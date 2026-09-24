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« Il n’a rien dit » : pourquoi Trent Alexander-Arnold mérite de grands « éloges » pour avoir regagné sa place avec l’Angleterre à la force du poignet sous Thomas Tuchel
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Alexander-Arnold écarté de la liste pour la Coupe du monde 2026
Il récolte désormais les fruits de ce professionnalisme, avec un retour immédiat dans le giron de l’Angleterre après avoir été contraint de suivre un autre grand tournoi de loin. Tuchel n’avait pas trouvé de place pour le talentueux joueur de 27 ans au moment de distribuer les billets pour l’Amérique du Nord durant l’été.
Beaucoup n’ont pas tardé à pointer du doigt cette décision à l’époque, et l’Angleterre s’est retrouvée en manque de solutions au poste de latéral lorsque Tino Livramento a contracté une blessure malheureuse. Ezri Konsa et Jarell Quansah, qui se considèrent tous deux comme des défenseurs centraux, ont fini par boucher les trous sur le côté droit d’une arrière-garde en perpétuelle évolution.
Combien de sélections avec l’Angleterre Alexander-Arnold compte-t-il ?
La star de Newcastle, Livramento, s’est de nouveau retirée du dernier groupe de l’Angleterre, alors que la sélection se prépare pour son rendez-vous de Ligue des nations de l’UEFA contre l’Espagne, laissant Alexander-Arnold comme seul véritable arrière droit à la disposition de Tuchel.
Cela devrait signifier qu’il aura l’occasion de renforcer encore sa candidature pour s’installer à ce poste, même s’il est quelque peu étrange, au vu de son talent évident, qu’il n’ait cumulé que 34 sélections en équipe première au cours des huit dernières années.
Le natif du Merseyside ne s’est jamais plaint d’être régulièrement sorti puis réintégré dans la rotation, alors que des questions reviennent sans cesse sur le fait de savoir si sa qualité balle au pied masque de supposées lacunes défensives. Il s’est simplement accroché et est devenu un double champion de Premier League, faisant désormais partie des nouveaux « Galactiques » au Santiago Bernabéu.
Il a retrouvé la forme en club, après une première saison difficile en Espagne, ce qui lui a permis de regagner du crédit en sélection. Reste à savoir combien de temps ce statut sera conservé.
- Chase
Alexander-Arnold rappelé pour les Nations League
Interrogé sur le rappel d’Alexander-Arnold et sur le mérite qui lui revient pour avoir traversé des périodes difficiles de sa carrière, qui n’ont pas dû être faciles, l’ancien attaquant de Liverpool et de l’Angleterre Heskey, s’exprimant en association avec le programme d’encadrement du football de Chase, qui offre un accès gratuit à des qualifications d’entraîneur aux personnes issues de milieux modestes à travers le Royaume-Uni, a déclaré à GOAL : « Je pense que c’est l’une des choses principales. Il faut lui accorder les éloges qu’il mérite pour avoir simplement continué à faire son travail.
« J’ai connu une période de, je crois, trois ou quatre ans sans faire partie de l’équipe d’Angleterre, mais je savais que si je restais concentré, je savais que j’allais y revenir à un moment donné. Et je pense que Trent a fait exactement la même chose.
« Il n’est pas sorti pour dire quoi que ce soit, il a simplement continué à travailler, et il l’a fait sans relâche. Il montre qu’il a regagné sa place dans le groupe. »
Gibbs-White, encore un de ceux rappelés par l’Angleterre
Alexander-Arnold n’est pas la seule star de l’Angleterre à avoir été relancée. Morgan Gibbs-White, qui a lui aussi manqué la Coupe du monde malgré une fin de saison 2025-2026 exceptionnelle avec Nottingham Forest, a été appelé pour couvrir Cole Palmer après le forfait du meneur de jeu de Chelsea.
Heskey fait partie de ceux qui surveillent de près les rangs de l’Angleterre après avoir vu la sélection décrocher une troisième place lors de l’épreuve phare de la FIFA cet été.
L’ancien avant-centre de 48 ans s’est rendu à St George’s Park avec Chase pour évoquer la manière dont le parcours de l’Angleterre à la Coupe du monde inspire une nouvelle génération à envisager une carrière dans le coaching de football.
Le programme de coaching de football de Chase offre à davantage de personnes une voie d’accès au coaching de football en proposant un accès entièrement financé à des qualifications d’initiation à l’entraînement et à des bourses de coaching professionnel pour des personnes issues de milieux modestes à travers le Royaume-Uni.
Heskey a déclaré au sujet de Gibbs-White, vainqueur de la Coupe du monde U17 et de l’Euro U21, qui a inscrit 18 buts la saison dernière et a fait mieux que Palmer, Morgan Rogers, Eberechi Eze et Phil Foden, après son ajout au groupe de Tuchel : « Je pense qu’il aurait dû y être de toute façon.
« Je pense qu’il a réalisé une saison dernière fantastique et même un excellent début de saison. Et pour ce qu’il apporte, c’est très différent de ce que nous avons déjà dans ce groupe. Trouver des espaces dans ces zones intermédiaires, porter le ballon, créer des occasions, se procurer des occasions. Je pense qu’il a été fantastique.
« Et en plus, c’est vraiment un gagnant. Il a gagné avec les équipes nationales de jeunes. Il sait ce que cela signifie de gagner avec les équipes nationales de jeunes. Et c’est ce dont vous avez besoin dans un groupe. »
Tuchel sert d’inspiration à la prochaine génération d’entraîneurs
Alors que l’Angleterre a quatre matches à disputer au cours des quinze prochains jours, face à l’Espagne, à la Tchéquie (deux fois) et à la Croatie, Alexander-Arnold et Gibbs-White s’attendront à avoir davantage de temps de jeu avec leur sélection.
Heskey observera cela de loin et jugera comment Tuchel, avec la prochaine génération de talents du coaching qui se construit derrière lui, s’en sortira après avoir fait face à des questions embarrassantes à la suite d’une décevante défaite en demi-finale contre l’Argentine lors de la Coupe du monde 2026.
Pour plus d’informations sur le programme de coaching de football Chase, rendez-vous sur : Chase football coaching programme : https://www.chase.co.uk/gb/en/chase-football-coaching-programme/
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