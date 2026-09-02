« Il mérite la couronne ! » - Le président de la Liga, Javier Tebas, choisit la star de Barcelone Rodri pour le Ballon d’Or après une superbe campagne en Coupe du monde

Rodri a été le métronome incontesté de l’Espagne, qui a marché vers le sacre lors de la Coupe du monde 2026. Sa capacité à dicter le rythme des matches et à offrir un écran défensif aux talents créatifs de la Roja lui a valu le Ballon d’or du tournoi, confirmant son statut de meilleur joueur de la planète durant ce spectacle d’un mois.

S’exprimant lors d’un récent échange, le patron de la Liga s’est montré catégorique dans ses éloges. « Même s’il a été absent pendant de longues périodes en raison d’une blessure, lors de la Coupe du monde qu’il a disputée, il a évolué à un niveau incroyablement élevé, incroyablement élevé », a déclaré Tebas.

Il a ajouté : « Je pense que Rodri devrait gagner à nouveau le Ballon d’Or. » Pour Tebas, le récit est clair : l’Espagnol a prouvé qu’il était le « Messi du football espagnol », un sentiment partagé par le sélectionneur national Luis de la Fuente.



