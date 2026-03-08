AFP
« Il m'a traité de traître 50 fois ! » - José Mourinho s'en prend à l'assistant de Porto après avoir été expulsé lors du match nul 2-2 du Benfica contre le leader de la Liga Portugal
Le retour de Benfica assure le match nul
Le milieu de terrain danois Victor Froholdt a ouvert le score pour Porto à la 10e minute, et le Polonais Oskar Pietuszewski a doublé l'avantage peu avant la mi-temps, plaçant les visiteurs en position de force. Cependant, l'équipe locale a réagi avec vigueur en deuxième mi-temps et a finalement réussi un remarquable retour au score, sauvant un point crucial grâce à des buts d'Andreas Schjelderup et Leandro Barreiro.
Des buts tardifs provoquent le chaos sur la ligne de touche
Une controverse a éclaté après l'égalisation de Barreiro à la 89e minute, Mourinho se disputant avec le banc de Porto. L'ancien entraîneur de Chelsea et du Real Madrid a ensuite reçu un carton rouge et, en se dirigeant vers le tunnel, il a rapproché son pouce et son index dans un geste semblant désigner quelqu'un de petit.
Après le match, Mourinho a expliqué pourquoi il avait été expulsé : « L'arbitre a dit qu'il m'avait expulsé parce que j'avais tiré un ballon en direction du banc des remplaçants du FC Porto. C'est complètement faux. Souvent, quand nous marquons un but, je tire le ballon en direction des tribunes pour donner une chance à un supporter chanceux. Je sais que je ne suis pas très doué techniquement, mais c'était destiné aux tribunes. J'ai été expulsé à tort. Le quatrième arbitre a fait un travail épouvantable tout au long du match et continue de le faire lorsque j'ai signalé cela à l'arbitre. »
Le joueur de 63 ans a ensuite confirmé que Gonzalez était l'homme qui avait suscité la colère du staff de Porto, ajoutant : « Il m'a traité de traître 50 fois. J'aimerais qu'il m'explique : traître à quoi ? Je suis allé au FC Porto, j'ai donné mon âme au FC Porto, je suis allé à Chelsea, à l'Inter, au Real Madrid, j'ai fait le tour du monde et j'ai donné 24 heures de ma vie chaque jour. C'est ce qu'on appelle du professionnalisme. Quand il est allé à Marseille, était-il un traître ? Un traître à quoi ? Il aurait pu m'insulter d'une manière que j'aurais mieux acceptée, mais je pense que c'était une attaque contre mon professionnalisme, quelque chose qui m'est très cher. »
Mourinho reconnaît la « supériorité » de Porto
Mourinho a toutefois reconnu que Porto avait été la meilleure équipe ce soir-là, malgré la remontée spectaculaire de son équipe. « En ce qui concerne le match, pendant une grande partie de la rencontre, le FC Porto était plus proche de la victoire que nous. On peut les aimer beaucoup, ne pas les aimer, voire les détester, mais le FC Porto a construit une équipe avec une idée », a-t-il déclaré. « C'est ce qu'ils veulent, leur façon de jouer, leur profil est adapté à ce style de jeu. C'est une équipe extrêmement physique. Il est très difficile de jouer contre le FC Porto. Ils ont quatre ailiers, et lequel est le plus rapide... Ils sont bien supérieurs à nous dans l'intensité du jeu.
Le classement reste inchangé en tête
Ce match nul spectaculaire laisse finalement le classement inchangé. Porto conserve sa place de leader avec 66 points, préservant ainsi son avance cruciale de quatre points sur le Sporting, deuxième, qui a fait match nul 2-2 à Braga ce week-end.
Benfica, quant à lui, reste à sept points de Porto, mais Mourinho n'est pas tout à fait prêt à abandonner le titre. « Il reste 27 points à jouer. Je pense qu'il sera difficile de rattraper 7 points. En termes de différence de buts, nous devrions être très proches », a-t-il déclaré. « Nous verrons bien à l'avenir ce que donneront les confrontations directes. Mais 7 points, cela ne me semble pas facile. Je le dis depuis le début de la saison. Il est très facile d'identifier le style de jeu du FC Porto, mais très difficile de jouer contre eux. Et je ne pense pas qu'il sera facile pour le FC Porto de perdre d'autres points. Mais tant que c'est mathématiquement possible, tout peut arriver. »
