D’après le WAZ, l’avenir de Ramaj, 24 ans, demeure incertain au-delà de cette saison. Le gardien avait été recruté par le Borussia Dortmund auprès de l’Ajax Amsterdam en février 2025 pour cinq millions d’euros, avant d’être immédiatement prêté au FC Copenhague. Juste avant le coup d’envoi de l’exercice en cours, il a été cédé à Heidenheim, où l’on estimait qu’il disposerait d’une exposition plus favorable que dans le championnat danois.
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Il n’a encore jamais porté le maillot du BVB : Dortmund envisagerait de vendre son gardien de but de Bundesliga
Sportivement, la saison de Bundesliga est difficile pour Ramaj et le FCH : Heidenheim occupe la dernière place du classement et est fortement menacé par la relégation. Avec 66 buts encaissés, le FCH partage avec Wolfsburg le peu enviable record de la défense la plus perméable de Bundesliga, même si Ramaj s’est souvent distingué par des parades de grande classe. Une lueur d’espoir toutefois : le week-end dernier, le gardien a enfin obtenu son premier clean sheet lors de la victoire 2-0 contre le FC St. Pauli. Il était jusqu’alors le dernier gardien titulaire des grands championnats européens à avoir concédé au moins un but à chaque rencontre.
- IMAGO / Noah Wedel
Diant Ramaj refuse d’être cantonné à un rôle de second plan au BVB.
Dortmund envisage de vendre Ramaj, car le gardien, sûr de ses moyens, refuse le rôle de doublure. « Je dois jouer », déclarait-il il y a un an dans Sport Bild. « Une chose est donc claire : je ne me contenterai pas de siéger sur le banc à Dortmund », ajoutait-il.
Pourtant, c’est précisément ce qui risque de lui arriver s’il revient à Dortmund cet été, car Gregor Kobel y est installé comme numéro un incontestable. Actuellement, aucune rumeur de transfert ne concerne le gardien suisse, qui devrait donc entamer la saison prochaine comme titulaire. Son suppléant serait l’expérimenté Alexander Meyer, 35 ans.
Les statistiques de Diant Ramaj lors de la saison 2025/26 de Bundesliga :
Jeux : 30 Minutes jouées : 2 700 Buts encaissés : 64 Clean sheets : 1