« Il marque deux buts par semaine » – Joshua Kimmich impressionné par Harry Kane après son doublé avec le Bayern lors du Der Klassiker
Les contributions de Kane sont devenues presque routinières.
Ce match était une rencontre classique entre les deux poids lourds allemands, à la hauteur de son statut de spectacle à enjeux élevés. Bien que Dortmund se soit battu vaillamment sur son terrain, il a finalement succombé à la précision chirurgicale de l'équipe de Vincent Kompany. Pour Kimmich, la présence de Kane dans l'équipe est devenue un avantage garanti qui transcende les schémas tactiques, donnant aux champions en titre un avantage psychologique avant même le coup d'envoi de ces rivalités nationales à haute pression. Les contributions de Kane sont devenues presque routinières, mais restent spectaculaires. Le doublé contre Dortmund n'est que le dernier chapitre d'une saison où l'Anglais a toujours été à la hauteur dans les moments les plus décisifs pour le club.
Kimmich époustouflé par Kane
Après le coup de sifflet final, Joshua Kimmich, stupéfait, a fait l'éloge de l'attaquant qui a battu tous les records. Kimmich a déclaré à beIN SPORTS : « C'était une victoire très importante pour nous. Bien sûr, peu importe qui est l'homme du match. Harry est incroyable. Il marque deux buts par semaine et c'est très important pour nous d'avoir un joueur comme lui. Non seulement pour ses buts, mais aussi pour la façon dont il dirige l'équipe, dont il va de l'avant et dont il veut être responsable des victoires et des résultats. C'est vraiment important pour le groupe d'avoir des joueurs comme lui. »
L'évolution offensive du Bayern sous Kompany
Si l'attention reste focalisée sur le talent individuel de Kane, la synergie entre lui et le reste de l'équipe devient de plus en plus évidente. Des joueurs comme Kimmich s'épanouissent grâce à un pivot de classe mondiale vers lequel tendre, et la structure tactique de l'équipe semble conçue pour maximiser les différentes forces de l'attaquant. L'équipe de Kompany a fait preuve d'une résilience qui lui faisait souvent défaut lors des campagnes précédentes, en particulier lors des matchs à l'extérieur à enjeux élevés.
La route reste difficile pour les futurs champions d'Allemagne, mais avec Kane dans cette forme, rares sont ceux qui parieraient contre eux. Alors que la saison entre dans sa phase la plus critique, la condition physique et la forme de leur joueur vedette seront la principale préoccupation. Pour l'instant, cependant, le vestiaire du Bayern se contente de profiter du spectacle. Comme le suggèrent les commentaires de Kimmich, jouer aux côtés d'un attaquant qui marque presque à chaque fois qu'il entre sur le terrain est un luxe qu'ils ne prennent pas pour acquis.
La force mentale du Bayern et ses ambitions de titre
Au-delà des performances individuelles brillantes, cette victoire a mis en évidence la résilience d'une équipe du Bayern qui a refusé de céder sous la pression. Après avoir été rattrapés par Dortmund, les visiteurs ont fait preuve de la mentalité nécessaire pour reprendre l'avantage dans les dernières minutes du match. Avec désormais 11 points d'avance en tête de la Bundesliga, la course au titre semble toucher à sa fin, mais Kimmich insiste sur le fait qu'il n'y aura pas de complaisance dans le camp. « Nous ne lâcherons rien, personne n'a jamais perdu un tel écart. »
