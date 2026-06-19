« Cet appareil a été utile, il aide les bébés à marcher droit. Et oui », raconte le jeune homme de 25 ans, « heureusement, ça a marché. » Sinon, celui qui fait trembler le Brésil ne serait pas sous les feux de la rampe à la veille du deuxième match de groupe du Maroc contre l’Écosse en Coupe du monde – et à la veille de son transfert du PSV Eindhoven, champion des Pays-Bas, vers Munich.

Selon plusieurs sources, le club le plus titré d’Allemagne aurait déboursé près de 55 millions d’euros pour s’attacher ses services jusqu’en 2031. Mardi, l’attaquant aurait déjà passé sa visite médicale à Basking Ridge, dans le New Jersey, sous la supervision du docteur Jochen Hahne, médecin du Bayern Munich et de la sélection allemande installée en Caroline du Nord.