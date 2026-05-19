Après avoir dévoilé sa liste, Ancelotti a reconnu que la sélection avait été impitoyable pour certains joueurs. Le sélectionneur brésilien a présenté des excuses publiques à Pedro, qu’il a écarté du Mondial à venir.

« Certains joueurs qui étaient avec nous cette année ne seront pas satisfaits de cette liste », a-t-il déclaré à la presse. « Je suis désolé et je tiens à remercier tous ceux qui ont été à nos côtés. Nous sommes évidemment tristes pour Joao Pedro : au regard de sa saison en Europe, il méritait probablement d’être inclus, mais, en toute connaissance de cause et avec tout le respect qu’il nous inspire, nous avons retenu un autre joueur. Je suis sincèrement désolé pour Joao Pedro et pour tous les autres. »