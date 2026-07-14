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« Il m’a suivi » : Erling Haaland exhibe un souvenir de Coupe du monde pour le moins insolite, estimé à 750 dollars, alors que l’avion de la sélection norvégienne regagne la Norvège
Haaland ramène un souvenir insolite
L'international norvégien a été aperçu en train de ramener chez lui un souvenir pour le moins original : un raton laveur empaillé serrant une bouteille de whisky, alors que l'équipe atterrissait à Oslo. L'attaquant de 25 ans est rentré dans son pays natal après que l'impressionnant parcours de la Norvège en Coupe du monde a pris fin sur une défaite serrée 2-1 en quarts de finale contre l'Angleterre. L’animal empaillé, acquis pour 750 dollars chez Wild Bill’s Western Store à Dallas, a immédiatement déclenché un vif engouement sur les réseaux sociaux.
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L’attaquant plaisante au sujet d’un raton laveur
Sur son compte X personnel, l’attaquant de Manchester City a réagi avec humour à ce nouveau « souvenir » devenu viral dès sa descente de l’avion, en écrivant : « Il m’a suivi jusqu’à la maison. »
Sur Instagram, il a ensuite invité ses supporters à baptiser l’animal via un sondage proposant les prénoms « Cowboy », « Ranger », « TEX » ou « R.O.W. ».
Il a également adressé un message d’adieu aux États-Unis après la fin de l’aventure historique de la Norvège : « Ça a été toute une aventure, merci de l’avoir rendue si spéciale. »
Dans un dernier selfie publié sur son compte, l’attaquant a conclu par une phrase d’adieu empreinte d’émotion : « Au revoir les États-Unis, ce fut un moment riche en émotions. »
« Ce but a changé ma vie. »
Même si la Norvège a été éliminée en quarts de finale, ce tournoi nord-américain a sans aucun doute marqué un tournant décisif dans la carrière de l’attaquant. Haaland s’est illustré comme la figure emblématique qui a permis à son équipe de se hisser au niveau de l’élite mondiale du football.
Son impressionnant total de sept buts a non seulement renforcé sa réputation mondiale, mais a également eu un impact émotionnel profond sur son parcours professionnel. Comme le rapporte l'Associated Press, Haaland a évoqué en toute franchise l'impact considérable qu'a eu ce tournoi : « Je pense que cela a changé ma vie, pour être honnête. »
- Getty Images Sport
Quelle sera la prochaine étape pour Haaland ?
Après des vacances bien méritées à l'issue du tournoi, Haaland va bientôt se recentrer sur ses obligations nationales en rejoignant la préparation d'avant-saison à Manchester City. L'attaquant prolifique devrait se mettre immédiatement au travail afin d'être parfaitement prêt pour une nouvelle saison éprouvante en Premier League et en Ligue des champions.
Le nouvel entraîneur des Citizens, Enzo Maresca, espère que l’efficacité affichée sur la scène internationale se traduira sans accroc au niveau du club, alors que Manchester City vise de nouveaux titres la saison prochaine.
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