Cependant, depuis qu'il s'est imposé comme titulaire à Augsbourg, les rumeurs vont bon train selon lesquelles ce joueur de 19 ans très prometteur pourrait choisir de jouer pour l'Allemagne.

Bien qu'il ait représenté les États-Unis chez les jeunes, Banks a passé ses années de formation en Europe et reste éligible pour les deux nations.

Sa décision de décliner cette dernière convocation ne fait qu'ajouter à l'incertitude entourant son avenir international.

« Il n'a toujours pas pris de décision. Il y réfléchit beaucoup. Il se trouve dans une situation qui n'est pas facile pour lui », a déclaré Pochettino. « Nous nous intéressons de très près à lui, car nous le suivons... pour l'instant, il a clairement indiqué qu'il n'était pas disponible pour être sélectionné, car il n'a pas encore pris de décision. »