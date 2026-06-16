Goal.com
En directBillets
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
FBL-WC-2026-MATCH13-KSA-URUAFP

Traduit par

Il n’a pas tiré les enseignements des précédentes campagnes du Maroc et de l’Égypte… La « Renard touch » a fini par faire trébucher Donis dès son premier match de Coupe du monde

FEATURES
Espagne vs Arabie saoudite
Espagne
Arabie saoudite
Coupe du monde
G. Donis
H. Renard
Espagne
Arabie saoudite
É.-U.
Grèce
France

Les « Verts » ont laissé filer une victoire qui leur tendait les bras face à l’Uruguay.

L’ancien sélectionneur des « Verts » saoudiens, le Français Hervé Renard, a privé son ex-équipe d’une nouvelle victoire historique en Coupe du monde face à l’Uruguay.

Les deux équipes se sont quittées sur un match nul 1-1, ce mardi matin au Hard Rock Stadium de Miami, lors de la première journée de la phase de groupes.

  • Une rencontre saoudienne teintée de l’influence de Donis

    Les « Verts » ont conclu la première période en tête face au double champion du monde, grâce au but de leur défenseur Abdulelah Al-Omari, mais aussi grâce à l’excellence collective de leur jeu, solide derrière et audacieux devant.

    Portés par le schéma de jeu de leur entraîneur grec Georgios Donis, les Saoudiens ont parfois imposé leur tempo, dominé la possession et fait preuve d’une belle audace offensive.

    Les « Verts » ont ainsi tenté cinq tirs, dont trois cadrés, tandis que l’Uruguay, malgré cinq tentatives, n’en a cadré que deux.

    • Publicité

  • Le « fantôme de Renard »

    Dès le début de la seconde période, la donne a radicalement changé, comme si l’entraîneur français Hervé Renard avait soudain repris les rênes de la sélection saoudienne, près de deux mois après son départ.

    Les coéquipiers d’Al-Owais se sont alors retranchés en défense, cédant le ballon à l’Uruguay qui a multiplié les centres vers la surface.

    Pour tenter de stabiliser l’arrière-garde, Donis a alors lancé Nasser Al-Dossari en lieu et place de Musab Al-Juwair, afin de renforcer le couloir gauche défensif aux côtés de Mutaib Al-Harbi, suivant le modèle déjà en place sur l’aile droite avec Mohammed Abu Al-Shamat et Saud Abdulhamid.

    Malgré ces ajustements, les centres uruguayens se sont multipliés jusqu’à ce que l’un d’eux aboutisse à l’égalisation, tandis que les Saoudiens, totalement inoffensifs, ne parvenaient plus à sortir de leur camp.

  • Le scénario du Maroc et de l'Égypte

    À la fin du match, l’Uruguay avait tenté 28 tirs, dont 10 cadrés, tandis que l’Arabie saoudite n’en comptait que 7, dont 3 dans le cadre.

    Ces statistiques illustrent le net recul des Saoudiens après la pause : ils n’ont cadré que deux tentatives, tandis que l’Uruguay enregistrait 23 frappes.

    L’entraîneur grec n’a semble-t-il pas tiré les enseignements des erreurs commises par le Maroc et l’Égypte dans cette Coupe du monde, qui avaient laissé filer leur avance face au Brésil et à la Belgique avant de se faire rejoindre.

    Pire encore, Marocains et Égyptiens avaient cherché à inscrire un second but, avant ou après l’égalisation, mais ils avaient finalement échoué à convertir leurs occasions, contrairement aux « Verts » qui n’ont pas su en créer.

    Quoi qu’il en soit, les coéquipiers de Salman Al-Faraj doivent tirer les enseignements de cette rencontre avant d’affronter l’Espagne puis le Cap-Vert, et se montrer bien plus entreprenants, surtout face à la sélection africaine, pour décrocher une victoire indispensable à leur qualification pour le tour suivant.

Coupe du monde
Espagne crest
Espagne
ESP
Arabie saoudite crest
Arabie saoudite
KSA