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« Il n'a pas de limites ! » assure Ángel Di María, convaincu que Lionel Messi pourra continuer à jouer « encore de nombreuses années » après sa brillante Coupe du monde 2026 avec l'Argentine
Les rumeurs de retraite de Messi sont formellement démenties
Di María a adressé un message sans équivoque au sujet de l’avenir de son compère de longue date, Messi, après le parcours émotionnel de l’Argentine lors de la Coupe du monde 2026. Bien que l’attaquant chevronné approche la quarantaine, Di María affirme que le huit fois Ballon d’Or n’a pas fini de faire parler de lui au plus haut niveau. S’exprimant après la récente défaite 2-1 de Rosario Central face à Belgrano, l’ailier est resté catégorique : le capitaine reste maître de son destin sur le terrain.
« Leo doit continuer aussi longtemps qu’il le souhaite », a déclaré l’ancien attaquant du Real Madrid et du PSG. « Je pense qu’il peut tenir encore plusieurs années. À 39 ans, il a prouvé qu’il était toujours l’un des meilleurs et qu’il pouvait rester parmi les plus grands de l’histoire. Il n’a pas de limites, il n’a plus rien à prouver. »
Ces propos surviennent à un moment charnière pour l’Albiceleste, surtout après la confidence de Leandro Paredes : pour Messi, la finale de la Coupe du monde 2026 pourrait marquer ses adieux à la scène internationale.
- AFP
Le leadership de Scaloni reste essentiel
Au-delà de l’avenir du plus grand joueur que l’Argentine ait jamais connu, Ángel Di María a insisté sur la nécessité de conserver Lionel Scaloni à la tête de la sélection. Sous son mandat, l’Albiceleste a connu un âge d’or, remportant quatre titres majeurs : la Coupe du monde, deux Copa América et la Finalissima. Le sélectionneur est, selon l’attaquant, le pilier de la nouvelle génération de talents argentins qui font actuellement leur entrée en équipe nationale.
« Scaloni est le leader de l’équipe nationale, j’espère qu’il restera pour le bien de tous », a ajouté Di María. « Il forme une bonne génération de jeunes joueurs qui font leur apparition en ce moment, et chaque petit geste compte. J’espère qu’il restera ; c’est à lui de décider. Scaloni, mieux que quiconque, sait ce qu’il veut, mais évidemment, en tant qu’Argentin, j’aimerais qu’il continue. »
Fier de son parcours
Di María a exprimé son admiration pour ses coéquipiers et le parcours accompli au fil des années. Revenant sur les triomphes qui ont précédé leur récent revers, il a souligné que cette génération s’était déjà assurée une place durable au panthéon du football.
« Ils méritent bien plus que de simples applaudissements pour tout ce qu’ils ont accompli et continuent d’accomplir », a-t-il ajouté. « La victoire contre l’Angleterre a couronné tous ces efforts. Pour moi, la Coupe du monde s’est terminée là, et nous avons offert au pays sa plus grande joie, ce qui est la plus belle chose qui soit pour tout le monde. »
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Gérer la déception de la Coupe du monde
Pour conclure, Di María a expliqué comment il avait vécu cette Coupe du monde et ce que représentait pour lui de voir l’équipe nationale évoluer au plus haut niveau. Il a déclaré : « J’ai souffert à chaque match, mais au final les joueurs ont puisé dans leurs ressources intérieures, et c’est ce qui leur a permis de l’emporter. Les finales, c’est particulier : parfois on gagne, parfois on perd. Cette fois-ci, ce n’était pas notre tour, mais je pense que les gars ont fait honneur à l’équipe nationale. »
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