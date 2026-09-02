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« Il mérite la couronne ! » - Le président de la Liga, Javier Tebas, choisit la star de Barcelone Rodri pour le Ballon d’Or après une superbe campagne en Coupe du monde
Tebas dévoile clairement son choix pour le Ballon d’Or
La course au Ballon d’Or 2026 s’annonce comme l’une des plus disputées de ces dernières années, avec plusieurs des plus grandes stars mondiales en lice pour ce prestigieux prix individuel. Contrairement à 2024, lorsque la bataille se jouait largement entre Rodri et Vinicius Jr., ou à 2025, quand Ousmane Dembele s’était imposé comme le grand favori, la course de cette année paraît bien plus ouverte.
Cependant, le président de la Liga, Tebas, n’a aucun doute sur l’identité de celui qui mérite de remporter le trophée, soutenant le milieu de terrain de Barcelone Rodri pour décrocher son deuxième Ballon d’Or. Pour Tebas, les performances exceptionnelles de Rodri à la Coupe du monde compensent son implication limitée en club et font de lui le lauréat légitime de l’édition de cette année.
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Héroïsme pour le Ballon d’or en Amérique du Nord
Rodri a été le métronome incontesté de l’Espagne, qui a marché vers le sacre lors de la Coupe du monde 2026. Sa capacité à dicter le rythme des matches et à offrir un écran défensif aux talents créatifs de la Roja lui a valu le Ballon d’or du tournoi, confirmant son statut de meilleur joueur de la planète durant ce spectacle d’un mois.
S’exprimant lors d’un récent échange, le patron de la Liga s’est montré catégorique dans ses éloges. « Même s’il a été absent pendant de longues périodes en raison d’une blessure, lors de la Coupe du monde qu’il a disputée, il a évolué à un niveau incroyablement élevé, incroyablement élevé », a déclaré Tebas.
Il a ajouté : « Je pense que Rodri devrait gagner à nouveau le Ballon d’Or. » Pour Tebas, le récit est clair : l’Espagnol a prouvé qu’il était le « Messi du football espagnol », un sentiment partagé par le sélectionneur national Luis de la Fuente.
Un groupe dense de poursuivants
Si Rodri bénéficie du soutien des plus hauts dirigeants de la ligue, il doit faire face à une redoutable liste de rivaux pour cette récompense. En tête, on retrouve son propre coéquipier à Barcelone, Lamine Yamal. La sensation adolescente a connu une année de révélation avec le Barça et a été un élément essentiel de l’équipe d’Espagne à la Coupe du monde, alimentant le débat sur lequel des deux joueurs a été le plus influent.
Au-delà des frontières de l’Espagne, Harry Kane s’est imposé comme une menace majeure après une saison prolifique devant le but avec le Bayern Munich. Le capitaine de l’Angleterre a enfin remporté des trophées en Allemagne, en gagnant à la fois la Bundesliga et la Coupe d’Allemagne, même si son échec à remporter la Ligue des champions ou la Coupe du monde pourrait jouer contre lui lors du vote final.
Pendant ce temps, Kylian Mbappe reste dans la course après avoir remporté le trophée Pichichi, mais l’absence de trophées majeurs en équipe la saison dernière laisse l’attaquant du Real Madrid dans la peau d’un outsider important par rapport au contingent espagnol.
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L’héritage d’un maître du milieu de terrain
Si Rodri venait à remporter l’édition 2026, il décrocherait son deuxième Ballon d’Or, après son sacre de 2024, où il avait été récompensé pour son rôle dans le sacre de Manchester City en Ligue des champions et la victoire de l’Espagne au Championnat d’Europe. Son transfert au FC Barcelone en 2026 n’a fait qu’accroître son statut, et un succès cette année consoliderait sa place parmi les plus grands joueurs de l’histoire.
Le soutien de Tebas rappelle la capacité unique du milieu de terrain à influencer le jeu depuis une position reculée, un exploit rarement récompensé par des distinctions individuelles à l’ère moderne.
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