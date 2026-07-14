Sur son compte X personnel, l’attaquant de Manchester City a réagi avec humour à ce nouveau « souvenir » qui a fait le buzz dès sa descente de l’avion, en écrivant : « Il m’a suivi jusqu’à la maison. »

Sur Instagram, il a ensuite invité ses supporters à baptiser l’animal via un sondage proposant les noms « Cowboy », « Ranger », « TEX » ou « R.O.W. ».

Il a également adressé un message d’adieu aux États-Unis après la fin de l’aventure historique de la Norvège : « Ça a été toute une aventure, merci de l’avoir rendue si spéciale. »

Dans un dernier selfie publié sur son compte, l’attaquant a conclu par une phrase d’adieu empreinte d’émotion : « Au revoir les États-Unis, ce fut un moment riche en émotions. »