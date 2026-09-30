Traore a fait part de ses doutes au sujet de Gyokeres, estimant que l'attaquant d'Arsenal ne possède pas la présence imposante requise au plus haut niveau. S'exprimant auprès du Sun, Traore a reconnu qu'il se sentirait totalement à l'aise à l'idée de l'affronter aujourd'hui.

Gyokeres a inscrit 21 buts toutes compétitions confondues la saison dernière pour aider Arsenal à remporter le titre de Premier League, mais ses performances pour le club ont malgré tout suscité des critiques. Traore estime que le joueur de 28 ans comme Kai Havertz n'ont pas les qualités de leadership distinctives qui définissaient auparavant les attaquants de tout premier plan en Angleterre.