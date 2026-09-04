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« Il n’a qu’une qualité » : Mykhailo Mudryk, un « gros pari » pour Tottenham après 20 mois d’absence, alors qu’un ancien de Spurs réagit à son prêt en provenance de Chelsea
Mudryk s’est d’abord vu infliger une suspension de quatre ans
Mudryk a rejoint Stamford Bridge pour près de 90 millions de livres sterling (122 M$) en janvier 2023. Après s’être illustré dans son pays avec le Shakhtar Donetsk, il était alors considéré comme un grand espoir, Arsenal ayant également été en course à un moment donné pour s’attacher ses services.
Son adaptation à la vie en Premier League s’est d’abord révélée difficile, puisqu’il lui a fallu 24 apparitions pour ouvrir son compteur de buts. Il n’a inscrit que 10 réalisations au total pour Chelsea en 73 matches.
La carrière de Mudryk a été brutalement stoppée en novembre 2024 lorsqu’il a été suspendu après un contrôle positif à la substance interdite meldonium. La Football Association lui a infligé une suspension de quatre ans, mais un appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) a permis la levée de cette sanction et il a été autorisé à rejouer en juillet.
Il a participé à la pré-saison avec Chelsea, avant de boucler un transfert à Tottenham le dernier jour du mercato. Désormais âgé de 25 ans, l’ailier a retrouvé son ancien entraîneur au Shakhtar, Roberto De Zerbi, le technicien qui avait supervisé ses débuts chez les seniors en 2021-2022.
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Tottenham a pris le pari d’un prêt pour Mudryk
Mudryk a clairement du talent, avec 28 sélections internationales à son actif, mais il n’a pas disputé le moindre match officiel depuis 22 mois et n’a jamais vraiment réussi à s’adapter à la vie dans l’élite anglaise. Interrogé sur le fait de savoir si cela faisait de lui un pari pour Tottenham, l’ancien milieu de terrain de Tottenham et de Chelsea Poyet, s’exprimant avec l’aimable autorisation de Gambling.com, le guide de confiance des sites de paris sportifs, a déclaré à GOAL : « C’est un gros pari, oui. C’est aussi un gros pari parce que je pense que c’est un joueur très spécifique. C’est un joueur qui a une qualité, la vitesse, une vitesse incroyable. Et si ce n’est pas bon dans son jeu, alors c’est tout.
« Donc sur celui-ci, je vais dans le sens opposé à [Enzo] Fernandez. Je pense que sur ce dossier, c’était davantage le club qui disait : “OK, est-ce qu’on va l’utiliser ?” Pistons ? Aucune chance. S’il n’a pas joué pendant deux ans, on ne sait pas s’il ne va pas se blesser parce que normalement ces joueurs-là, ils ont des blessures aux ischio-jambiers, beaucoup d’argent, on passe à autre chose.
« Donc peut-être aussi qu’ils ne comptaient même pas sur lui après ce genre de peine réduite. C’est devenu une grosse information. Peut-être qu’ils savaient que ça allait arriver, je pense que c’était davantage une décision du club, sur ce dossier, que sur celui de Fernandez. Le processus était en marche. »
Prise de position audacieuse de De Zerbi pour le Ballon d'Or
Mudryk se réjouit de prendre un nouveau départ avec Tottenham, avec, de sa part, un désir compréhensible de laisser derrière lui les deux dernières années. Il a déclaré : « C’est une sensation formidable. J’ai hâte de commencer à m’entraîner et à jouer pour le club, et je suis très enthousiaste à l’idée de retrouver Roberto De Zerbi. C’est mon père footballistique. Je crois en lui. J’ai confiance en lui. Je sais ce qu’il attend de moi et avec lui, j’ai toujours le sentiment de progresser. »
Si quelqu’un peut relancer Mudryk, cela pourrait bien être De Zerbi. L’énigmatique technicien italien a déjà affirmé par le passé que l’ailier ukrainien aux jambes de feu pouvait prétendre à la plus prestigieuse des récompenses individuelles.
Il avait déclaré avec audace en 2022 : « Je pense que Mudryk peut gagner le Ballon d’Or à l’avenir. Je connais la valeur de Mudryk. Mykhailo a le potentiel pour mener une grande carrière. À mon avis, il peut aussi gagner le Ballon d’Or. C’est un joueur du plus haut niveau, mais il est aussi très sensible. Il a besoin d’affection. Nous verrons s’il est à la hauteur de son potentiel. »
Quand Mudryk fera-t-il ses débuts avec Tottenham ?
Jusqu’à présent, Mudryk est loin d’avoir atteint de tels sommets, mais le temps joue encore en sa faveur pour révéler le potentiel qui l’avait d’abord mis dans le viseur des plus grands clubs européens.
Reste à savoir quand il fera ses débuts avec Tottenham, alors que De Zerbi, qui a vu son équipe entamer la saison 2026-2027 par deux défaites consécutives sans inscrire le moindre but, s’apprête à emmener les Spurs à City Ground samedi pour y affronter Nottingham Forest.
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