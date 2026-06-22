Mbappé a confirmé avec une franchise surprenante, devant les journalistes réunis, les avances de l'ancien professionnel, qui est désormais copropriétaire très actif du club américain Inter Miami. « Il m'en a déjà parlé à plusieurs reprises », a déclaré l'attaquant.
Traduit par
« Il m’en a déjà parlé à plusieurs reprises » : David Beckham veut attirer la star de la Coupe du monde en MLS
Si un départ immédiat d’Europe ne figure pas encore à l’ordre du jour pour Mbappé, le joueur n’a pas non plus fermé la porte à un avenir outre-Atlantique. Interrogé sur un éventuel transfert en MLS, l’attaquant français est resté évasif : « J’aime cette culture », a-t-il d’abord reconnu, avant de conclure, lorsqu’on lui a posé la question : « Je ne sais pas. Peut-être un jour. »
Lors de la Coupe du monde, Mbappé a récemment fait la une des journaux sur le plan sportif. Lors du premier match de groupe de la France, il est devenu le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Lors de ce premier match contre le Sénégal, l'attaquant a d'abord inscrit son 57e but sous le maillot national, égalant ainsi le record d'Olivier Giroud. En toute fin de match, il a scellé le score à 3-1 d’une frappe lointaine, portant son total à 58 buts sous le maillot des Bleus.
- getty
Mbappé devient le meilleur buteur de l’histoire de la France
Alors que Giroud avait nécessité 137 sélections pour établir ce record, Mbappé l’a déjà surpassé en inscrivant son but record dès sa 99e sélection. Au classement des meilleurs buteurs français, Thierry Henry occupe la deuxième place avec 51 réalisations en 123 rencontres.
Malgré ses performances exceptionnelles, Mbappé reste une figure controversée, tant en France qu’au Real Madrid. Récemment, une pétition de supporters madrilènes a même circulé pour réclamer son départ.
Il a récemment démenti toute velléité politique pour l’après-carrière, même si ses prises de position fréquentes sur des sujets nationaux, et notamment son opposition claire à l’extrême droite, alimentent les spéculations.
Mbappé à Madrid : entre ombre et lumière
Mbappé a récemment connu une saison pleine de contradictions au Real, au cours de laquelle ses performances individuelles contrastaient fortement avec l'échec collectif de son équipe. Individuellement, sa saison a été couronnée par un deuxième titre consécutif de « joueur de la saison » au Real, mais ses exploits devant le but ont été éclipsés par les turbulences qui ont secoué le Santiago Bernabéu, où les supporters, déçus par une nouvelle campagne sans trophée, ont reporté leur frustration sur leurs propres stars.
Sa suprématie statistique demeure toutefois incontestable : avec 25 réalisations, il a terminé meilleur buteur de Liga et a ainsi raflé le Soulier d’or pour la deuxième saison consécutive. Au total, Mbappé a inscrit 42 buts et délivré sept passes décisives en 44 matchs. Depuis son arrivée libre en provenance du Paris Saint-Germain, il a marqué 86 buts et offert douze passes décisives en 103 rencontres.