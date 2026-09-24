Alexander-Arnold n’est pas la seule star de l’Angleterre à avoir été relancée. Morgan Gibbs-White, qui a lui aussi manqué la Coupe du monde malgré une fin de saison 2025-2026 exceptionnelle avec Nottingham Forest, a été appelé pour couvrir Cole Palmer après le forfait du meneur de jeu de Chelsea.

Heskey fait partie de ceux qui surveillent de près les rangs de l’Angleterre après avoir vu la sélection décrocher une troisième place lors de l’épreuve phare de la FIFA cet été.

L’ancien avant-centre de 48 ans s’est rendu à St George’s Park avec Chase pour évoquer la manière dont le parcours de l’Angleterre à la Coupe du monde inspire une nouvelle génération à envisager une carrière dans le coaching de football.

Le programme de coaching de football de Chase offre à davantage de personnes une voie d’accès au coaching de football en proposant un accès entièrement financé à des qualifications d’initiation à l’entraînement et à des bourses de coaching professionnel pour des personnes issues de milieux modestes à travers le Royaume-Uni.

Heskey a déclaré au sujet de Gibbs-White, vainqueur de la Coupe du monde U17 et de l’Euro U21, qui a inscrit 18 buts la saison dernière et a fait mieux que Palmer, Morgan Rogers, Eberechi Eze et Phil Foden, après son ajout au groupe de Tuchel : « Je pense qu’il aurait dû y être de toute façon.

« Je pense qu’il a réalisé une saison dernière fantastique et même un excellent début de saison. Et pour ce qu’il apporte, c’est très différent de ce que nous avons déjà dans ce groupe. Trouver des espaces dans ces zones intermédiaires, porter le ballon, créer des occasions, se procurer des occasions. Je pense qu’il a été fantastique.

« Et en plus, c’est vraiment un gagnant. Il a gagné avec les équipes nationales de jeunes. Il sait ce que cela signifie de gagner avec les équipes nationales de jeunes. Et c’est ce dont vous avez besoin dans un groupe. »