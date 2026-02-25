« Il m'a envoyé un message sur Instagram ! » - Declan Rice révèle le message privé de David Beckham après son incroyable doublé sur coup franc contre le Real Madrid

Rice n'était pas connu comme un spécialiste des coups francs au cours de sa carrière senior, mais il a été acclamé dans le nord de Londres après avoir marqué deux buts somptueux contre le Real Madrid la saison dernière. Ces buts ont permis aux Gunners de remporter le match aller 3-0 en quarts de finale de la Ligue des champions, avant de sceller leur victoire 5-1 au total grâce à un succès 2-1 à l'extérieur au Bernabeu.

Cependant, l'année n'a finalement pas été favorable à Arsenal, qui a été éliminé en demi-finale par le Paris Saint-Germain, futur vainqueur de la compétition.

Il n'a peut-être pas marqué d'autres coups francs cette saison, mais Rice a connu une autre belle campagne, jouant un rôle clé dans la conquête de plusieurs trophées par Arsenal. Il a marqué quatre buts et contribué à huit passes décisives dans toutes les compétitions, ses corners semant la panique dans les défenses adverses.