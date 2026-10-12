Dans des propos tenus auprès des médias officiels de l’UEFA et relayés par Tuttomercatoweb, Paz est revenu sur son passage du Real Madrid à la Serie A. Paz a rejoint Côme en 2024 après avoir peiné à se faire une place en équipe première en Espagne.

Sous la direction de Fabregas, Paz est toutefois devenu l’un des joueurs les plus créatifs du championnat. « Il m’a pratiquement tout appris », a expliqué Paz. « Je suis arrivé ici en tant que jeune joueur du Castilla. J’avais disputé quelques matches avec le Real Madrid, mais au final, j’étais un joueur de l’équipe réserve dans une division inférieure. »