupe pour la phase finale.

    Une décision surprenante, soulignent plusieurs experts, car « il ne l’avait jamais fait auparavant dans aucune de ses convocations pour les qualifications », rappelle le journaliste de Sky Sports Rob Dorsett, présent au camp d’entraînement des Three Lions à Miami, où l’équipe peaufine sa préparation en vue du match test contre la Nouvelle-Zélande à Kansas City.


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  • England World Cup 2026 Camp Thomas TuchelThe FA

    Ollie Watkins et Ivan Toney sont prêts à remplacer Kane

    Dans l’effectif de Tuchel, deux joueurs peuvent remplacer Kane : Ollie Watkins, qui a remporté la Ligue Europa avec Aston Villa, et Ivan Toney, désormais à Al-Ahli. Les observateurs s’attendent à ce que Kane soit titulaire contre la Croatie, mais estiment qu’il pourrait voir son temps de jeu diminuer face au Ghana, puis être éventuellement laissé au repos lors de la dernière rencontre de groupe contre le Panama, en fonction de l’évolution de la compétition.

    Kane, qui fêtera ses 33 ans fin juillet, a disputé 51 matches officiels pour le Bayern la saison dernière, totalisant 4 050 minutes de jeu. Depuis septembre 2025, il a également participé à plusieurs rencontres amicales et à cinq sorties internationales, portant son total à plus de 400 minutes supplémentaires.

    En procédant ainsi, Tuchel chercherait à préserver Kane pour les matchs à élimination directe, si l’Angleterre se hisse jusqu’aux phases finales.

    Les Three Lions disputeront leurs matchs de groupe à Arlington (Texas), Boston (Massachusetts) et East Rutherford (New Jersey).

  • Harry Kane lors de la saison 2025/26 : ses statistiques


    Équipe

    Matchs

    Buts

    Passes décisives

    Minutes

    FC Bayern

    51

    61

    7

    4 050

    Angleterre

    5

    5

    -

    411 au total

    Total

    56

    66

    7

    4461


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