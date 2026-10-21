Ulrich Hufnagel
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« Il mérite ce trophée » : Serge Gnabry soutient son coéquipier du Bayern Munich Harry Kane pour le Ballon d’Or avant le choc contre Arsenal en Ligue des champions
Un ailier allemand soutient un attaquant prolifique
Gnabry a soutenu l’attaquant de pointe du Bayern Munich dans sa quête de la récompense individuelle la plus prestigieuse du football, avant la rencontre de la phase de ligue prévue mercredi soir face à ses anciens employeurs. L’avant-centre de 33 ans est en concurrence pour cette distinction avec Lamine Yamal, vainqueur de la Liga et de la Coupe du monde avec Barcelone. Sa candidature repose sur un total stupéfiant de 61 buts en club, qui a contribué au titre de Bundesliga remporté la saison dernière, ainsi que sur son rôle de capitaine de l’Angleterre jusqu’en demi-finale de la Coupe du monde face à l’Argentine.
- Sven Simon
La régularité des performances place la barre très haut
Le capitaine de l’Angleterre a prolongé cette dynamique lors de la saison 2026-2027, avec neuf buts et six passes décisives en 10 matches toutes compétitions confondues, dont trois buts en deux rencontres de Ligue des champions. Ses contributions ont aidé son équipe à rester en tête de la Bundesliga avec 14 points, à égalité avec le Borussia Dortmund.
Expliquant à TNT Sports pourquoi son coéquipier mérite cette distinction cette année, Gnabry a déclaré : « Il a montré à maintes reprises à quel point il est précieux. Il a énormément progressé depuis son arrivée ici. C’est un joueur incroyable.
« Il le mérite amplement. Je l’ai dit plus tôt en conférence de presse. Je ne sais pas qui fixe les critères permettant de déterminer qui mérite de remporter ce trophée, mais il a réalisé une année incroyable. Il est toujours en grande forme, marque encore beaucoup de buts et apporte énormément à notre équipe. J’aimerais qu’il le remporte, il mérite ce trophée. »
Interrogé sur ce que représente le fait de jouer aux côtés de l’attaquant à Munich, il l’a décrit comme un « grand exemple », avant d’ajouter : « Il marque beaucoup de buts. Il a le bon état d’esprit, il est toujours dans le match, concentré. En ce sens, il garde son calme au cœur de la tempête et place la barre haut. »
Un ancien joueur d’Arsenal fait l’éloge du nord de Londres
Le match de mercredi opposera également Gnabry au club qu’il a quitté en 2016 après avoir peiné à obtenir du temps de jeu sous Arsene Wenger. Il avait alors rejoint le Werder Brême, avant de signer en Bavière un an plus tard et de passer la saison 2017-18 en prêt au TSG Hoffenheim.
Après avoir partagé le vestiaire de Mikel Arteta lors de son passage dans le nord de Londres, il retrouvera cette fois l’Espagnol sur le banc adverse. Saluant l’impressionnante transformation et le titre remporté sous la direction de son ancien coéquipier la saison dernière, Gnabry a expliqué : « Ce n’était pas un projet facile. Qu’il soit resté aussi longtemps, qu’il ait connu ce succès et qu’il en ait fait à nouveau des champions, c’est une très grande réussite. Probablement une réussite plus importante que certaines de celles accomplies par de plus grands entraîneurs.
« J’ai joué pour ce club, donc, d’une certaine manière, je suis content pour eux. Mais bien sûr, demain, je joue pour le Bayern Munich. C’est mon club actuel et nous devons gagner demain. »
- getty
La cérémonie de Londres fait suite à un test européen
À l’issue du choc continental de mercredi, l’attention se tournera rapidement vers la cérémonie du Ballon d’Or, le lundi 26 octobre. Au-delà de la question de savoir s’il remportera le trophée, Kane devrait également clarifier son avenir à long terme en club dans les prochaines semaines. Le buteur prolifique est largement pressenti pour signer une nouvelle prolongation de contrat en Bavière, son contrat actuel arrivant à échéance à l’été 2027.
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