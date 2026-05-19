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« Il méritait sans doute d'être sélectionné » : Carlo Ancelotti présente ses excuses à João Pedro pour ne pas l'avoir retenu dans la sélection brésilienne pour la Coupe du monde
Ancelotti s'exprime sur les choix difficiles concernant la sélection brésilienne
Malgré la saison impressionnante de Pedro en Premier League, Ancelotti a privilégié l’expérience pour établir la sélection brésilienne en vue de la prochaine Coupe du monde. Le retour de Neymar, malgré trois années ponctuées de problèmes physiques, figure parmi les choix les plus marquants. Le sélectionneur a reconnu que plusieurs joueurs seraient déçus par la liste finale, et Pedro, auteur d’une campagne anglaise de haut niveau, est considéré comme l’un des grands oubliés.
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« Je suis désolé » Après la rencontre, l’entraîneur a présenté ses excuses au public, reconnaissant les erreurs de son équipe et promettant de redresser la barre dès le prochain match.
Après avoir dévoilé sa liste, Ancelotti a reconnu que la sélection avait été impitoyable pour certains joueurs. Le sélectionneur brésilien a présenté des excuses publiques à Pedro, qu’il a écarté du Mondial à venir.
« Certains joueurs qui étaient avec nous cette année ne seront pas satisfaits de cette liste », a-t-il déclaré à la presse. « Je suis désolé et je tiens à remercier tous ceux qui ont été à nos côtés. Nous sommes évidemment tristes pour Joao Pedro : au regard de sa saison en Europe, il méritait probablement d’être inclus, mais, en toute connaissance de cause et avec tout le respect qu’il nous inspire, nous avons retenu un autre joueur. Je suis sincèrement désolé pour Joao Pedro et pour tous les autres. »
Un titre de « Joueur de la saison » aux saveurs mitigées
Quelques heures seulement après la déception causée par son absence en sélection nationale, Chelsea a confirmé que Pedro avait été élu meilleur joueur de la saison du club. L'ancien joueur de Brighton, arrivé l'été dernier pour un montant de 60 millions de livres sterling, a largement dominé le vote des supporters, recueillant plus de 60 % des suffrages et devançant ainsi les milieux de terrain Enzo Fernández et Moises Caicedo.
Le joueur de 24 ans a été une révélation pour les Blues, avec 15 buts et cinq passes décisives rien qu’en Premier League. Il est ainsi devenu le sixième joueur de l’histoire de Chelsea – après des légendes comme Eden Hazard et Diego Costa – à atteindre les 20 participations à des buts (15 buts, 5 passes) lors de sa première saison en première division avec le club. Toutes compétitions confondues, son total s’élève à 25 participations à des buts.
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Le focus revient désormais sur le football de clubs.
Pedro terminera la saison avec Chelsea avant la trêve estivale, après avoir été écarté des plans du Brésil pour la Coupe du monde. Les Blues préparent désormais leurs deux dernières journées de Premier League : d’abord la réception de Tottenham, puis un déplacement à Sunderland, avec pour objectif d’assurer une qualification pour une compétition européenne la saison prochaine.