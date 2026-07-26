« Il ment ! » - La star espagnole Dani Olmo refuse les excuses de l'adjoint de l'Argentine après une altercation survenue à l'issue de la finale de la Coupe du monde

Les retombées de la finale explosive de la Coupe du monde 2026 continuent de faire des vagues, alors qu’Olmo a lancé une contre-attaque verbale cinglante contre l’adjoint de l’équipe argentine, Ayala. À l’issue de la victoire 1-0 de l’Espagne dans le New Jersey, les caméras de télévision ont filmé l’adjoint argentin en train de placer avec force ses mains près du cou de la star du FC Barcelone lors d’une mêlée chaotique d’après-match.

Le milieu de terrain du Barça a ensuite confié sa frustration au journal catalan Diari de Terrassa : « Quelqu’un qui dit qu’il est désolé mais qui justifie un coup de poing en affirmant qu’il s’agissait d’une réponse à une remarque n’est certainement pas désolé, car il ment. Je ne lui ai rien dit, il n’a donc pas besoin de s’excuser. Ce qui nous définit véritablement, ce n’est pas l’erreur, mais le courage de la reconnaître avec humilité, honnêteté et dignité. »



