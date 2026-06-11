« Il m’a demandé si j’étais ivre ! » : le milieu de terrain allemand raconte l’« explosion d’émotions » qu’il a ressentie après sa sélection par Julian Nagelsmann pour la Coupe du monde

Karl, milieu du Bayern Munich, s’est gravement blessé à la cuisse lors de la dernière séance d’entraînement de la Mannschaft. Nagelsmann a donc appelé Ouedraogo pour remplacer l’adolescent. Le milieu du RB Leipzig a appris sa sélection alors qu’il se détendait à Marbella, en Espagne. Le jeune milieu de terrain de Leipzig, alors en vacances à Marbella, a vu sa préparation estivale basculer au moment où son téléphone a sonné : l’entraîneur lui proposait de rejoindre le groupe.

« J’étais allongé sur une chaise longue, incroyablement détendu. Puis j’ai reçu cet appel et je suis passé de zéro à 180 en un instant, une explosion d’émotions », a-t-il confié à Sky Germany. Pour préserver la confidentialité de la conversation et laisser la nouvelle faire son chemin, il s’est précipité pour s’isoler : « J’ai couru me réfugier au coin de la rue pour que personne ne m’entende. »