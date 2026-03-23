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Ricardo Pepi PSV 2025-26Getty

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Il n'a pas encore eu droit à la rédemption : Ricardo Pepi reste pour l'instant l'un des plus grands échecs de l'histoire des transferts en Bundesliga

À 18 ans, Ricardo Pepi n'était tout simplement pas encore assez mûr pour la Bundesliga. Depuis, l'attaquant a pris son envol, mais un transfert de 40 millions d'euros a échoué dans la dernière ligne droite.

« J'ai un rêve : je veux jouer en Ligue des champions avec Augsbourg. » C'est par cette phrase que Ricardo Pepi, alors âgé de 18 ans et qui aurait même suscité l'intérêt du FC Bayern Munich, s'était fixé des objectifs pour le moins ambitieux avec son nouveau club en janvier 2022.

Comme si le montant du transfert, fulgurant pour le FC Augsbourg (16 millions d’euros, un record pour le club à ce jour), et le fait que Stefan Reuter, alors directeur sportif d’Augsbourg, ait déjà comparé le buteur à un certain Robert Lewandowski, ne suffisaient pas : les débuts et la phase initiale de Pepi chez les Fuggerstädter ont suscité un engouement unique et sans précédent – un engouement excessif.


  • FC Augsburg v VfL Wolfsburg - BundesligaGetty Images Sport

    Peu de temps après l'arrivée d'« El Tren », comme on surnommait Pepi à ses débuts, une citation absurde a circulé sur les réseaux sociaux : Markus Weinzierl, l'entraîneur d'Augsbourg de l'époque, aurait uriné sur l'Américain pour lui souhaiter la bienvenue dans les douches après un entraînement, car cela faisait simplement partie des coutumes locales. Le FC Augsbourg a ensuite réagi à cette prétendue citation sur les réseaux sociaux et a qualifié la nouvelle de « Fake ! ».

    « J’ai juste ri. Ce sont mes coéquipiers qui m’ont montré ça. Ils m’ont demandé : “C’est vrai ?” Je leur ai simplement répondu qu’ils devaient bien savoir que ça ne pouvait pas être vrai. Après tout, on traîne ensemble tous les jours », a expliqué Pepi plus tard à propos de sa réaction humoristique face à ces fausses nouvelles.

    La situation allait rapidement devenir claire : la relation entre le Texan d’origine et les Augsbourgeois allait devenir le malentendu le plus coûteux de l’histoire du club. Une pression trop forte, un manque d’expérience face à des adversaires physiquement puissants, comme on en trouve en Bundesliga, et le manque de menace offensive dégagé par l’ancien joueur du FC Dallas ont fait que le « Ricardo-Hype-Train » a rapidement perdu de la vitesse.

    Après 16 matchs pour l’Augsbourg sans but ni passe décisive, toutes les parties ont tiré la sonnette d’alarme et Pepi a été prêté à l’été 2022.

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  • FBL-NED-EINDHOVEN-TWENTEAFP

    Pepi était sur le point de signer au FC Fulham

    Aujourd’hui, près de quatre ans plus tard, les Augsbourgeois ont failli connaître une sorte de happy end tardif : la semaine dernière, Pepi était sur le point de signer un transfert mirobolant en Premier League. En principe, le PSV et le FC Fulham étaient d’accord. Une somme de 36 millions d’euros, plus des primes, devait être versée à Eindhoven à titre de transfert. Il a passé avec succès la visite médicale à Londres.

    Pour rappel : après son prêt au FC Groningen en 2022, qui avait rapporté un demi-million d’euros à l’Augsbourg, Pepi a de plus en plus souvent démontré en Eredivisie néerlandaise les qualités qui lui sont attribuées. « Il a une force intérieure, du mordant et l’égoïsme nécessaire pour marquer des buts », a déclaré un jour Luchi Gonzalez, qui a autrefois entraîné l’attaquant au FC Dallas. « Mais en dehors du terrain, il se montre calme, sûr de lui et mature. Il soutient l’équipe – toujours. Et c’est ce qui fait la beauté de ce garçon. » Le Texan a inscrit 13 buts en 31 matchs pour Groningue, ce qui a entraîné son départ de la Bundesliga et un transfert de 11 millions d’euros au PSV.

    Bien que Pepi ait été régulièrement freiné par des blessures, il s’est rapidement imposé à Eindhoven, a réalisé son rêve de jouer en Ligue des champions et a inscrit 13 buts (et délivré 2 passes décisives) en 27 matches toutes compétitions confondues cette saison. La participation à la Coupe du monde à domicile avec les États-Unis s’annonce, et, en principe, un transfert en Premier League s’ensuivra.

  • FBL-EUR-C1-OLYMPIAKOS-PSVAFP

    Le FC Augsbourg aurait dû toucher une part des gains liés au transfert de Pepi

    Mais ce dernier projet n'aboutira pas (pour l'instant). Le PSV a mis fin aux négociations ce week-end et a fait capoter le transfert de Pepi juste avant qu'il ne soit finalisé. Alors qu'Eindhoven et Fulham s'étaient mis d'accord sur de nombreux détails, aucun consensus n'avait été trouvé quant au moment de l'annonce du transfert. Les Cottagers auraient souhaité retarder celle-ci afin de pouvoir faire marche arrière en cas de blessure de l'attaquant.

    Le directeur sportif du PSV, Earnest Stewart, a confirmé samedi : « La question du moment où la responsabilité du joueur serait transférée était un point important. Nous nous sommes certes rapprochés quelque peu, mais nos positions étaient encore trop éloignées. » Le compatriote de Pepi a ajouté : « Ricardo tenait absolument à ce transfert. Au fond, c'est pour lui que c'est le plus frustrant. Nous sommes bien sûr heureux de garder un bon attaquant dans notre club. »

    Stewart a souligné que Pepi n’avait « aucune rancœur » envers le grand club néerlandais. Il n’a toutefois pas voulu exclure un transfert à une date ultérieure : « Il ne faut jamais faire cela. Si un joueur peut réaliser un bon transfert et que c’est également bon pour le club, alors nous le ferons. »

    Un transfert à des conditions similaires serait certainement aussi dans l’intérêt du FC Augsbourg. Selon le journal Bild, une clause de participation aux bénéfices de 20 % du montant du transfert s'appliquerait dès que celui-ci dépasserait 11 millions d'euros. Les Augsbourgeois auraient ainsi pu espérer des recettes de plus de 3,5 millions d'euros, et les transferts de l'attaquant auraient ainsi failli se transformer en un jeu à somme nulle pour le FCA.

  • Les transferts records du FC Augsbourg


    Nom (Poste)

    Montant du transfert en millions d'euros

    Club cédant

    Ricardo Pepi (ST)

    16

    FC Dallas

    Martin Hinteregger (IV)

    10,5

    RB Salzbourg

    Tomas Koubek (gardien)

    7,5

    Stade Rennais

    Niklas Dorsch (milieu de terrain)

    7

    KAA Gand

    Felix Uduokhai

    7

    VfL Wolfsburg

    Fabian Rieder

    7

    Stade Rennais