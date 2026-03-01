Si l'attention reste focalisée sur le talent individuel de Kane, la synergie entre lui et le reste de l'équipe devient de plus en plus évidente. Des joueurs comme Kimmich s'épanouissent grâce à un pivot de classe mondiale vers lequel tendre, et la structure tactique de l'équipe semble conçue pour maximiser les différentes forces de l'attaquant. L'équipe de Kompany a fait preuve d'une résilience qui lui faisait souvent défaut lors des campagnes précédentes, en particulier lors des matchs à l'extérieur à enjeux élevés.

La route reste difficile pour les futurs champions d'Allemagne, mais avec Kane dans cette forme, rares sont ceux qui parieraient contre eux. Alors que la saison entre dans sa phase la plus critique, la condition physique et la forme de leur joueur vedette seront la principale préoccupation. Pour l'instant, cependant, le vestiaire du Bayern se contente de profiter du spectacle. Comme le suggèrent les commentaires de Kimmich, jouer aux côtés d'un attaquant qui marque presque à chaque fois qu'il entre sur le terrain est un luxe qu'ils ne prennent pas pour acquis.