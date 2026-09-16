« Il mérite tout cela » : Andoni Iraola touché par l’accueil réservé à Andy Robertson par les supporters de Liverpool

Robertson a mis un terme cet été à un brillant chapitre de neuf ans à Anfield après l’expiration de son contrat, officialisant son arrivée libre à Tottenham le 1er juillet 2026. Il est parti après avoir perdu sa place habituelle de titulaire au profit de Milos Kerkez, un rôle que le Hongrois a conservé depuis l’arrivée d’Iraola comme entraîneur. Alors que les supporters lui ont rendu hommage en chantant pour célébrer ses sacres en Premier League et en Ligue des champions, des buts d’Alexis Mac Allister, Cody Gakpo et Dominik Szoboszlai ont scellé une défaite 3-1 de sa nouvelle équipe.