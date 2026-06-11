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« Il m’a demandé si j’étais ivre ! » : le milieu de terrain allemand raconte l’« explosion d’émotions » qu’il a ressentie après sa sélection par Julian Nagelsmann pour la Coupe du monde
Une « explosion d'émotions » a embrasé la rencontre sous le soleil espagnol.
Karl, milieu du Bayern Munich, s’est gravement blessé à la cuisse lors de la dernière séance d’entraînement de la Mannschaft. Nagelsmann a donc appelé Ouedraogo pour remplacer l’adolescent. Le milieu du RB Leipzig a appris sa sélection alors qu’il se détendait à Marbella, en Espagne. Le jeune milieu de terrain de Leipzig, alors en vacances à Marbella, a vu sa préparation estivale basculer au moment où son téléphone a sonné : l’entraîneur lui proposait de rejoindre le groupe.
« J’étais allongé sur une chaise longue, incroyablement détendu. Puis j’ai reçu cet appel et je suis passé de zéro à 180 en un instant, une explosion d’émotions », a-t-il confié à Sky Germany. Pour préserver la confidentialité de la conversation et laisser la nouvelle faire son chemin, il s’est précipité pour s’isoler : « J’ai couru me réfugier au coin de la rue pour que personne ne m’entende. »
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Une question inhabituelle posée par le sélectionneur national
L’appel téléphonique entre Nagelsmann et Ouedraogo, alors en vacances avec des amis, a pris une tournure décontractée. Le coach a lancé une boutade pour s’assurer que son milieu de terrain était parfaitement lucide. « Il m’a même demandé si j’étais ivre », a raconté le joueur de Leipzig en riant. La réponse du jeune homme est immédiate et sérieuse.
Le milieu de terrain a alors coupé court au badinage en assurant d’un ton posé qu’il ne consommait pas d’alcool et que tout allait bien.
Scepticisme familial et obstacles logistiques
Après son entretien avec Nagelsmann, Ouedraogo a immédiatement voulu partager sa fierté avec ses proches. Mission plus ardue qu’il n’y paraissait, ses parents étant dans un premier temps injoignables. « La première personne que j’ai contactée était ma grande sœur, mais elle ne m’a pas cru au début », raconte-t-il avec le sourire, évoquant ce bref moment de scepticisme familial.
S’ensuit alors une course contre la montre logistique : plutôt que de prolonger son bain de soleil, le footballeur professionnel prend un vol direct pour l’Allemagne afin de récupérer ses crampons. « J’avais tout préparé », assure-t-il.
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La meilleure saison malgré les revers
Malgré quelques pépins physiques ces derniers mois, Ouedraogo affiche un optimisme débordant quant à sa progression. Il voit sa sélection pour la Coupe du monde comme la consécration d’une année personnellement exceptionnelle et se dit prêt à apporter immédiatement son aide à l’équipe de Nagelsmann.
« Je suis au meilleur de ma forme », assure le natif de Leipzig. Revenant sur sa carrière et sa sélection, il ajoute : « Malgré les blessures, c'est la meilleure saison de ma vie. »