« Il n'a pas de limites ! » assure Ángel Di María, convaincu que Lionel Messi pourra continuer à jouer « encore de nombreuses années » après sa brillante Coupe du monde 2026 avec l'Argentine

Di María a adressé un message sans équivoque au sujet de l’avenir de son compère de longue date, Messi, après le parcours émotionnel de l’Argentine lors de la Coupe du monde 2026. Bien que l’attaquant chevronné approche la quarantaine, Di María affirme que le huit fois Ballon d’Or n’a pas fini de faire parler de lui au plus haut niveau. S’exprimant après la récente défaite 2-1 de Rosario Central face à Belgrano, l’ailier est resté catégorique : le capitaine reste maître de son destin sur le terrain.

« Leo doit continuer aussi longtemps qu’il le souhaite », a déclaré l’ancien attaquant du Real Madrid et du PSG. « Je pense qu’il peut tenir encore plusieurs années. À 39 ans, il a prouvé qu’il était toujours l’un des meilleurs et qu’il pouvait rester parmi les plus grands de l’histoire. Il n’a pas de limites, il n’a plus rien à prouver. »

Ces propos surviennent à un moment charnière pour l’Albiceleste, surtout après la confidence de Leandro Paredes : pour Messi, la finale de la Coupe du monde 2026 pourrait marquer ses adieux à la scène internationale.



