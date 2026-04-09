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« Il n’a évoqué qu’une seule ville » : l’agent d’Enzo Fernández affirme que le milieu argentin a « fait la paix » avec Chelsea
L'agent dément les rumeurs concernant le Real Madrid
Pastore a formellement démenti que le vainqueur de la Coupe du monde cherche à quitter le club. Malgré les rumeurs persistantes qui envoient le joueur, estimé à 107 millions de livres sterling, vers un transfert retentissant au Real Madrid, Pastore assure que les récents gros titres sont le fruit d’un malentendu, non d’une réelle envie de quitter Londres.
Interrogé par Top Mercato, Pastore a été formel : « Nous en avons déjà parlé ces derniers jours. Ce ne sont que des propos qu’il a tenus sans aucune intention de nuire à Chelsea. C’est le capitaine, l’un des leaders de l’équipe. Il a montré son meilleur niveau sur le terrain cette saison. Il a simplement mentionné une ville [Madrid]. Ensuite, il a accordé de nombreuses interviews en peu de temps où il a évoqué son avenir. Les médias ont mélangé plusieurs déclarations et ont conclu qu’il allait quitter Chelsea. C’est totalement faux. »
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Mettre les choses au clair avec Rosenior
La crise a atteint son paroxysme lorsque l’entraîneur de Chelsea, Rosenior, a écarté Fernandez de l’effectif pour le quart de finale de la FA Cup contre Port Vale, puis pour la rencontre de Premier League face à Manchester City. Rosenior avait publiquement accusé l’Argentin d’avoir « dépassé les bornes » après que le joueur eut admis ne pas savoir s’il resterait au club la saison suivante, suite à la défaite 8-2 en Ligue des champions contre le PSG, et eut ensuite déclaré son souhait de vivre à Madrid.
Cependant, l’agent du joueur, Hernan Pastore, assure que la situation s’est depuis apaisée. « Nous sommes sur la même longueur d’onde avec Chelsea. Nous avons fait la paix hier et avant-hier entre le club et le joueur. Il n’y a jamais vraiment eu de problème. Nous avons clarifié les choses », a-t-il expliqué. « Il s’est naturellement excusé auprès du club, de ses coéquipiers, de l’entraîneur, du directeur sportif, de tout le monde. Nous sommes tous sur la même longueur d’onde. Il s’agissait simplement de dissiper un malentendu. »
À 25 ans, il est temps de tirer les enseignements de ses erreurs.
Tout en défendant les intentions du joueur, Pastore a admis que l’ancienne star du Benfica avait commis une erreur tactique dans la gestion de ses récentes interventions médiatiques. Âgé de 25 ans, Fernandez est encore considéré comme un jeune joueur qui s’adapte à la surveillance incessante qui accompagne le statut de personnalité en vue de la Premier League, surtout au cours d’une saison mouvementée pour les Blues.
« Ce qui est fait est fait. Nous avons expliqué au joueur que, même s’il n’avait rien fait de mal, il n’aurait pas dû tenir ces propos. Il n’a que 25 ans. Il est encore jeune et a encore des choses à apprendre. Nous avons expliqué au club qu’il avait parlé sans aucune malveillance et qu’il avait eu tort de le faire », a ajouté Pastore.
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Il s’est engagé dans le projet Chelsea.
Sous contrat pour encore six ans, Fernandez demeure un maillon central du projet à long terme de Chelsea, malgré la sixième place actuelle du club en Premier League. Les Blues luttent toujours pour une qualification en Ligue des champions via le Top 4 et préparent leur demi-finale de FA Cup contre Leeds United, rendant la présence du milieu de terrain décisive pour la fin de saison.
Pastore a conclu en soulignant l’importance du partenariat entre le joueur et le club : « Chelsea se bat pour décrocher une place en Ligue des champions via la Premier League, ce qui est extrêmement important pour le club. Enzo a besoin de jouer car la Coupe du monde approche. Chelsea a besoin de lui car c’est un joueur clé de l’équipe. Nous avons discuté et tout réglé d’un commun accord. Tout est clair, il n’y a aucun conflit. Enzo a encore six ans de contrat et nous devons travailler ensemble – c’est ce que nous faisons. »