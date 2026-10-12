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« Il m’a appris pratiquement tout » : Nico Paz salue Cesc Fabregas pour avoir transformé sa carrière à Côme
Des éloges pour l’entraîneur
Dans des propos tenus auprès des médias officiels de l’UEFA et relayés par Tuttomercatoweb, Paz est revenu sur son passage du Real Madrid à la Serie A. Paz a rejoint Côme en 2024 après avoir peiné à se faire une place en équipe première en Espagne.
Sous la direction de Fabregas, Paz est toutefois devenu l’un des joueurs les plus créatifs du championnat. « Il m’a pratiquement tout appris », a expliqué Paz. « Je suis arrivé ici en tant que jeune joueur du Castilla. J’avais disputé quelques matches avec le Real Madrid, mais au final, j’étais un joueur de l’équipe réserve dans une division inférieure. »
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Retrouver la liberté en Italie
Il a souligné à quel point ce transfert avait été déterminant pour sa carrière. « Venir ici et jouer en Serie A, en première division, m’a permis de beaucoup grandir et progresser, aussi bien comme joueur que comme personne », a ajouté Paz. « Tout cela, c’est grâce à Cesc, qui a cru en moi et m’a fait venir ici. Dès le premier jour, il m’a laissé jouer comme je le voulais et m’a donné beaucoup de liberté. Il m’a beaucoup appris. Je pense que le joueur que je suis aujourd’hui, je le lui dois entièrement. »
Des débuts européens mémorables
Como a fait des débuts impressionnants sur la scène européenne. Le mois dernier, le club a accueilli le RB Leipzig en Ligue des champions et s’est imposé 4-1 au terme d’un match mémorable. Paz a décrit cette soirée historique comme une étape inoubliable pour l’équipe.
« C’était incroyable d’entrer sur le terrain avec l’hymne de la Ligue des champions, dans notre propre stade. Entendre cet hymne signifiait que nous jouions enfin en Ligue des champions, face à Leipzig, une équipe qui a disputé cette compétition à de nombreuses reprises. Cela nous a donné un énorme élan. C’était un match particulier pour nous, sur le plan professionnel comme personnel. C’est particulier parce que tous les enfants rêvent de jouer en Ligue des champions et que la plupart d’entre nous n’y avaient jamais joué auparavant. C’était un rêve devenu réalité et un pas en avant. »
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Et maintenant pour Côme ?
Pour la suite, Como est déterminé à poursuivre sa progression alors que la campagne de Ligue des champions s’intensifie, avec un match contre Feyenoord prévu mercredi. Paz et ses coéquipiers devront conserver leur immense volume de travail pour rivaliser avec l’élite européenne. S’ils continuent à tout donner sur le terrain sous la direction de Fabregas, Como a de bonnes chances de créer d’autres surprises.
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