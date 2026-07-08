Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain n'a toujours pas fait ses débuts dans le tournoi en cours. Le sélectionneur national Didier Deschamps ne l'a pas inclus dans le onze de départ lors des cinq premiers matchs des Bleus, avant le quart de finale à venir contre le Maroc, ce qui semble avoir affecté le joueur de 20 ans.

Selon certaines sources, Zaire-Emery aurait du mal à accepter sa situation et accumulerait de la frustration. Le jeune Français ne serait toutefois pas en colère ; il éprouverait plutôt un sentiment de confusion, d’autant plus qu’il vient de connaître une saison extrêmement réussie avec son club. En Ligue 1, Zaire-Emery figurait parmi les meilleurs joueurs du PSG et est arrivé à la phase finale avec de grandes ambitions.