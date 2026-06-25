Interrogé sur sa capacité à mener le Celtic vers l’avant, l’âge n’étant plus qu’un chiffre, l’ancien attaquant des Hoops, Miller – s’exprimant en partenariat avec BetGoodwin – a déclaré à GOAL : « En ce qui concerne Martin, il a vu et vécu pratiquement toutes les situations du métier. Il a pris les commandes du Celtic à deux reprises cette saison dans des moments délicats, surtout lors de sa deuxième arrivée. Le club a remporté le championnat et la coupe. Pendant de longues périodes, il semblait peu probable que le Celtic puisse à nouveau soulever le trophée national.

« Ce que je veux dire, c’est qu’il y a aussi, dans cet effectif, des joueurs habitués à gagner. Avec un tel groupe, tout ce dont ils avaient besoin, c’était d’un peu de l’expérience qu’il a acquise. Au sein du club, il s’appuie sur Shaun Maloney et Mark Fotheringham, deux coachs jeunes, ambitieux, dynamiques et compétents, prêts à exécuter chacune de ses directives.

Il ne semble pas ralentir sur le bord du terrain, affichant la même allure qu’il y a 25 ans. Avoir constitué cette équipe autour de lui est essentiel : chacun peut ainsi contribuer à la cause et lui permettre d’exprimer pleinement son potentiel d’entraîneur.

Il est épaulé par deux coachs qui l’admirent et seraient prêts à tout pour lui, et les joueurs l’ont bien compris. Des joueurs comme Callum McGregor, James Forrest ou Kieran Tierney ont probablement grandi en regardant l’équipe de Martin O’Neill jouer, et leur attachement au club est un atout précieux. »