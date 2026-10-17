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« Il marquera demain ! » : Enzo Maresca soutient Phil Foden et encense un jeune prodige de Manchester City
Maresca soutient Foden après sa suspension de trois matches dans les compétitions nationales
L’entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca, est convaincu que Phil Foden retrouvera son meilleur niveau après une suspension frustrante de trois matches consécutive à un carton rouge. L’international anglais avait été expulsé lors de la victoire 1-0 de City contre Manchester United en Premier League le mois dernier et a purgé sa suspension pendant un début de saison écourté.
Foden a retrouvé le groupe mercredi, sans entrer en jeu, lors de la défaite 4-2 à domicile face au Paris Saint-Germain en Ligue des champions.
Sans but en Premier League pour City depuis décembre dernier, le joueur formé au club espère retrouver le terrain avant le match de samedi contre Ipswich Town.
- AFP
L’entraîneur de Manchester City plaisante sur la disette de buts de Foden
Lors de sa conférence de presse d’avant-match, Maresca a plaisanté sur la disette de buts de Foden, tout en saluant son sérieux à l’entraînement depuis son expulsion. « Il marquera demain ! Nous essayons simplement de travailler avec lui au quotidien », a lancé Maresca sur le ton de la plaisanterie.
« La trêve internationale et la période écoulée depuis son carton rouge contre United ont été assez longues. Mais il s’entraîne bien, il se porte bien depuis que nous avons commencé. C’est un début très positif, très bon. »
« Nous verrons s’il sera disponible demain, mais nous avons beaucoup de matches. Nous devons décider s’il sera titulaire demain ou non et, si c’est le cas, il ne fait aucun doute qu’il nous apportera quelque chose. »
Maresca salue Bouaddi, milieu de terrain adolescent « fantastique »
Maresca a également couvert d’éloges Ayyoub Bouaddi, milieu marocain de 18 ans qui a fait forte impression après son entrée en jeu en seconde période face au PSG. L’entraîneur a souligné la capacité du jeune joueur à améliorer les performances de ceux qui l’entourent.
« Ayyoub est un joueur fantastique. Ce qui est bien avec lui, c’est que lorsqu’il est sur le terrain, il rend meilleurs ceux qui l’entourent », a déclaré Maresca.
« Et seuls les grands joueurs font cela. Parfois, lorsqu’un grand joueur est sur le terrain, ceux qui évoluent autour de lui jouent mieux. C’est l’impression que me donne Ayyoub. Il y a des joueurs qui deviennent meilleurs lorsqu’ils jouent aux côtés d’autres joueurs. »
- Getty Images Sport
Manchester City veut réagir immédiatement face à Ipswich
Manchester City reçoit Ipswich Town samedi à l’Etihad Stadium avec l’ambition de rebondir rapidement après son revers européen face au PSG.
Foden étant de nouveau disponible pour les compétitions nationales et Bouaddi espérant obtenir davantage de temps de jeu, Maresca dispose de précieuses options tactiques.
L’entraîneur italien doit désormais décider s’il titularise immédiatement Foden, alors que City cherche à conserver sa solide position en tête de la Premier League.
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