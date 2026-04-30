Dortmund envisage de vendre Ramaj, car le gardien, sûr de ses moyens, refuse le rôle de doublure. « Je dois jouer », déclarait-il il y a un an dans Sport Bild. « Une chose est donc claire : je ne me contenterai pas de siéger sur le banc à Dortmund », ajoutait-il.

Pourtant, c’est précisément ce qui risque de lui arriver s’il revient à Dortmund cet été, car Gregor Kobel y est installé comme numéro un incontestable. Actuellement, aucune rumeur de transfert ne concerne le gardien suisse, qui devrait donc entamer la saison prochaine comme titulaire. Son suppléant serait l’expérimenté Alexander Meyer, 35 ans.