Gakpo a été le grand artisan du succès de Liverpool vendredi soir, livrant une performance qui a fait taire les dernières rumeurs d’un départ estival d’Anfield. L’attaquant, au cœur de nombreuses spéculations sur le marché des transferts, a prouvé exactement pourquoi il reste un élément essentiel dans le système d’Andoni Iraola.

S’exprimant après la rencontre, l’international néerlandais s’est montré de très bonne humeur au sujet de sa relation avec Isak. « Oui, on verra. On s’entraîne toujours ensemble et on essaie toujours de mieux se connaître. J’espère qu’on pourra se faire des passes décisives très souvent. Il m’en doit quelques-unes maintenant ! »

La victoire 2-0 a témoigné de la vision du jeu et de l’altruisme de Gakpo dans le dernier tiers du terrain. Revenant sur la performance de l’équipe, il a déclaré à Sky Sports : « Je pense que c’était un grand match aujourd’hui. Évidemment, il y a encore des choses que nous devons améliorer, mais c’était une victoire dont nous avions vraiment besoin, et je suis vraiment heureux que nous ayons pris les trois points. »