Il n'a pas encore eu droit à la rédemption : Ricardo Pepi reste pour l'instant l'un des plus grands échecs de l'histoire des transferts en Bundesliga

Aujourd’hui, près de quatre ans plus tard, les Augsbourgeois ont failli connaître une sorte de happy end tardif : la semaine dernière, Pepi était sur le point de signer un transfert mirobolant en Premier League. En principe, le PSV et le FC Fulham étaient d’accord. Une somme de 36 millions d’euros, plus des primes, devait être versée à Eindhoven à titre de transfert. Il a passé avec succès la visite médicale à Londres.
Pour rappel : après son prêt au FC Groningen en 2022, qui avait rapporté un demi-million d’euros à l’Augsbourg, Pepi a de plus en plus souvent démontré en Eredivisie néerlandaise les qualités qui lui sont attribuées. « Il a une force intérieure, du mordant et l’égoïsme nécessaire pour marquer des buts », a déclaré un jour Luchi Gonzalez, qui a autrefois entraîné l’attaquant au FC Dallas. « Mais en dehors du terrain, il se montre calme, sûr de lui et mature. Il soutient l’équipe – toujours. Et c’est ce qui fait la beauté de ce garçon. » Le Texan a inscrit 13 buts en 31 matchs pour Groningue, ce qui a entraîné son départ de la Bundesliga et un transfert de 11 millions d’euros au PSV.
Bien que Pepi ait été régulièrement freiné par des blessures, il s’est rapidement imposé à Eindhoven, a réalisé son rêve de jouer en Ligue des champions et a inscrit 13 buts (et délivré 2 passes décisives) en 27 matches toutes compétitions confondues cette saison. La participation à la Coupe du monde à domicile avec les États-Unis s’annonce, et, en principe, un transfert en Premier League s’ensuivra.