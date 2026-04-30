Le Gamba Osaka a officialisé, jeudi, la résiliation à l’amiable du contrat de Philipp Max. Pourtant, le latéral gauche allemand n’avait rejoint le club de J1 League qu’à la mi-mars, soit il y a environ un mois et demi.
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Il n’a pas disputé la moindre rencontre. L’ancien international allemand quitte déjà son nouveau club après seulement un mois et demi
« Après avoir longuement réfléchi à ma condition physique ces dernières semaines, j’en suis venu à la conclusion qu’il me serait difficile d’apporter une contribution suffisante à l’équipe sur le terrain », a déclaré Max à propos de son départ prématuré d’Osaka. « Cette décision n’a pas été facile à prendre, mais je pense que c’est le meilleur choix en tant que professionnel. Je souhaite beaucoup de succès à Gamba Osaka pour la suite. Je continuerai à suivre le club avec respect. »
En sept semaines au Japon, l’ancien international n’a pas disputé la moindre rencontre avec le deuxième de la J1 League. Il a bien été inscrit une fois sur la feuille de match par l’entraîneur allemand Jens Wissing, mais il est resté sur le banc lors de la défaite 2-0 contre Sanfrecce Hiroshima mi-mars.
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Philipp Max fut un temps considéré comme un espoir de l’équipe nationale allemande.
Max a un temps été présenté comme un espoir au poste d’arrière gauche de la sélection allemande. En novembre 2020, Joachim Löw, alors sélectionneur, lui a offert trois titularisations consécutives : lors du match amical contre la République tchèque (1-0), puis lors des deux sorties de Ligue des nations face à l’Ukraine (3-1) et l’Espagne (0-6). Ces trois capes sont restées ses seules sélections. En mars 2021, il est de nouveau convoqué, mais ne joue pas.
Début 2023, il quitte Eindhoven pour l’Eintracht Francfort, espérant intégrer le groupe de l’Euro 2024 à domicile. Malgré des performances irrégulières, il reste en Hesse pendant dix-huit mois avant de s’expatrier au Panathinaïkos. En Grèce, blessures et manque de rythme freinent son élan.
Au Japon, il espérait rebondir : « Je vais tout donner pour ce merveilleux club. Ensemble, remportons de nombreuses victoires », avait-il déclaré à sa signature. Finalement, sans disputer le moindre match, le chapitre Osaka s’est déjà refermé : « Mon passage dans ce club n’a certes pas été très long, mais je suis reconnaissant pour les expériences que j’ai pu y vivre et pour chaque instant. Dès mon arrivée, j’ai été chaleureusement accueilli par le club, mes coéquipiers, le personnel et les supporters », a-t-il déclaré.
Son avenir sportif reste pour l’instant incertain. Il avait un jour évoqué un retour en Allemagne, et plus précisément à Schalke 04, comme un « rêve ». Son père, Martin Max, a porté le maillot du club de Gelsenkirchen de 1995 à 1999 et continue d’y exercer au sein du centre de formation. Philipp Max a lui-même évolué avec les équipes U19 et U23 des Königsblauen de 2010 à 2014.
Philipp Max : un panorama complet de sa carrière professionnelle
Période
Équipe
Matchs disputés
2012-2014
FC Schalke II
54
2014
FC Schalke
2
2014-2015
Karlsruher SC
26
2015-2020
FC Augsbourg
156
2020-2023
PSV Eindhoven
117
2023-2024
Eintracht Francfort
42
2024-2026
Panathinaïkos d’Athènes
11
de mars à avril 2026
Gamba Osaka
0