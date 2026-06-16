À la fin du match, l’Uruguay avait tenté 28 tirs, dont 10 cadrés, tandis que l’Arabie saoudite n’en comptait que 7, dont 3 dans le cadre.
Ces statistiques illustrent le net recul des Saoudiens après la pause : ils n’ont cadré que deux tentatives, tandis que l’Uruguay enregistrait 23 frappes.
L’entraîneur grec n’a semble-t-il pas tiré les enseignements des erreurs commises par le Maroc et l’Égypte dans cette Coupe du monde, qui avaient laissé filer leur avance face au Brésil et à la Belgique avant de se faire rejoindre.
Pire encore, Marocains et Égyptiens avaient cherché à inscrire un second but, avant ou après l’égalisation, mais ils avaient finalement échoué à convertir leurs occasions, contrairement aux « Verts » qui n’ont pas su en créer.
Quoi qu’il en soit, les coéquipiers de Salman Al-Faraj doivent tirer les enseignements de cette rencontre avant d’affronter l’Espagne puis le Cap-Vert, et se montrer bien plus entreprenants, surtout face à la sélection africaine, pour décrocher une victoire indispensable à leur qualification pour le tour suivant.