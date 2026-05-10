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« Il mérite d'être au sommet du monde » : Elliot Anderson pourrait quitter Nottingham Forest, alors que Manchester United et Manchester City s'intéressent à lui, admet Vitor Pereira
Pereira reste indécis quant à l’avenir d’Anderson
Pereira reconnaît ne pas savoir si Anderson figurera dans son effectif la saison prochaine. Dimanche après-midi, le milieu de terrain a inscrit l’égalisation à la 88^e minute, offrant à Forest un match nul 1-1 contre Newcastle United, son ancien club. Interrogé après la rencontre sur l’avenir du joueur, Pereira a livré une analyse franche : « Je ne peux pas dire [s’il restera], je n’ai pas la réponse. Je sais qu’il mérite le meilleur. C’est notre joueur, et nous devons profiter de sa présence : j’ai travaillé avec des footballeurs très talentueux, mais trouver un joueur de haut niveau avec un tel caractère n’est pas chose aisée. Je ne me projette pas encore sur la saison prochaine. Mon unique objectif est de terminer l’exercice en cours dans la meilleure position possible. »
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Les clubs de Manchester convoitent un talent estimé à 120 millions de livres sterling.
Manchester United et Manchester City suivent de près la situation. Cependant, selon ESPN, les Red Devils hésitent à s’engager dans une guerre d’enchères pour Anderson, évalué à 120 millions de livres sterling. L’ascension fulgurante du milieu de terrain touche d’autant plus qu’il a récemment traversé une tragédie personnelle, jouant quelques jours seulement après les funérailles de sa mère. « C’est difficile pour moi, et pour tout le monde, de comprendre ce qu’il ressent au fond de lui », a souligné Pereira. « Pendant l’échauffement, mes assistants m’ont dit : “Elliot est en feu aujourd’hui.” Chaque fois qu’il a tiré au but, il a marqué. Il a eu les funérailles de sa mère il y a deux jours, je ne lui ai pas parlé, mais je crois qu’il veut honorer sa mère en marquant un but. »
Howe regrette son départ douloureux de Newcastle
Eddie Howe, l’entraîneur de Newcastle, reconnaît avec regret que céder Anderson pour seulement 35 millions de livres sterling afin de respecter les règles de rentabilité et de viabilité a été une décision douloureuse. « Nous savions que ce transfert serait très, très pénible, mais nous n’avions pas le choix », explique-t-il. Nous n’avions pas le choix, mais c’était sans doute le transfert le plus difficile de ma carrière, car nous connaissions parfaitement la valeur de ce joueur. Nous l’avions observé s’entraîner au quotidien pendant plusieurs années. Il commençait à s’imposer dans l’équipe et, en fin de saison, il s’était révélé très efficace à plusieurs postes. Cela fait mal de le voir briller contre nous aujourd’hui ; il va éclore et avoir une carrière fantastique, où qu’il aille. C’est aussi un gars formidable, donc c’est douloureux pour nous de l’accepter, mais c’est un joueur exceptionnel. »
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Quelle est la prochaine étape pour le club ?
Désormais, Anderson entend consolider sa place dans le groupe de l’équipe d’Angleterre en vue de la prochaine Coupe du monde. Ensuite, même si Nottingham Forest espère conserver son joueur phare, l’attrait financier et la perspective de disputer la Ligue des champions avec ses prétendants de renom rendent très probable un transfert lucratif cet été.