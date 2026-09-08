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« Il mérite davantage de reconnaissance » : Davide Ancelotti salue l’« incroyable » Manuel Pellegrini avant le choc de Ligue des champions
L’Italie rend hommage à son sélectionneur vétéran
L'entraîneur de Lille, Davide Ancelotti, a rendu un vibrant hommage à son homologue du Betis, Pellegrini, avant le match d'ouverture de la phase de ligue de la Ligue des champions mardi. Cette rencontre marquera les débuts de Davide comme entraîneur dans la plus prestigieuse des compétitions européennes de clubs après des années passées à travailler aux côtés de son père, Carlo. Le technicien italien estime que l'expérimenté entraîneur chilien mérite pleinement une plus grande reconnaissance pour son exceptionnelle longévité et ses accomplissements dans le football.
- Getty Images Sport
Ancelotti salue sa longévité comme entraîneur
Davide a admis que la réussite durable de Pellegrini constituait une grande source d’inspiration pour les jeunes entraîneurs qui font leur entrée au plus haut niveau.
Lors de sa conférence de presse d’avant-match, Davide a déclaré : « Manuel Pellegrini n’obtient pas toujours la reconnaissance qu’il mérite, car il a eu une carrière incroyable et a connu un immense succès. Ceux d’entre nous qui ne font que commencer, comme moi, éprouvent une immense admiration pour lui. Je ne sais pas si j’entraînerai jusqu’à son âge. Je me dis que c’est impossible. Mais quand je regarde mon père, qui ne ralentit pas non plus, peut-être que je changerai d’avis. »
Soulignant la menace tactique posée par les visiteurs, il a ajouté : « Le Betis est une équipe organisée, toujours très difficile à affronter. Hormis le match contre Levante, ils n’ont pas encaissé beaucoup de buts parce qu’ils disposent aussi d’une grande organisation défensive. »
Les jalons marquent le choc européen
Ce choc fait figure de moment marquant pour les deux entraîneurs et leurs clubs respectifs. Pour Davide, diriger une équipe en Ligue des champions pour la première fois représente une opportunité cruciale de sortir de l’imposante ombre de son père.
Revenant sur ses ambitions, il a déclaré : « La Ligue des champions représente un nouveau départ pour moi dans ce rôle, avec un niveau de responsabilité différent, même si ce n’est pas un territoire totalement inconnu. J’essaie de transmettre au club et aux joueurs l’expérience que j’ai acquise comme entraîneur adjoint. Désormais, j’espère écrire mon propre chapitre dans cette compétition sous mon propre nom. »
Pendant ce temps, Pellegrini devient le premier entraîneur de l’histoire à diriger quatre clubs espagnols différents en Ligue des champions, tandis que le Betis retrouve la compétition pour la première fois depuis la saison 2005-2006.
- PsnewZ
Tenue française pour tester l’élan
Lille vise à prolonger une impressionnante série européenne après avoir remporté chacun de ses trois derniers matches de Ligue des champions contre des adversaires espagnols. Les hôtes français compteront sur la puissance offensive du vétéran Olivier Giroud, qui est sur le point de disputer sa première apparition dans la compétition avec un club de son pays natal. De son côté, le Betis s’appuiera fortement sur l’expérience d’Isco, maître à jouer du milieu de terrain, alors qu’il cherchera à faire trébucher l’équipe de Ligue 1 lors de la soirée d’ouverture.
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