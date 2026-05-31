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Oliver Maywurm

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Il n’a plus joué depuis des mois, et pourtant, selon les dernières indiscrétions, le FC Barcelone s’intéresserait de près à un ancien attaquant recruté 85 millions d’euros

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D. Nunez
FC Barcelone
Al Hilal

Le FC Barcelone songerait-il à recruter l’ancien attaquant de Liverpool, Darwin Núñez ?

Selon le journal espagnol Mundo Deportivo, Nunez, qui évolue actuellement à Al-Hilal en Arabie saoudite, serait dans le viseur des dirigeants du Barça.

  • Selon Mundo Deportivo, le contexte est le suivant : Barcelone serait actuellement en pourparlers avec Al-Hilal au sujet du défenseur latéral Joao Cancelo. Les Blaugrana souhaiteraient en effet racheter le Portugais, arrivé en Espagne en janvier sous forme de prêt, au vice-champion d'Arabie saoudite et le recruter définitivement.

    Dans ce cadre, le nom de Darwin Núñez serait également sur la table, même si l’on ignore encore si c’est le Barça qui s’intéresse au buteur uruguayen ou si c’est Al-Hilal qui le propose.

    Recruté l’été dernier auprès de Liverpool pour 53 millions d’euros, l’attaquant de 26 ans n’a plus joué pour Al-Hilal depuis mi-février. Le club, ayant dépassé le quota de joueurs étrangers après l’arrivée de Karim Benzema, l’a immédiatement écarté de son effectif. Sous contrat jusqu’en 2028, l’attaquant est néanmoins annoncé partant depuis plusieurs semaines, d’autant que le Mirror affirme qu’un accord à l’amiable pourrait le libérer de sa clause libératoire.

    Avant son éviction, l’Uruguayen avait inscrit neuf buts et délivré cinq passes décisives en 24 apparitions sous le maillot d’Al-Hilal.

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  • Darwin Nunez Al-Hilal 2025-26Getty

    FC Barcelone : Darwin Núñez, alternative à Julián Álvarez ?

    Nunez ne deviendrait une option crédible pour le Barça que si les efforts des Blaugrana pour recruter la star de l’Atletico Madrid, l’attaquant Julian Alvarez, échouaient. L’Argentin est pressenti pour succéder à Robert Lewandowski, dont le départ est acté, et le club catalan souhaite finaliser l’opération au plus vite. Problème : l’Atlético a récemment et publiquement exclu tout transfert du joueur de 26 ans. Par ailleurs, la santé financière de Barcelone, notoirement précaire, pourrait difficilement absorber les 100 millions d’euros réclamés.

    Le champion d’Espagne a déjà investi lourdement pour recruter Anthony Gordon. L’attaquant anglais, également courtisé par le FC Bayern, arrive de Newcastle United pour un montant pouvant atteindre 80 millions d’euros.

  • Darwin Núñez parviendra-t-il à se mettre en évidence lors de la Coupe du monde ?

    Recruté 85 millions d’euros par Liverpool à l’été 2022, Darwin Núñez n’a pas pleinement convaincu à Anfield et a été cédé à Al-Hilal il y a un an.

    Malgré ses difficultés en club, il pourrait toutefois jouer un rôle clé pour l’Uruguay lors de la prochaine Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Faute d’alternatives, l’ancien Red pourrait même être aligné d’entrée en attaque des Sud-Américains, qui affronteront l’Espagne, le Cap-Vert et l’Arabie saoudite dans leur groupe de la phase de poules.

    Une performance réussie pourrait lui offrir une vitrine idéale pour se relancer auprès de nouveaux clubs.

  • Darwin Nunez Liverpool HICGetty Images

    Darwin Núñez : l’ensemble de ses transferts depuis le début de sa carrière professionnelle


    Année

    De

    À

    Montant du transfert

    2019

    CA Penarol

    UD Almería

    12 millions d'euros

    2020

    UD Almería

    Benfica Lisbonne

    34 millions d’euros

    2022

    Benfica Lisbonne

    FC Liverpool

    85 millions d’euros

    2025

    FC Liverpool

    Al-Hilal

    53 millions d’euros