« Il m’en a déjà parlé à plusieurs reprises » : David Beckham veut attirer la star de la Coupe du monde en MLS

Si un départ immédiat d’Europe ne figure pas encore à l’ordre du jour pour Mbappé, le joueur n’a pas non plus fermé la porte à un avenir outre-Atlantique. Interrogé sur un éventuel transfert en MLS, l’attaquant français est resté évasif : « J’aime cette culture », a-t-il d’abord reconnu, avant de conclure, lorsqu’on lui a posé la question : « Je ne sais pas. Peut-être un jour. »

Lors de la Coupe du monde, Mbappé a récemment fait la une des journaux sur le plan sportif. Lors du premier match de groupe de la France, il est devenu le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Lors de ce premier match contre le Sénégal, l'attaquant a d'abord inscrit son 57e but sous le maillot national, égalant ainsi le record d'Olivier Giroud. En toute fin de match, il a scellé le score à 3-1 d’une frappe lointaine, portant son total à 58 buts sous le maillot des Bleus.