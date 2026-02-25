Getty Images
« Il m'a envoyé un message sur Instagram ! » - Declan Rice révèle le message privé de David Beckham après son incroyable doublé sur coup franc contre le Real Madrid
Rice a surpris le Real Madrid avec deux superbes coups francs.
Rice n'était pas connu comme un spécialiste des coups francs au cours de sa carrière senior, mais il a été acclamé dans le nord de Londres après avoir marqué deux buts somptueux contre le Real Madrid la saison dernière. Ces buts ont permis aux Gunners de remporter le match aller 3-0 en quarts de finale de la Ligue des champions, avant de sceller leur victoire 5-1 au total grâce à un succès 2-1 à l'extérieur au Bernabeu.
Cependant, l'année n'a finalement pas été favorable à Arsenal, qui a été éliminé en demi-finale par le Paris Saint-Germain, futur vainqueur de la compétition.
Il n'a peut-être pas marqué d'autres coups francs cette saison, mais Rice a connu une autre belle campagne, jouant un rôle clé dans la conquête de plusieurs trophées par Arsenal. Il a marqué quatre buts et contribué à huit passes décisives dans toutes les compétitions, ses corners semant la panique dans les défenses adverses.
La star anglaise révèle le message d'une légende des coups de pied arrêtés
Les deux coups francs de Rice contre le Real Madrid sont désormais entrés dans la légende et il a révélé avoir reçu un message de Beckham après le match.
Dans une interview exclusive accordée au Sun, il a déclaré : « Il [Beckham] m'a envoyé un message sur Instagram à ce sujet.
C'était fou, car il a connu certains des plus grands moments de l'histoire grâce à ses coups francs.
Je me souviens que la première fois que j'ai rencontré Beckham, c'était au Qatar. Nous nous sommes tous approchés de lui. Tous les joueurs le considéraient comme un dieu, vous savez, parce que c'est Becks.
Quand je pose le ballon [pour un coup franc], tout est question de feeling. Il faut savoir où on va placer le ballon, quelle vitesse on va lui donner.
Les gens peuvent se demander : « Comment tu sais ça ? » Il faut se fier à son instinct.
Je sais que cela peut semer le chaos, mais c'est l'une de nos forces. Continuons comme ça, car cela nous a vraiment réussi cette année. »
Rice n'a pas encore marqué un autre coup franc.
Si son doublé contre le Real Madrid a fait de Rice le premier joueur de l'histoire de la Ligue des champions à marquer deux coups francs directs lors d'un seul match à élimination directe, ces deux tentatives restent les seuls coups francs qu'il ait jamais marqués.
Beckham, quant à lui, était un véritable expert. L'ancienne star emblématique de Manchester United et du Real Madrid a marqué 65 coups francs phénoménaux tout au long de sa carrière, dont plusieurs lors de son passage en Premier League. Il a également marqué sur des coups de pied arrêtés pour l'Angleterre, son but le plus important étant celui contre la Grèce qui a qualifié les Three Lions pour la Coupe du monde 2002.
Arsenal poursuit sa marche vers les trophées
Arsenal semble bien placé pour remporter son premier trophée depuis 2020, les Gunners étant actuellement en tête du championnat de Premier League et bien placés en Ligue des champions, après avoir atteint les huitièmes de finale en terminant en tête du classement de la phase de groupes.
Cependant, le premier trophée de la saison sera décerné dans un peu moins d'un mois, lorsque Arsenal affrontera Manchester City en finale de la Carabao Cup. Rice a admis que le résultat pourrait être déterminant d'un point de vue mental, avec d'autres trophées à remporter dans les derniers mois de la saison.
L'ancienne star de West Ham United a ajouté : « Je suis enthousiaste. C'est tout ce pour quoi nous avons travaillé.
C'est le premier trophée à remporter. C'est un trophée que l'on peut décrocher, puis continuer sur notre lancée en Premier League.
Nous sommes en très bonne position maintenant que nous sommes en finale et que nous avons une chance de remporter le titre.
Mais comme nous sommes en mars et qu'il reste encore deux mois de championnat, cela nous donne un véritable élan. C'est donc un trophée que nous voulons absolument remporter. »
