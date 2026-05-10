Manchester United et Manchester City suivent de près la situation. Cependant, selon ESPN, les Red Devils hésitent à s’engager dans une guerre d’enchères pour Anderson, évalué à 120 millions de livres sterling. L’ascension fulgurante du milieu de terrain touche d’autant plus qu’il a récemment traversé une tragédie personnelle, jouant quelques jours seulement après les funérailles de sa mère. « C’est difficile pour moi, et pour tout le monde, de comprendre ce qu’il ressent au fond de lui », a souligné Pereira. « Pendant l’échauffement, mes assistants m’ont dit : “Elliot est en feu aujourd’hui.” Chaque fois qu’il a tiré au but, il a marqué. Il a eu les funérailles de sa mère il y a deux jours, je ne lui ai pas parlé, mais je crois qu’il veut honorer sa mère en marquant un but. »