Mudryk a rejoint Stamford Bridge pour près de 90 millions de livres sterling (122 M$) en janvier 2023. Après s’être illustré dans son pays avec le Shakhtar Donetsk, il était alors considéré comme un grand espoir, Arsenal ayant également été en course à un moment donné pour s’attacher ses services.

Son adaptation à la vie en Premier League s’est d’abord révélée difficile, puisqu’il lui a fallu 24 apparitions pour ouvrir son compteur de buts. Il n’a inscrit que 10 réalisations au total pour Chelsea en 73 matches.

La carrière de Mudryk a été brutalement stoppée en novembre 2024 lorsqu’il a été suspendu après un contrôle positif à la substance interdite meldonium. La Football Association lui a infligé une suspension de quatre ans, mais un appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) a permis la levée de cette sanction et il a été autorisé à rejouer en juillet.

Il a participé à la pré-saison avec Chelsea, avant de boucler un transfert à Tottenham le dernier jour du mercato. Désormais âgé de 25 ans, l’ailier a retrouvé son ancien entraîneur au Shakhtar, Roberto De Zerbi, le technicien qui avait supervisé ses débuts chez les seniors en 2021-2022.