Davide a admis que la réussite durable de Pellegrini constituait une grande source d’inspiration pour les jeunes entraîneurs qui font leur entrée au plus haut niveau.

Lors de sa conférence de presse d’avant-match, Davide a déclaré : « Manuel Pellegrini n’obtient pas toujours la reconnaissance qu’il mérite, car il a eu une carrière incroyable et a connu un immense succès. Ceux d’entre nous qui ne font que commencer, comme moi, éprouvent une immense admiration pour lui. Je ne sais pas si j’entraînerai jusqu’à son âge. Je me dis que c’est impossible. Mais quand je regarde mon père, qui ne ralentit pas non plus, peut-être que je changerai d’avis. »

Soulignant la menace tactique posée par les visiteurs, il a ajouté : « Le Betis est une équipe organisée, toujours très difficile à affronter. Hormis le match contre Levante, ils n’ont pas encaissé beaucoup de buts parce qu’ils disposent aussi d’une grande organisation défensive. »