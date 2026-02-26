« Il n'arrivait pas à l'expliquer » - Nico Schlotterbeck et Niko Kovac s'en prennent à l'arbitre après que le défenseur du Borussia Dortmund ait reçu un carton rouge alors qu'il était sur le banc lors de la défaite contre l'Atalanta

Soucieux de préserver sa réputation et d'empêcher toute fausse rumeur de se répandre, Schlotterbeck a utilisé son compte Instagram pour fournir un compte rendu détaillé de ce qui s'était passé sur la ligne de touche. Il a expliqué que ses actions étaient une réponse au comportement du banc de l'Atalanta pendant une période tendue du match. « Tout d'abord, notre équipe – et moi-même – sommes extrêmement déçus. Après que ce qui m'a semblé être dix joueurs de l'Atalanta se soient levés en même temps et aient protesté bruyamment, je me suis levé », a écrit le vice-capitaine de Dortmund. Il a insisté sur le fait que son intervention était tout à fait conforme à l'éthique sportive, malgré la décision de l'arbitre de l'expulser pour ce qui semblait être un échange verbal mineur.

Le défenseur a également précisé qu'il n'y avait eu aucune malveillance ni aucun langage injurieux dans cet incident, ce qui rend la décision de l'arbitre encore plus difficile à accepter pour le géant de la Bundesliga. « Je leur ai dit de se rasseoir. C'est tout. Sans insultes, sans manque de respect ni quoi que ce soit d'autre », a ajouté Schlotterbeck. Le manque de clarté de la part des arbitres est resté la principale source de frustration pour le joueur, qui a affirmé que même l'arbitre central n'avait pas pu justifier sa décision. « L'arbitre n'a pas pu m'expliquer pourquoi j'avais reçu un carton rouge, même après le match. Je voulais juste clarifier cela », a-t-il conclu.