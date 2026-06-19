Si la fulgurante ascension d’Ismael Saibari fait aujourd’hui sensation, ses premiers pas, lui, ont été laborieux. En bas âge, celui qui est devenu la cible de recrutement de l’entraîneur du Bayern, Vincent Kompany, a dû porter plus d’un an un appareil orthopédique pour corriger une malformation congénitale des pieds. Il n’a marché qu’à l’âge de deux ans.
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Il n’a commencé à marcher qu’à l’âge de deux ans et était déjà jugé « trop gros ». Ce joueur, que Vincent Kompany voulait recruter au FC Bayern, était considéré comme un cas désespéré dès ses débuts
« Cet appareil a été utile, il aide les bébés à marcher droit. Et oui », raconte le jeune homme de 25 ans, « heureusement, ça a marché. » Sinon, celui qui fait trembler le Brésil ne serait pas sous les feux de la rampe à la veille du deuxième match de groupe du Maroc contre l’Écosse en Coupe du monde – et à la veille de son transfert du PSV Eindhoven, champion des Pays-Bas, vers Munich.
Selon plusieurs sources, le club le plus titré d’Allemagne aurait déboursé près de 55 millions d’euros pour s’attacher ses services jusqu’en 2031. Mardi, l’attaquant aurait déjà passé sa visite médicale à Basking Ridge, dans le New Jersey, sous la supervision du docteur Jochen Hahne, médecin du Bayern Munich et de la sélection allemande installée en Caroline du Nord.
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Saibari a été écarté lorsqu’il était jeune : « Ils m’ont dit que j’étais trop gros. »
Qu’est-ce qui rend Saibari, joueur technique, agile et combatif, si intéressant ? Sa polyvalence. Contre le Brésil (1-1), l’attaquant a brillé en pointe ; ce joueur, qui compte 31 sélections (dix buts), évolue le plus souvent en tant que numéro 10 mais peut aussi jouer sur les ailes.
Après une saison 2022-2023 à Eindhoven où il a marqué 15 buts et délivré huit passes décisives, Saibari a été couronné Joueur de l’année de l’Eredivisie. Longtemps, pourtant, rien ne laissait présager une ascension aussi fulgurante.
Il débute le football à Terrassa, près de Barcelone, avant de suivre sa famille en Belgique. Son rêve de devenir footballeur professionnel semble alors s’évanouir : le centre de formation du RSC Anderlecht l’écarte pour une raison cruelle : « Ils m’ont dit que j’étais trop gros. » Pourtant, il « jouait bien. J’étais en pleine forme. » Mais la veille du début de la saison, tout s’est arrêté : « Ça m’a vraiment fait mal. »
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Saibari a semé la terreur lors de la Coupe du monde : « Nos défenseurs centraux doivent rester sur leurs gardes »
Arrivé à Genk en 2017, Saibari s’est rapidement illustré en inscrivant le but décisif lors d’un match junior contre Anderlecht, une performance qui a dû renforcer sa confiance.
Pour l’instant, l’objectif de cette phase finale « XXL » est de décrocher la qualification dans le groupe C. Le premier pas a été franchi grâce au point glané face au Brésil, mais Saibari estime qu’une marge de progression subsiste contre le quatrième de la Coupe du monde 2022 : « Nous avons créé beaucoup d’occasions lors d’un bon match. Plusieurs éléments nous seront utiles pour la suite. »
Le prochain adversaire, l’Écosse, est prévenu : « Il est rapide, puissant et possède une excellente finition », a prévenu le sélectionneur Steve Clarke. « Nos défenseurs centraux devront rester concentrés. »