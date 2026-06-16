Dès le début de la seconde période, la donne a radicalement changé, comme si l’entraîneur français Hervé Renard avait soudain repris les rênes de la sélection saoudienne, près de deux mois après son départ.

Les coéquipiers d’Al-Owais se sont alors retranchés en défense, cédant le ballon à l’Uruguay qui a multiplié les centres vers la surface.

Pour tenter de stabiliser l’arrière-garde, Donis a alors lancé Nasser Al-Dossari en lieu et place de Musab Al-Juwair, afin de renforcer le couloir gauche défensif aux côtés de Mutaib Al-Harbi, suivant le modèle déjà en place sur l’aile droite avec Mohammed Abu Al-Shamat et Saud Abdulhamid.

Malgré ces ajustements, les centres uruguayens se sont multipliés jusqu’à ce que l’un d’eux aboutisse à l’égalisation, tandis que les Saoudiens, totalement inoffensifs, ne parvenaient plus à sortir de leur camp.