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« Il n’a pas changé depuis 25 ans » - Pourquoi la nomination de Martin O’Neill, 74 ans, était un choix judicieux pour le Celtic, comme l’explique Kenny Miller en soulignant les qualités essentielles que l’Irlandais a conservées à Parkhead
O'Neill a offert un double bonheur après deux passages en tant qu'entraîneur par intérim.
Après le départ de Brendan Rodgers fin octobre 2025, les rênes de l’équipe ont été confiées à O’Neill à titre intérimaire. Après avoir pris les commandes pour huit matchs, le Nord-Irlandais a fait son retour début janvier, alors que le mandat malheureux de Wilfried Nancy à Glasgow prenait fin au bout de 33 jours.
Il a ensuite conquis le titre national le plus spectaculaire qui soit, au terme d’un duel décisif contre les Hearts lors de la dernière journée, avant de dominer Dunfermline en finale de la Coupe d’Écosse à Hampden Park. Ces succès lui ont valu un contrat d’un an, assorti d’une option de prolongation de douze mois.
L’ancien joueur de Leicester, Aston Villa et Nottingham Forest connaît parfaitement les exigences de la pression de l’« Old Firm », pour avoir déjà passé cinq ans au « Paradise » entre 2000 et 2005.
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L'homme de la situation : pourquoi le Celtic a eu raison de nommer O'Neill
Interrogé sur sa capacité à mener le Celtic vers l’avant, l’âge n’étant plus qu’un chiffre, l’ancien attaquant des Hoops, Miller – s’exprimant en partenariat avec BetGoodwin – a déclaré à GOAL : « En ce qui concerne Martin, il a vu et vécu pratiquement toutes les situations du métier. Il a pris les commandes du Celtic à deux reprises cette saison dans des moments délicats, surtout lors de sa deuxième arrivée. Le club a remporté le championnat et la coupe. Pendant de longues périodes, il semblait peu probable que le Celtic puisse à nouveau soulever le trophée national.
« Ce que je veux dire, c’est qu’il y a aussi, dans cet effectif, des joueurs habitués à gagner. Avec un tel groupe, tout ce dont ils avaient besoin, c’était d’un peu de l’expérience qu’il a acquise. Au sein du club, il s’appuie sur Shaun Maloney et Mark Fotheringham, deux coachs jeunes, ambitieux, dynamiques et compétents, prêts à exécuter chacune de ses directives.
Il ne semble pas ralentir sur le bord du terrain, affichant la même allure qu’il y a 25 ans. Avoir constitué cette équipe autour de lui est essentiel : chacun peut ainsi contribuer à la cause et lui permettre d’exprimer pleinement son potentiel d’entraîneur.
Il est épaulé par deux coachs qui l’admirent et seraient prêts à tout pour lui, et les joueurs l’ont bien compris. Des joueurs comme Callum McGregor, James Forrest ou Kieran Tierney ont probablement grandi en regardant l’équipe de Martin O’Neill jouer, et leur attachement au club est un atout précieux. »
Nomination sans risque à Parkhead après les approches concernant Keane
Le Celtic avait sérieusement envisagé de recruter l’ancien attaquant de Tottenham et de Liverpool, Robbie Keane, après l’avoir vu réussir ses premiers pas d’entraîneur au Maccabi Tel-Aviv puis à Ferencvaros.
Interrogé sur la possibilité d’écarter l’ancien international irlandais, jugé peut-être trop vert pour prendre les rênes d’un club aussi prestigieux sans passer par un tremplin dans le football britannique, Miller a répondu en évoquant la confiance accordée à un autre visage familier : « C’est un choix prudent, mais pourquoi ne pas vouloir dans son effectif un entraîneur qui vient de réaliser le doublé ? Une réussite qui est vraiment sortie de nulle part. Cela a toujours eu du sens.
Les clubs comme les Rangers et le Celtic doivent toujours viser le meilleur entraîneur disponible, et les supporters l’exigent ; mais il est logique qu’ils suivent un processus rigoureux.
« Je n’ai pas été surpris de les voir revenir vers Martin. En fin de saison dernière, je suggérais déjà qu’un peu de stabilité serait bienvenu. C’est un atout dont le Celtic a souvent profité, et qui lui a donné un avantage sur les Rangers : quand Brendan est arrivé, il a eu ses deux ou trois saisons, et Ange a eu les siennes.
« Si Martin partait et qu’un nouveau technicien arrivait, personne ne sait comment cela se passerait. Un peu de stabilité pourrait donc leur être bénéfique, et ce n’est guère surprenant de les voir lui proposer de rester une saison de plus. »
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Combien de temps O’Neill restera-t-il à la tête du Celtic ?
O’Neill, double vainqueur de la Coupe d’Europe comme joueur à Forest, a toujours été un personnage hors du commun, parfaitement dans la lignée des entraîneurs du Celtic. Il l’a prouvé en remportant neuf trophées.
Reste à savoir combien de temps il restera aux commandes après avoir remis ses projets de retraite en suspens, mais tout porte à croire que Glasgow connaîtra encore de beaux moments avant que le flambeau de l’entraînement ne passe à nouveau de mains en mains.