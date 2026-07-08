L'équipe de France se rapproche d'une nouvelle finale de la Coupe du monde, toutefois la tension serait palpable en coulisses au sein des Bleus. Selon le rapport, Zaire-Emery se trouverait au cœur des débats internes à la sélection.
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Il n'a pas encore joué une seule seconde ! La star du PSG est à nouveau victime de Didier Deschamps en équipe de France
Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain attend toujours sa première apparition dans le tournoi en cours. Le sélectionneur Didier Deschamps n’a pas retenu ce jeune talent dans le onze de départ lors des cinq premiers matchs des Bleus avant le quart de finale à venir contre le Maroc, ce qui aurait laissé des traces chez le joueur de 20 ans.
Selon certaines sources, Zaire-Emery aurait du mal à accepter sa situation et accumulerait de la frustration. Le jeune Français ne serait toutefois pas en colère ; il éprouverait plutôt un sentiment de confusion, d’autant plus qu’il vient de connaître une saison extrêmement réussie avec son club. En Ligue 1, Zaire-Emery figurait parmi les meilleurs joueurs du PSG et est arrivé à la phase finale avec de grandes ambitions.
- AFP
Warren Zaire-Emery est déjà écarté de l’Euro, une situation qui ne manquera pas de frustrer le jeune milieu de terrain.
Sa rétrogradation en équipe nationale a suscité des tensions internes. Lors d'un entretien avec le staff technique des Bleus, Zaire-Emery a toutefois pu exprimer sa frustration, comme il l'avait déjà fait auprès de ses proches.
Pour le milieu de terrain, la situation évoque un « déjà-vu » sportif qui réveille le souvenir de ses premiers pas sous le maillot bleu. D’autant plus qu’il risque de revivre le scénario de l’Euro 2024, où il était déjà resté sur le banc sans disputer la moindre minute de jeu.
Zaire-Emery honorera-t-il sa première sélection avec les Bleus face au Maroc ?
Sous les ordres de Deschamps, le milieu de terrain traverse une période difficile et se retrouve relégué au bas de la hiérarchie interne. Il est désormais considéré comme le quatrième, voire le cinquième choix au milieu de terrain, et non plus comme un remplaçant potentiel de Jules Koundé au poste d’arrière droit.
Il pourrait toutefois profiter de la blessure d’Aurélien Tchouameni pour se rapprocher du onze. Selon l’article, le Parisien refuse de baisser les bras malgré ce contexte défavorable. Le joueur formé au PSG s’entraîne intensivement, espérant une entrée surprise lors de la suite de la phase à élimination directe.
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