Dans l’effectif de Tuchel, deux joueurs peuvent remplacer Kane : Ollie Watkins, qui a remporté la Ligue Europa avec Aston Villa, et Ivan Toney, désormais à Al-Ahli. Les observateurs s’attendent à ce que Kane soit titulaire contre la Croatie, mais estiment qu’il pourrait voir son temps de jeu diminuer face au Ghana, puis être éventuellement laissé au repos lors de la dernière rencontre de groupe contre le Panama, en fonction de l’évolution de la compétition.

Kane, qui fêtera ses 33 ans fin juillet, a disputé 51 matches officiels pour le Bayern la saison dernière, totalisant 4 050 minutes de jeu. Depuis septembre 2025, il a également participé à plusieurs rencontres amicales et à cinq sorties internationales, portant son total à plus de 400 minutes supplémentaires.

En procédant ainsi, Tuchel chercherait à préserver Kane pour les matchs à élimination directe, si l’Angleterre se hisse jusqu’aux phases finales.

Les Three Lions disputeront leurs matchs de groupe à Arlington (Texas), Boston (Massachusetts) et East Rutherford (New Jersey).