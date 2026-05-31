Il n’a plus joué depuis des mois, et pourtant, selon les dernières indiscrétions, le FC Barcelone s’intéresserait de près à un ancien attaquant recruté 85 millions d’euros

Selon Mundo Deportivo, le contexte est le suivant : Barcelone serait actuellement en pourparlers avec Al-Hilal au sujet du défenseur latéral Joao Cancelo. Les Blaugrana souhaiteraient en effet racheter le Portugais, arrivé en Espagne en janvier sous forme de prêt, au vice-champion d'Arabie saoudite et le recruter définitivement.

Dans ce cadre, le nom de Darwin Núñez serait également sur la table, même si l’on ignore encore si c’est le Barça qui s’intéresse au buteur uruguayen ou si c’est Al-Hilal qui le propose.

Recruté l’été dernier auprès de Liverpool pour 53 millions d’euros, l’attaquant de 26 ans n’a plus joué pour Al-Hilal depuis mi-février. Le club, ayant dépassé le quota de joueurs étrangers après l’arrivée de Karim Benzema, l’a immédiatement écarté de son effectif. Sous contrat jusqu’en 2028, l’attaquant est néanmoins annoncé partant depuis plusieurs semaines, d’autant que le Mirror affirme qu’un accord à l’amiable pourrait le libérer de sa clause libératoire.

Avant son éviction, l’Uruguayen avait inscrit neuf buts et délivré cinq passes décisives en 24 apparitions sous le maillot d’Al-Hilal.