« Il m'a traité de traître 50 fois ! » - José Mourinho s'en prend à l'assistant de Porto après avoir été expulsé lors du match nul 2-2 du Benfica contre le leader de la Liga Portugal

Une controverse a éclaté après l'égalisation de Barreiro à la 89e minute, Mourinho se disputant avec le banc de Porto. L'ancien entraîneur de Chelsea et du Real Madrid a ensuite reçu un carton rouge et, en se dirigeant vers le tunnel, il a rapproché son pouce et son index dans un geste semblant désigner quelqu'un de petit.

Après le match, Mourinho a expliqué pourquoi il avait été expulsé : « L'arbitre a dit qu'il m'avait expulsé parce que j'avais tiré un ballon en direction du banc des remplaçants du FC Porto. C'est complètement faux. Souvent, quand nous marquons un but, je tire le ballon en direction des tribunes pour donner une chance à un supporter chanceux. Je sais que je ne suis pas très doué techniquement, mais c'était destiné aux tribunes. J'ai été expulsé à tort. Le quatrième arbitre a fait un travail épouvantable tout au long du match et continue de le faire lorsque j'ai signalé cela à l'arbitre. »

Le joueur de 63 ans a ensuite confirmé que Gonzalez était l'homme qui avait suscité la colère du staff de Porto, ajoutant : « Il m'a traité de traître 50 fois. J'aimerais qu'il m'explique : traître à quoi ? Je suis allé au FC Porto, j'ai donné mon âme au FC Porto, je suis allé à Chelsea, à l'Inter, au Real Madrid, j'ai fait le tour du monde et j'ai donné 24 heures de ma vie chaque jour. C'est ce qu'on appelle du professionnalisme. Quand il est allé à Marseille, était-il un traître ? Un traître à quoi ? Il aurait pu m'insulter d'une manière que j'aurais mieux acceptée, mais je pense que c'était une attaque contre mon professionnalisme, quelque chose qui m'est très cher. »