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Ipswich Town v Arsenal - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport
Moataz Elgammal
Traduit par

« Il n’a aucune chance de passer » : un ancien défenseur d’Arsenal fait une déclaration accablante sur l’attaquant Viktor Gyokeres

A. Traore
V. Gyoekeres
Arsenal
Premier League

Armand Traore a lancé une attaque cinglante contre l’attaquant d’Arsenal Viktor Gyokeres, affirmant qu’il n’a ni l’aura ni l’instinct de tueur de buteurs légendaires comme Thierry Henry et Didier Drogba. Malgré un excellent bilan de buts qui a contribué à assurer le titre de Premier League la saison dernière, l’attaquant continue de faire l’objet d’un examen minutieux quant à son impact global sur le terrain.

  • Traoré remet en question l’attaquant d’Arsenal

    Traore a fait part de ses doutes au sujet de Gyokeres, estimant que l'attaquant d'Arsenal ne possède pas la présence imposante requise au plus haut niveau. S'exprimant auprès du Sun, Traore a reconnu qu'il se sentirait totalement à l'aise à l'idée de l'affronter aujourd'hui.

    Gyokeres a inscrit 21 buts toutes compétitions confondues la saison dernière pour aider Arsenal à remporter le titre de Premier League, mais ses performances pour le club ont malgré tout suscité des critiques. Traore estime que le joueur de 28 ans comme Kai Havertz n'ont pas les qualités de leadership distinctives qui définissaient auparavant les attaquants de tout premier plan en Angleterre.

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    Un manque d’instinct de tueur

    Traore a établi des comparaisons directes entre l’attaquant et des figures emblématiques du passé, en soulignant un écart important dans leurs mentalités respectives. Traore a expliqué que ni lui ni Havertz n’inspirent la peur aux défenseurs adverses. Traore a déclaré : « Gyokeres, je ne retrouve tout simplement pas cet instinct de tueur que certains de ces gars-là avaient. J’ai joué contre Drogba de nombreuses fois. Mon Dieu. Il avait une telle aura. Ça respirait : “Je suis un leader.” Je ne retrouve pas ça chez Gyokeres ni chez Havertz. Si je devais jouer contre Gyokeres, je ne serais pas inquiet. »

  • Comparer Gyokeres à Henry

    Poursuivant sa critique, Traore a insisté sur le fait qu’il ne possédait pas la vitesse explosive nécessaire pour poser de gros problèmes aux meilleurs défenseurs, en prenant Thierry Henry comme référence ultime. Il a soutenu que ses propres qualités défensives d’autrefois lui auraient permis de rivaliser face à lui. Traore a ajouté : « J’étais un joueur très, très rapide. Il pourrait pousser le ballon au-delà de moi, mais il n’y a aucune chance qu’il me dépasse. Pensez à Thierry Henry et à Gyokeres, c’est le jour et la nuit. Essayez de jouer contre Thierry, peu importe le côté où il passe, c’est un problème. Ces joueurs sont un problème. La vitesse tue et je ne vois pas que Gyokeres soit très rapide. »

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    Quelle est la prochaine étape pour Gyokeres ?

    Gyokeres tentera de faire taire ses détracteurs lorsque Arsenal retrouvera les compétitions nationales, alors qu’il lutte actuellement avec Havertz pour une place de titulaire sous les ordres de Mikel Arteta. Il reste également une cible de transfert pour des clubs de Serie A et de la Saudi Pro League avant le prochain mercato.

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