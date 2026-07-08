L'équipe de France se rapproche d'une nouvelle finale de la Coupe du monde, toutefois la tension serait palpable en coulisses au sein de l'Équipe tricolore. Selon l'article, Zaire-Emery se trouverait au cœur des débats internes à l'équipe.
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Il n'a pas encore joué une seule seconde ! La star du PSG est une nouvelle fois victime de Didier Deschamps en équipe de France
Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain n'a toujours pas fait ses débuts dans le tournoi en cours. Le sélectionneur national Didier Deschamps ne l'a pas inclus dans le onze de départ lors des cinq premiers matchs des Bleus, avant le quart de finale à venir contre le Maroc, ce qui semble avoir affecté le joueur de 20 ans.
Selon certaines sources, Zaire-Emery aurait du mal à accepter sa situation et accumulerait de la frustration. Le jeune Français ne serait toutefois pas en colère ; il éprouverait plutôt un sentiment de confusion, d’autant plus qu’il vient de connaître une saison extrêmement réussie avec son club. En Ligue 1, Zaire-Emery figurait parmi les meilleurs joueurs du PSG et est arrivé à la phase finale avec de grandes ambitions.
- AFP
Warren Zaire-Emery doit déjà faire face à la frustration : il ne jouera pas lors de l’Euro.
Sa rétrogradation au sein de l’équipe de France a suscité des tensions internes. Lors d’un entretien avec le staff technique, le milieu de terrain a pu exprimer sa frustration, qu’il avait déjà confiée à ses proches et à sa famille.
Pour le milieu de terrain, la situation évoque un « déjà-vu » sportif qui réveille le souvenir de ses premiers pas sous le maillot bleu. D’autant plus qu’il risque de revivre le scénario de l’Euro 2024, où il était déjà resté sur le banc sans disputer la moindre minute de jeu.
Zaire-Emery fera-t-il ses débuts avec l'équipe de France lors du match contre le Maroc ?
Sous les ordres de Deschamps, le milieu de terrain traverse une période difficile et se retrouve relégué au bas de la hiérarchie interne. Il est désormais considéré comme le quatrième, voire le cinquième choix au milieu de terrain, et non plus comme un remplaçant potentiel de Jules Koundé au poste d’arrière droit.
Il pourrait toutefois profiter d’une éventuelle blessure d’Aurélien Tchouameni. Selon l’article, le Parisien refuse de baisser les bras malgré ce contexte défavorable. Le joueur formé au PSG s’entraîne intensivement en vue d’une éventuelle apparition surprise dans la suite de la phase à élimination directe, précise-t-on.
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