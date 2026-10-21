Le capitaine de l’Angleterre a prolongé cette dynamique lors de la saison 2026-2027, avec neuf buts et six passes décisives en 10 matches toutes compétitions confondues, dont trois buts en deux rencontres de Ligue des champions. Ses contributions ont aidé son équipe à rester en tête de la Bundesliga avec 14 points, à égalité avec le Borussia Dortmund.

Expliquant à TNT Sports pourquoi son coéquipier mérite cette distinction cette année, Gnabry a déclaré : « Il a montré à maintes reprises à quel point il est précieux. Il a énormément progressé depuis son arrivée ici. C’est un joueur incroyable.

« Il le mérite amplement. Je l’ai dit plus tôt en conférence de presse. Je ne sais pas qui fixe les critères permettant de déterminer qui mérite de remporter ce trophée, mais il a réalisé une année incroyable. Il est toujours en grande forme, marque encore beaucoup de buts et apporte énormément à notre équipe. J’aimerais qu’il le remporte, il mérite ce trophée. »

Interrogé sur ce que représente le fait de jouer aux côtés de l’attaquant à Munich, il l’a décrit comme un « grand exemple », avant d’ajouter : « Il marque beaucoup de buts. Il a le bon état d’esprit, il est toujours dans le match, concentré. En ce sens, il garde son calme au cœur de la tempête et place la barre haut. »