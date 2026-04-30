Max a un temps été présenté comme un espoir au poste d’arrière gauche de la sélection allemande. En novembre 2020, Joachim Löw, alors sélectionneur, lui a offert trois titularisations consécutives : lors du match amical contre la République tchèque (1-0), puis lors des deux sorties de Ligue des nations face à l’Ukraine (3-1) et l’Espagne (0-6). Ces trois capes sont restées ses seules sélections. En mars 2021, il est de nouveau convoqué, mais ne joue pas.

Début 2023, il quitte Eindhoven pour l’Eintracht Francfort, espérant intégrer le groupe de l’Euro 2024 à domicile. Malgré des performances irrégulières, il reste en Hesse pendant dix-huit mois avant de s’expatrier au Panathinaïkos. En Grèce, blessures et manque de rythme freinent son élan.

Au Japon, il espérait rebondir : « Je vais tout donner pour ce merveilleux club. Ensemble, remportons de nombreuses victoires », avait-il déclaré à sa signature. Finalement, sans disputer le moindre match, le chapitre Osaka s’est déjà refermé : « Mon passage dans ce club n’a certes pas été très long, mais je suis reconnaissant pour les expériences que j’ai pu y vivre et pour chaque instant. Dès mon arrivée, j’ai été chaleureusement accueilli par le club, mes coéquipiers, le personnel et les supporters », a-t-il déclaré.

Son avenir sportif reste pour l’instant incertain. Il avait un jour évoqué un retour en Allemagne, et plus précisément à Schalke 04, comme un « rêve ». Son père, Martin Max, a porté le maillot du club de Gelsenkirchen de 1995 à 1999 et continue d’y exercer au sein du centre de formation. Philipp Max a lui-même évolué avec les équipes U19 et U23 des Königsblauen de 2010 à 2014.