« Il n’a évoqué qu’une seule ville » : l’agent d’Enzo Fernández affirme que le milieu argentin a « fait la paix » avec Chelsea

Pastore a formellement démenti que le vainqueur de la Coupe du monde cherche à quitter le club. Malgré les rumeurs persistantes qui envoient le joueur, estimé à 107 millions de livres sterling, vers un transfert retentissant au Real Madrid, Pastore assure que les récents gros titres sont le fruit d’un malentendu, non d’une réelle envie de quitter Londres.

Interrogé par Top Mercato, Pastore a été formel : « Nous en avons déjà parlé ces derniers jours. Ce ne sont que des propos qu’il a tenus sans aucune intention de nuire à Chelsea. C’est le capitaine, l’un des leaders de l’équipe. Il a montré son meilleur niveau sur le terrain cette saison. Il a simplement mentionné une ville [Madrid]. Ensuite, il a accordé de nombreuses interviews en peu de temps où il a évoqué son avenir. Les médias ont mélangé plusieurs déclarations et ont conclu qu’il allait quitter Chelsea. C’est totalement faux. »



