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« Il mérite tout cela » : Andoni Iraola touché par l’accueil réservé à Andy Robertson par les supporters de Liverpool
Anfield salue un ancien défenseur
Robertson a refoulé la pelouse du Merseyside comme remplaçant de Tottenham après avoir mis un terme, lors du mercato estival, à un passage de neuf ans riche en trophées. Lorsque De Zerbi a fait entrer le vétéran au poste d’arrière gauche à la place de Destiny Udogie à la 57e minute, les quatre coins du stade se sont levés d’un même mouvement pour l’applaudir. Cette ovation chargée d’émotion a souligné la gratitude intacte des supporters locaux envers un cadre qui a offert huit trophées majeurs au club.
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Iraola salue l’hommage à Kop
Le nouvel entraîneur des hôtes a admis avoir été profondément touché par l’accueil chaleureux réservé à un défenseur qui reste l’un des chouchous d’Anfield. Revenant sur l’ovation lors de ses obligations d’après-match, le technicien basque a estimé que le vétéran international écossais méritait pleinement une telle reconnaissance durable. S’exprimant sur BBC Radio 5 Live après la rencontre, Iraola a déclaré : « Je pense qu’il mérite tout cela et j’étais heureux. Je me disais qu’il mérite honnêtement cela parce qu’il a tant donné à Liverpool. »
Le latéral tourne la page d’une époque riche en trophées
Robertson a mis un terme cet été à un brillant chapitre de neuf ans à Anfield après l’expiration de son contrat, officialisant son arrivée libre à Tottenham le 1er juillet 2026. Il est parti après avoir perdu sa place habituelle de titulaire au profit de Milos Kerkez, un rôle que le Hongrois a conservé depuis l’arrivée d’Iraola comme entraîneur. Alors que les supporters lui ont rendu hommage en chantant pour célébrer ses sacres en Premier League et en Ligue des champions, des buts d’Alexis Mac Allister, Cody Gakpo et Dominik Szoboszlai ont scellé une défaite 3-1 de sa nouvelle équipe.
- Getty Images Sport
Des tests nationaux se profilent à l’horizon
Liverpool se tourne désormais vers le déplacement de dimanche à Bournemouth, avec l’objectif de prendre le maximum de points pour se hisser dans le haut du classement de Premier League. Tottenham, de son côté, doit impérativement rebondir quand il recevra Aston Villa 24 heures plus tôt, alors qu’il cherche à tourner la page après trois défaites lors de ses six premiers matches. Les deux équipes voudront absolument obtenir un résultat positif ce week-end avant que la saison nationale ne marque une pause à l’occasion de la trêve internationale d’automne.
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