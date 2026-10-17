L’entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca, est convaincu que Phil Foden retrouvera son meilleur niveau après une suspension frustrante de trois matches consécutive à un carton rouge. L’international anglais avait été expulsé lors de la victoire 1-0 de City contre Manchester United en Premier League le mois dernier et a purgé sa suspension pendant un début de saison écourté.

Foden a retrouvé le groupe mercredi, sans entrer en jeu, lors de la défaite 4-2 à domicile face au Paris Saint-Germain en Ligue des champions.

Sans but en Premier League pour City depuis décembre dernier, le joueur formé au club espère retrouver le terrain avant le match de samedi contre Ipswich Town.