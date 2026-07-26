AFP
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« Il ment ! » - La star espagnole Dani Olmo refuse les excuses de l'adjoint de l'Argentine après une altercation survenue à l'issue de la finale de la Coupe du monde
Olmo qualifie Ayala de menteur
Les retombées de la finale explosive de la Coupe du monde 2026 continuent de faire des vagues, alors qu’Olmo a lancé une contre-attaque verbale cinglante contre l’adjoint de l’équipe argentine, Ayala. À l’issue de la victoire 1-0 de l’Espagne dans le New Jersey, les caméras de télévision ont filmé l’adjoint argentin en train de placer avec force ses mains près du cou de la star du FC Barcelone lors d’une mêlée chaotique d’après-match.
Le milieu de terrain du Barça a ensuite confié sa frustration au journal catalan Diari de Terrassa : « Quelqu’un qui dit qu’il est désolé mais qui justifie un coup de poing en affirmant qu’il s’agissait d’une réponse à une remarque n’est certainement pas désolé, car il ment. Je ne lui ai rien dit, il n’a donc pas besoin de s’excuser. Ce qui nous définit véritablement, ce n’est pas l’erreur, mais le courage de la reconnaître avec humilité, honnêteté et dignité. »
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La version d'Ayala sur l'affrontement
Ayala, ancien défenseur légendaire comptant 115 sélections avec l’Albiceleste, s’était déjà exprimé sur cet incident en affirmant que sa réaction physique avait été provoquée par le joueur.
Invité de Valencia Capital Radio, l’adjoint a reconnu : « Bien sûr, je suis désolé. En tant que membre du staff, je ne peux pas laisser un geste ou une parole de l’autre affecter mon comportement. Il faut tirer un trait et passer à autre chose. Ce n’était qu’une bousculade, pas un coup de poing comme on veut le faire croire. »
Il conclut : « J’ai réagi à ce qu’il a dit, mais c’est tout. Si je le recroise, je m’excuserai en personne. »
Notre responsabilité envers la génération future
Pour Olmo, la question dépasse le cadre d’un simple désaccord d’après-match ; il affirme que joueurs et entraîneurs ont une responsabilité sociale : faire preuve de bienséance.
Le joueur de 28 ans a développé cette idée en ajoutant : « Lorsque mes enfants, ma famille et tous ces supporters regardent le match, je veux qu’ils soient fiers de la façon dont nous avons joué, dont nous avons gagné et, surtout, de notre comportement, car l’importance du football fait de nous, les joueurs, des modèles pour les enfants et les nouvelles générations, ce qui implique une énorme responsabilité. »
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Une enquête de la FIFA se profile
L'incident entre Olmo et Ayala n'a été qu'un des nombreux points chauds d'une soirée marquée par un manque de discipline. L'Argentine a fait l'objet de vives critiques pour son comportement après le coup de sifflet final, Leandro Paredes s'étant retrouvé au cœur de plusieurs altercations physiques avec des membres du personnel espagnol. La FIFA a déjà ouvert une enquête disciplinaire officielle sur les incidents qui se sont déroulés au MetLife Stadium.
Malgré ces incidents, la victoire de l’Espagne lui a permis de conquérir un deuxième titre mondial, après celui obtenu en 2010 en Afrique du Sud. Le tournoi, qui comptait un nombre record de 48 équipes, s’est conclu avec l’équipe de Luis de la Fuente au sommet du football international.
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