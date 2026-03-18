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« Il n'a toujours pas pris de décision » - Mauricio Pochettino reconnaît que Noahkai Banks, qui possède la double nationalité, hésite encore entre l'équipe nationale américaine et l'équipe nationale allemande
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A déjà fait partie de l'équipe nationale masculine américaine
Banks a représenté les États-Unis à plusieurs reprises dans différentes catégories de jeunes, évoluant au sein de l'équipe nationale dans trois tranches d'âge distinctes. Après que Pochettino l'ait convoqué à un stage en septembre, on pensait qu'il continuerait à jouer avec l'équipe senior. Cependant, une blessure l'a empêché de participer.
« Nous l'avons convoqué en septembre, et c'était un peu dommage, car nous voulions lui donner la possibilité de jouer, mais il s'est blessé. Cela a toutefois été une excellente occasion de le voir, de discuter avec lui et de faire connaissance », a déclaré Pochettino lors de sa conférence de presse sur les convocations pour le stage de mars.
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Une belle série change la donne
Cependant, depuis qu'il s'est imposé comme titulaire à Augsbourg, les rumeurs vont bon train selon lesquelles ce joueur de 19 ans très prometteur pourrait choisir de jouer pour l'Allemagne.
Bien qu'il ait représenté les États-Unis chez les jeunes, Banks a passé ses années de formation en Europe et reste éligible pour les deux nations.
Sa décision de décliner cette dernière convocation ne fait qu'ajouter à l'incertitude entourant son avenir international.
« Il n'a toujours pas pris de décision. Il y réfléchit beaucoup. Il se trouve dans une situation qui n'est pas facile pour lui », a déclaré Pochettino. « Nous nous intéressons de très près à lui, car nous le suivons... pour l'instant, il a clairement indiqué qu'il n'était pas disponible pour être sélectionné, car il n'a pas encore pris de décision. »
Pochettino apporte son soutien
Pochettino a souligné qu'il continuerait à soutenir Banks et à travailler avec lui pendant qu'il réfléchit à son avenir en équipe nationale.
« [L'entraîneur adjoint] Jesus Perez lui a parlé à Augsbourg », a déclaré Pochettino. « Je lui ai parlé. Nous avons discuté sur FaceTime, sur Zoom. Nous avons d'excellents contacts, et je l'apprécie vraiment... J'espère pour les États-Unis que la décision ira en notre faveur, car je pense que cela concerne non seulement le présent, mais aussi l'avenir. Nous voulons le soutenir, toute la fédération. Il ne s'agit pas de le convaincre, mais nous, la fédération, nous nous soucions vraiment de lui. »
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Il est encore temps de passer un coup de fil
Banks a reconnu que la Fédération allemande de football l'avait contacté. Une sélection en équipe nationale lierait Banks aux États-Unis, mais pour l'instant, il reste libre de choisir.
L'Allemagne affrontera la Suisse et le Ghana ce mois-ci, avant de se concentrer sur deux matchs amicaux de préparation à la Coupe du monde fin mai et début juin. Elle affrontera les États-Unis le 6 juin.
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