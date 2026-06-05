Cette décision est motivée par les températures caniculaires prévues sur les différents sites accueillant les matchs de poule de l’Angleterre lors de la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada, selon Sky Sports. On s’attend donc à ce que Tuchel accorde à Kane des périodes de repos dès que l’occasion s’en présentera.
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« Il n'avait jamais fait ça auparavant » : des sources anglaises révèlent le plan de Thomas Tuchel pour la Coupe du monde avec Harry Kane, du FC Bayern Munich
Cette décision éclairerait aussi le choix du sélectionneur allemand des Three Lions d’inclure trois véritables avant-centres dans son groupe pour la phase finale.
Une décision surprenante, soulignent plusieurs experts, car « il ne l’avait jamais fait auparavant dans aucune de ses convocations pour les qualifications », rappelle le journaliste de Sky Sports Rob Dorsett, présent au camp d’entraînement des Three Lions à Miami, où l’équipe peaufine sa préparation en vue du match test contre la Nouvelle-Zélande à Kansas City.
- The FA
Ollie Watkins et Ivan Toney sont prêts à remplacer Kane
Dans l’effectif de Tuchel, deux joueurs peuvent remplacer Kane : Ollie Watkins, qui a remporté la Ligue Europa avec Aston Villa, et Ivan Toney, désormais à Al-Ahli. Les observateurs s’attendent à ce que Kane soit titulaire contre la Croatie, mais estiment qu’il pourrait voir son temps de jeu diminuer face au Ghana, puis être éventuellement laissé au repos lors de la dernière rencontre de groupe contre le Panama, en fonction de l’évolution de la compétition.
Kane, qui fêtera ses 33 ans fin juillet, a disputé 51 matches officiels pour le Bayern la saison dernière, totalisant 4 050 minutes de jeu. Depuis septembre 2025, il a également participé à plusieurs rencontres amicales et à cinq sorties internationales, portant son total à plus de 400 minutes supplémentaires.
En procédant ainsi, Tuchel chercherait à préserver Kane pour les matchs à élimination directe, si l’Angleterre se hisse jusqu’aux phases finales.
Les Three Lions disputeront leurs matchs de groupe à Arlington (Texas), Boston (Massachusetts) et East Rutherford (New Jersey).
Harry Kane lors de la saison 2025/26 : ses statistiques
Équipe
Matchs
Buts
Passes décisives
Minutes
FC Bayern
51
61
7
4 050
Angleterre
5
5
-
411 au total
Total
56
66
7
4461