Il n'a pas encore eu droit à la rédemption : Ricardo Pepi reste pour l'instant l'un des plus grands échecs de l'histoire des transferts en Bundesliga

Peu de temps après l'arrivée d'« El Tren », comme on surnommait Pepi à ses débuts, une citation absurde a circulé sur les réseaux sociaux : Markus Weinzierl, l'entraîneur d'Augsbourg de l'époque, aurait uriné sur l'Américain pour lui souhaiter la bienvenue dans les douches après un entraînement, car cela faisait simplement partie des coutumes locales. Le FC Augsbourg a ensuite réagi à cette prétendue citation sur les réseaux sociaux et a qualifié la nouvelle de « Fake ! ».

« J’ai juste ri. Ce sont mes coéquipiers qui m’ont montré ça. Ils m’ont demandé : “C’est vrai ?” Je leur ai simplement répondu qu’ils devaient bien savoir que ça ne pouvait pas être vrai. Après tout, on traîne ensemble tous les jours », a expliqué Pepi plus tard à propos de sa réaction humoristique face à ces fausses nouvelles.

La situation allait rapidement devenir claire : la relation entre le Texan d’origine et les Augsbourgeois allait devenir le malentendu le plus coûteux de l’histoire du club. Une pression trop forte, un manque d’expérience face à des adversaires physiquement puissants, comme on en trouve en Bundesliga, et le manque de menace offensive dégagé par l’ancien joueur du FC Dallas ont fait que le « Ricardo-Hype-Train » a rapidement perdu de la vitesse.

Après 16 matchs pour l’Augsbourg sans but ni passe décisive, toutes les parties ont tiré la sonnette d’alarme et Pepi a été prêté à l’été 2022.