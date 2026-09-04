AFP
Traduit par
« Il me doit quelques passes décisives ! » : Cody Gakpo plaisante sur le partenariat grandissant avec Alexander Isak après que le duo de Liverpool a de nouveau impressionné
Le Néerlandais brille dans un récital créatif
Gakpo a été le grand artisan du succès de Liverpool vendredi soir, livrant une performance qui a fait taire les dernières rumeurs d’un départ estival d’Anfield. L’attaquant, au cœur de nombreuses spéculations sur le marché des transferts, a prouvé exactement pourquoi il reste un élément essentiel dans le système d’Andoni Iraola.
S’exprimant après la rencontre, l’international néerlandais s’est montré de très bonne humeur au sujet de sa relation avec Isak. « Oui, on verra. On s’entraîne toujours ensemble et on essaie toujours de mieux se connaître. J’espère qu’on pourra se faire des passes décisives très souvent. Il m’en doit quelques-unes maintenant ! »
La victoire 2-0 a témoigné de la vision du jeu et de l’altruisme de Gakpo dans le dernier tiers du terrain. Revenant sur la performance de l’équipe, il a déclaré à Sky Sports : « Je pense que c’était un grand match aujourd’hui. Évidemment, il y a encore des choses que nous devons améliorer, mais c’était une victoire dont nous avions vraiment besoin, et je suis vraiment heureux que nous ayons pris les trois points. »
- Getty
Isak égale un exploit historique à Anfield
Alors que Gakpo tirait les ficelles, Isak a apporté l’efficacité clinique qui est la marque de sa récente résurgence. L’international suédois est actuellement dans la forme de sa vie, ayant déjà égalé son total de buts en Premier League de toute la saison dernière en seulement trois apparitions lors de cet exercice.
Son doublé en neuf minutes a été une démonstration de pur instinct de buteur, les deux buts venant de passes décisives de Gakpo. Ces remarquables « neuf minutes de folie » ont vu l’ancien joueur de Newcastle atteindre un cap qu’aucun joueur de Liverpool n’avait atteint depuis plus d’une décennie. En fait, Isak a égalé une performance établie par Maxi Rodriguez.
Iraola débloque son compteur dans le Suffolk
Ce résultat était particulièrement important pour l’entraîneur Andoni Iraola, qui a enfin décroché ses trois premiers points sur le banc de Liverpool. Après avoir commencé son mandat par deux matches nuls 2-2, des inquiétudes existaient quant à la capacité de l’équipe à gérer ses matches jusqu’au bout, mais ces craintes ont été dissipées par une prestation maîtrisée dans le Suffolk. Cette victoire a permis à Iraola de ne pas devenir le premier entraîneur depuis Brendan Rodgers à ne remporter aucun de ses trois premiers matches de Premier League à la tête du club.
- Getty
Van Dijk voit Gakpo briller à Liverpool
Le capitaine Virgil van Dijk n’a pas tardé à saluer l’approche tactique ainsi que la contribution individuelle de Gakpo. Le défenseur néerlandais a déclaré : « Je pense que nous avons été un peu plus directs au début, ce qui correspondait à ce que nous voulions, mettre le danger dans leur moitié de terrain et créer un peu de chaos. De superbes buts. Cody a été exceptionnel. Grande victoire, et place au prochain match. »
Van Dijk a également souligné l’importance de voir Gakpo rester au club malgré l’intérêt venu d’ailleurs pendant le mercato. « Énorme. Je l’ai dit avant la fermeture du mercato, il est important pour nous, et il le sera cette saison. »
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles