AFP
Traduit par
« Il n'arrivait pas à l'expliquer » - Nico Schlotterbeck et Niko Kovac s'en prennent à l'arbitre après que le défenseur du Borussia Dortmund ait reçu un carton rouge alors qu'il était sur le banc lors de la défaite contre l'Atalanta
Un carton rouge bizarre
Cette expulsion soudaine a déconcerté tant les joueurs sur le terrain que les spectateurs stupéfaits dans les tribunes, car rien ne justifiait une sanction aussi sévère. Pour un défenseur habituellement connu pour son sang-froid, la vue de Schlotterbeck, perplexe, marchant seul dans le tunnel à la fin d'un match européen crucial, résumait bien le chaos absolu qui régnait ce soir-là. Cet incident bizarre a laissé les fans et les commentateurs à la recherche de réponses en temps réel. Encore sous le choc de la lourde défaite et de l'arbitrage déroutant, l'international allemand s'est ensuite exprimé sur les réseaux sociaux pour faire part de sa profonde déception face à l'élimination amère de son équipe et à son expulsion totalement incompréhensible.
- AFP
Schlotterbeck met les choses au clair
Soucieux de préserver sa réputation et d'empêcher toute fausse rumeur de se répandre, Schlotterbeck a utilisé son compte Instagram pour fournir un compte rendu détaillé de ce qui s'était passé sur la ligne de touche. Il a expliqué que ses actions étaient une réponse au comportement du banc de l'Atalanta pendant une période tendue du match. « Tout d'abord, notre équipe – et moi-même – sommes extrêmement déçus. Après que ce qui m'a semblé être dix joueurs de l'Atalanta se soient levés en même temps et aient protesté bruyamment, je me suis levé », a écrit le vice-capitaine de Dortmund. Il a insisté sur le fait que son intervention était tout à fait conforme à l'éthique sportive, malgré la décision de l'arbitre de l'expulser pour ce qui semblait être un échange verbal mineur.
Le défenseur a également précisé qu'il n'y avait eu aucune malveillance ni aucun langage injurieux dans cet incident, ce qui rend la décision de l'arbitre encore plus difficile à accepter pour le géant de la Bundesliga. « Je leur ai dit de se rasseoir. C'est tout. Sans insultes, sans manque de respect ni quoi que ce soit d'autre », a ajouté Schlotterbeck. Le manque de clarté de la part des arbitres est resté la principale source de frustration pour le joueur, qui a affirmé que même l'arbitre central n'avait pas pu justifier sa décision. « L'arbitre n'a pas pu m'expliquer pourquoi j'avais reçu un carton rouge, même après le match. Je voulais juste clarifier cela », a-t-il conclu.
Kovac défend son joueur vedette
L'entraîneur principal de Dortmund, Niko Kovac, était tout aussi furieux. Il a fermement soutenu son joueur tout en remettant en question les normes d'arbitrage en vigueur en Italie. Interrogé sur l'incident par le média allemand Ruhr24, Kovac a rejeté l'idée qu'il y ait eu une faute grave. « Pour moi, il ne s'agissait absolument de rien... Il n'y a eu aucune bagarre, rien », a déclaré avec emphase le manager croate. Kovac semblait penser que l'arbitre avait réagi de manière excessive à un simple mouvement vers le bord de la zone technique plutôt qu'à une véritable agression. Le manager a suggéré que le carton rouge pouvait être une application pédante des règles concernant la zone technique, même s'il restait sceptique quant à cette théorie compte tenu de la sévérité de la sanction.
« Cela pourrait être la seule raison, mais il faut demander à l'arbitre, car je n'ai pas encore reçu d'explication à ce sujet », a souligné Kovac. Ce manque de communication de la part de l'équipe arbitrale a laissé un goût amer à Dortmund, qui estime avoir été victime d'une décision dépourvue de tout bon sens lors d'un match à élimination directe européen sous haute pression.
- Getty Images Sport
Les retombées d'une sortie chaotique
À l'heure actuelle, la balle est clairement dans le camp de l'arbitre et de l'UEFA, qui doivent fournir une explication officielle pour cette expulsion, qui entraînera une suspension pour Schlotterbeck lors des prochains matchs européens. Cet incident a jeté une ombre sur une soirée déjà difficile pour le BVB, qui a peiné à contenir une équipe d'Atalanta très dynamique qui a su exploiter ses faiblesses défensives. Si le score de 4-1 reflète bien la contre-performance de l'équipe, malgré sa victoire 2-0 lors du match aller, le sentiment d'injustice suscité par le carton rouge est devenu le sujet central des analyses d'après-match en Allemagne.
Les Noir et Jaune doivent désormais se concentrer à nouveau sur leurs obligations nationales, mais les répercussions de cette élimination de la Ligue des champions risquent de se faire sentir, le club cherchant à obtenir des éclaircissements sur l'arbitrage. Pour Schlotterbeck, la frustration de ne pas pouvoir contribuer sur le terrain a été aggravée par le sentiment « extrêmement dévastateur » d'être puni pour ce qu'il considère comme une faute inexistante. L'arbitre n'ayant apparemment pas été en mesure de justifier sa décision auprès du joueur, Dortmund se demande comment une décision aussi cruciale a pu être prise avec si peu de transparence dans la plus grande compétition européenne de clubs.
Publicité