Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain attend toujours sa première apparition dans le tournoi en cours. Le sélectionneur Didier Deschamps n’a pas retenu ce jeune talent dans le onze de départ lors des cinq premiers matchs des Bleus avant le quart de finale à venir contre le Maroc, ce qui aurait laissé des traces chez le joueur de 20 ans.

Selon certaines sources, Zaire-Emery aurait du mal à accepter sa situation et accumulerait de la frustration. Le jeune Français ne serait toutefois pas en colère ; il éprouverait plutôt un sentiment de confusion, d’autant plus qu’il vient de connaître une saison extrêmement réussie avec son club. En Ligue 1, Zaire-Emery figurait parmi les meilleurs joueurs du PSG et est arrivé à la phase finale avec de grandes ambitions.